Ukraine-Krieg: Russische Offensive in Donbass verzögert sich

Von: Max Schäfer, Vincent Büssow, Andreas Schmid

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu. Die russische Offensive läuft laut US-Gemeindiensten jedoch nicht nach Plan. Der News-Ticker am Freitag.

+++ 21.41 Uhr: Russland kommt laut US-Geheimdiensten bei seiner Offensive in der Donbass-Region langsamer voran als geplant. Ursache für die Verzögerung des Zeitplans um „mehrere Tage“ seien der heftige Widerstand der Ukraine und andauernde Probleme bei den Versorgungslinien, so die Einschätzung des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Russland greift demnach auf drei Fronten an: aus Richtung der Stadt Isjum im Norden, aus Richtung der Donbass-Region im Osten und von Mariupol im Süden. Vom Ziel, die Tausende ukrainische Soldaten einzukreisen, seien die russischen Truppen jedoch weit entfernt, sagte ein Pentagon-Beamter unter Berufung auf Geheimdienstinformationen der New York Times.

Viele der eingesetzten russischen Bataillone hätten Verluste erlitten, erklärte der Pentagon-Beamte der New York Times. Um diese zu verstärken, seien Einheiten in den Kampf zurückgekehrt, die nicht in voller Stärke seien.

Durch den Widerstand der ukrainischen Soldaten kommt Russlands Offensive im Donbass laut USA langsamer voran, als von Moskau geplant. (Archivbild) © Fadel Senna/AFP

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe in Mariupol dauern an – Soldaten wollen nicht aufgeben

+++ 19.40 Uhr: Die russischen Angriffe auf das weiterhin von ukrainischen Truppen besetzte Stahlwerk in Mariupol dauern weiterhin an. Dennoch wollen die eingekesselten Soldaten nicht aufgeben. Sie seien nur bereit, das Gebiet zu verlassen, wenn ein Drittstaat die Sicherheit der Soldaten garantiere und sie auf das Territorium eines Drittstaates evakuiert werden, erklärte Swjatoslaw Palamar vom nationalistischen Asow-Regiment am Freitag gegenüber CNN. Die Soldaten forderten jedoch die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Zur Situation im Stahlwerk erklärte er, dass nur noch wenig Nahrungsmittel und Wasser übrig sei und es keine Möglichkeit gebe, Verletzte zu versorgen. Zur geplanten Evakuierung wollte er laut CNN aus Sicherheitsgründen nichts sagen.

+++ 17.00 Uhr: Seit dem Abzug russischer Truppen aus Kiew sind fast 1200 tote Menschen registriert worden. „Zum heutigen Tag sind bereits 1187 unserer Mitbürger (gefunden worden), unserer friedlichen Bürger, die durch die Hände der russischen Armee umkamen“, sagte der Polizeichef des Kiewer Gebiets, Andrij Njebytow, am Freitag im ukrainischen Fernsehen. Am Vortag seien 26 weitere Leichen gefunden worden. Rund 200 Menschen gelten demnach noch als vermisst.

Ukraine-Krieg: Der Kampf ums Getreide

+++ 16.00 Uhr: Der Ukraine-Krieg wird auch auf dem Feld geführt, jetzt geht es offenbar um Getreide. Kiew wirft Russland den Raub von Getreide aus besetzten Gebieten im südukrainischen Cherson vor. „Der Diebstahl gefährdet genauso wie die Blockade der ukrainischen Häfen und die Verminung von Schiffsrouten die globale Lebensmittelsicherheit“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des ukrainischen Außenministeriums.

Dem angeblichen Getreide-Abtransport sei eine Entscheidung der Gebietsverwaltung des russischen Gebiets Krasnojarsk vorangegangen, hieß es aus Kiew. Russische Behörden hingegen bezeichneten die Nachricht als Falschinformation. Die Ukraine, auch Kornkammer Europas genannt, ist einer der größten Hersteller von Mais oder Sonnenblumen. Das Land liefert große Mengen an Getreide vor allem nach Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien.

+++ 15.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg häufen sich offenbar die Angriffe auf Russland. Nun behaupten zwei russische Regionen, ihre Grenzen zur Ukraine seien beschossen worden. Beschüsse in den Gebieten Kursk und Brjansk seien von ukrainischem Territoirum aus angegriffen worden, sagte der Gouverneur der 400.000-Einwohner-Stadt Kursk.

Ukraine-Krieg: Raketenangriff auf Kiew – Journalistin stirbt

+++ 14.00 Uhr: Bei den jüngsten Raketenangriffen auf Kiew ist eine Journalistin des US-Auslandssenders Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ums Leben gekommen. Wira Hyrytsch sei am Freitag tot unter den Trümmern ihres Wohnhauses in der ukrainischen Hauptstadt gefunden worden, teilte der Sender mit Sitz in Prag mit. Sie habe seit Februar 2018 für den ukrainischsprachigen Dienst von Radio Liberty (Radio Swoboda) gearbeitet.

+++ 13.30 Uhr: Russische Truppen haben offenbar einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt unter Beschuss genommen. Im Internet kursieren Videos von brennenden Eisenbahnwaggons in der Stadt Lyman in der Donbass-Region Donezk. Russland würde „alles versuchen“, um im Ukraine-Krieg direkte Wege zu schaffen, sagte Pavlo Kyrylenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, laut US-Sender CNN. Das Eisenbahnnetz bietet sich an, es ist in der Ukraine stark ausgebaut.

Ukraine-Krieg: Russisches U-Boot beschießt Ukraine offenbar mit Raketen

+++ 13.00 Uhr: Russlands Militär hat erstmals vom Einsatz eines U-Bootes bei Raketenangriffen auf ukrainische Ziele berichtet. Im Schwarzen Meer seien vom U-Boot aus militärische Einrichtungen der Ukraine mit Raketen des Typs „Kalibr“ beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Video, das den Angriff zeigen soll. Genauere Informationen – etwa zu dem vermeintlich getroffenen Ziel – wurden nicht genannt.

Ein U-Boot und ein weiteres Kriegsschiff liegen 2014 in Sewastopol, dem Hafen der russischen Schwarzmeerflotte, auf der Krim. Insgesamt hat die Flotte sechs U-Boote, die mit Kalibr-Marschflugkörpern bestückt werden können. (Archivfoto) © Ulf Mauder/picture alliance/dpa

Ukraine-Krieg: Schule im Donbass wohl unter Beschuss

+++ 12.00 Uhr: Die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk (Donbass) steht offenbar unter Beschuss. Am Freitagmorgen sei eine Schule beschossen worden, gab die Regionalverwaltung bekannt. Das Schulgebäude soll in Brand stehen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Berichte nicht, Fotos auf Telegram zeigen aber eine zerstörte Bildungsstätte. Die Ukraine macht Russland für den Angriff verantwortlich.

+++ 11.30 Uhr: An der Grenze zwischen der Ukraine und Russland ist nach russischen Angaben ein Grenzübergang von ukrainischer Seite aus angegriffen worden. „Gegen 8 Uhr (7 Uhr MESZ) wurde in der Ortschaft Krupez der Grenzübergang mit Granatwerfern beschossen“, teilte der Gouverneur der westrussischen Region Kursk, Roman Starowoit, am Freitag in seinem Telegram-Kanal mit. Demnach gab es weder Schäden noch Verletzte. Die russischen Grenztruppen hätten das Feuer erwidert und den Beschuss damit gestoppt.

Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Raketenangriff auf Kiew

+++ 11.00 Uhr: Eigentlich konzentriert sich Russland im Ukraine-Krieg auf die Ostukraine. Aus Kiew haben sich russische Truppen zurückgezogen. Nun hat der Kreml einen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt bestätigt. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte am Freitag in Moskau, Hochpräzisionsraketen mit großer Reichweite hätten Fabrikgebäude des ukrainischen Raketenherstellers „Artem“ getroffen.

Den genauen Zeitpunkt der russischen Angriffe nannte er nicht. Ukrainischen Angaben zufolge ereigneten sich die Angriffe am Donnerstagabend, als UN-Generalsekretär António Guterres noch in der Stadt war. Dabei sei auch ein Wohnhaus getroffen worden. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete am Freitag, dass aus den Trümmern eine Leiche geborgen worden sei. Zudem seien zehn Menschen verletzt worden. Guterres sagte dem britischen Sender BBC: „Ich war geschockt zu hören, dass in der Stadt, in der ich mich aufhalte, zwei Raketen explodiert sind.“

Ukraine-Krieg: Bodenangriffe im Donbass wohl gestoppt

+++ 10.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben ihre Bodenangriffe im Osten der Ukraine in der Nacht zum Freitag vorläufig eingestellt. „In Richtung Isjum hat (der Feind) keine aktiven Angriffshandlungen durchgeführt“, teilte der ukrainische Generalstab am Vormittag in seinem Lagebericht mit. Die russischen Kräfte beschränkten ihre Aktivitäten demnach auf Aufklärung und Artilleriebeschuss. Die Gegend um Isjum im Gebiet Charkiw war in den vergangenen Tagen die Hauptstoßrichtung der russischen Truppen. Durch den Vorstoß nach Süden sollten die ukrainischen Kräfte im Donbassgebiet eingekesselt werden.

Ukraine-Krieg: Evakuierung von Mariupol-Stahlwerk geplant

+++ 10.00 Uhr: Die Ukraine plant laut eigenen Angaben die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem belagerten Azovstal-Werk in Mariupol. Nach Informationen aus Kiew sollen sich rund 1000 Zivilisten in dem Stahlwerk aufhalten, auch Frauen und Kinder. Außerdem verstecken sich dort nach russischen Angaben noch etwa 2500 ukrainische Bewaffnete und ausländische Söldner.

Die Ukraine und UN-Generalsekretär Guterres forderten am Donnerstag (28. April) einen Korridor für alle im Stahlwerk Eingeschlossenen, doch Moskau lehnte ab. „Präsident (Wladimir Putin) hat es ganz klar gesagt“, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Die Zivilisten können gehen und zwar in jede Richtung, die Militärs müssen rauskommen und ihre Waffen niederlegen.“ Den Menschen werde das Leben und medizinische Versorgung garantiert. Mehr aber nicht. Einen freien Abzug will ihnen Russland nicht gewähren.

Ukraine-Krieg: Neue Phase - Angriffe auf Russland häufen sich

Erstmeldung vom Freitag, 29. April, 09.00 Uhr: Kiew – Der Ukraine-Krieg scheint in eine neue Phase einzutreten. Darauf deuten sowohl die ausgeweiteten Gegenangriffe auf Russland als auch die kürzlichen Ereignisse in Transnistrien hin. Doch auch die Einstellung des Westens hat sich offenbar geändert.

Erst vor Kurzem hatten sich die Truppen aus Russland aus der Region um Kiew zurückgezogen, um ihre Angriffe stärker auf den Osten der Ukraine zu fokussieren. Das Muster, das seit Anordnung der Invasion durch Wladimir Putin erkennbar ist, setzt sich dabei scheinbar fort: Das ukrainische Militär präsentiert sich ungebrochen, während Russlands wenige Erfolge immer wieder infrage gestellt werden. Selbst in der Stadt Mariupol, welche die Angreifer als erobert deklariert hatten, leistet die Gruppe Soldaten, die sich in dem Azovstal-Stahlwerk verschanzt hat, weiter Widerstand.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater verteidigt Gegenangriffe auf Russland

Allerdings gibt es einige Veränderungen im Kriegsgeschehen. So warf Russland der Ukraine vermehrt Angriffe auf russischen Boden vor. Mitte April erklärte der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, dass ein Tanklager in der Region aus Hubschraubern der Ukraine heraus beschossen worden. Am Montag (25. April) meldete Russland dann einen Brand in einem großen Treibstofflager in Brjansk. Die 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Stadt dient als Logistik-Stützpunkt für die russische Militäroffensive in der Ukraine.

Russlands Angriff auf Transnistrien: Grenzüberschreitung im Ukraine-Krieg

Zur Ursache des Brands in Brjansk machte Russland keine Angaben. Allerdings meldete sich kurz darauf der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, und verteidigte Gegenangriffe auf Russland. „Die Welt erkennt dieses Recht an“, schrieb er auf Twitter. Tatsächlich haben Regierungsmitglieder aus sowohl den USA als auch Großbritannien dies ausgedrückt. Zuvor hatte sich der Westen mit derartigen Aussagen zurückgehalten. Grund dafür war die Angst, dass sich der Krieg ausbreiten könne, wie die Nachrichtenplattform Politico berichtet. Dies scheint aber bereits der Fall zu sein.

Am Dienstag wurde das Gebiet Transnistrien in Moldau von Raketen angegriffen. Hintergrund sollen Pläne von Russland sein, eine Landbrücke entlang des Schwarzen Meers bis zu der selbsternannten Republik zu erobern, und die Ukraine vollständig vom Meer abzuschneiden, wie die Moscow Times berichtete. Dieser erste Angriff auf ein Gebiet außerhalb der Ukraine lässt die Sorge wachsen, dass Putin noch weitere Eroberungspläne hat. In jedem Fall gehen Beobachter davon aus, dass sich der Krieg noch längere Zeit hinziehen soll. (vbu/as mit dpa/AFP)