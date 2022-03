Ukraine-Krieg: Russland „foltert“ Kernkraftwerk-Mitarbeiter – Lage in Mariupol „apokalyptisch“

News-Ticker

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. In vielen ukrainischen Regionen wurden Luftangriffe gemeldet. Unter den Opfern befinden sich auch Kinder – die Lage im News-Ticker.

+++ 08.30 Uhr: Im Kernkraftwerk Saporischschja haben russische Streitkräfte offenbar das Personal „gefoltert“. Das behauptete der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Beitrag auf Facebook. Diese Taktik solle die Angestellten zu einer öffentlichen Erklärung bewegen, so Haluschtschenko. Das Personal werde „seit vier Tagen als Geiseln gehalten.“ „Es befinden sich etwa 500 russische Soldaten und 50 Einheiten schwerer Ausrüstung in der Station. Die Mitarbeiter des Bahnhofs sind physisch und psychisch erschöpft“, so Haluschtschenko.

Update vom Mittwoch, 09.03.2022, 08.00 Uhr: Neben der Hauptstadt Kiew ist die Lage insbesondere in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sehr kritisch. Seit Tagen fehlen dort Lebensmittel, Strom und Wasser. Separatistengruppen belagern die 430.000 Einwohnerstadt. Das Internationale Rote Kreuz bezeichnet die Lage vor Ort als „apokalyptisch“.

+ Menschen, die aus Mariupol evakuiert werden konnten, vor dem Zelt einer Hilfsorganisation. © Sergei Bobylev/Imago Images

Laut einem Sprecher seien die Vorräte in Mariupol mehr als knapp. Zudem sei keine Evakuierung möglich. Die Fluchtrouten aus der Stadt seien nicht sicher. Die ukrainische Regierung hatte am Dienstag unter anderem mitgeteilt, dass Russland gegen die vereinbarte Waffenruhe in Mariupol verstoßen habe. Evakuierungsrouten seien unter Beschuss geraten, hieß es.

Erstmeldung vom Mittwoch, 09.03.2022, 05.00 Uhr – Was in der Nacht geschah: Kiew – Russland* startete am 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg auf die Ukraine*. Die Kämpfe in Städten wie Mariupol, Sumy und Kiew dauern an. Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiter erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen. Hier erfahren Sie im Überblick, was in der Nacht auf Mittwoch (09.03.2022) passiert ist.

Es hat erneut russische Luftangriffe auf mehrere Städte in der Ukraine gegeben. Nach ukrainischen Angaben wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. Darunter auch drei Kinder. Unter Beschuss waren unter anderen Städte wie Charkiw, Malyn und in der Region Sumy.

Ukraine-Krieg Tausende über Fluchtkorridor aus Sumy evakuiert

Auch die Außenbezirke von Kiew* seien unter Beschuss gewesen. Nach Angaben von Jaroslaw Moskalenko, Koordinator für humanitäre Hilfe in der Region Kiew, sollen Zivilistinnen und Zivilisten in Luftschutzräumen Zuflucht gesucht haben. Zudem sei die Versorgung etwa mit Nahrungsmitteln und Wasser knapp.

+ Eine Frau trägt Habseligkeiten aus einem beschossenen Wohnhaus. Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Metropole Charkiw hat den angreifenden russischen Truppen den vorsätzlichen Beschuss ziviler Infrastruktur vorgeworfen. © Andrew Marienko/dpa

Währenddessen wurden in der ukrainischen Großstadt Sumy erstmals Zivilistinnen und Zivilisten über einen Fluchtkorridor in Sicherheit gebracht. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilte, sollen die Fluchtrouten unter anderem nach Poltawa, nach Lwiw (Lemberg) oder in benachbarte EU-Länder geführt haben. Somit konnten tausende Menschen die umkämpfte Region verlassen. In Mariupol muss stattdessen weiterhin auf einen Fluchtkorridor gehofft werden. Nach Angaben der Roten Kreuzes warten 200.000 Menschen darauf, die Stadt zu verlassen. Allerdings kündigte Russland am Mittwoch ab 8 Uhr MEZ lokale Waffenruhen für weitere Evakuierungskorridore an.

Während sich nicht nur die Lage in umkämpften Regionen in der Ukraine verschlechtert, ist die Situation in den Atomkraftwerken der Ukraine weiterhin angespannt – vor allem im ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mitteilte, gibt es derzeit keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im AKW. Die Geräte stellen sicher, dass Nuklearmaterial in Tschernobyl an seinem dafür vorgesehenen Platz ist.

Ukraine-Krieg: Polen stellt Kampfjets bereit – Pentagon lehnt ab

Zur Unterstützung der Ukraine wollte Polen alle Kampfjets vom Typ MiG-29 an die USA übergeben. Auf diesem Umweg sollten sie dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Konkret bedeutete das: Die Kampfflugzeuge auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz verlegen.

Das Pentagon winkte die Entscheidung allerdings ab. Der Einsatz von Kampfjets, die dem US-Militär übergeben werden und im Krieg mit Russland vom einem NATO-Stützpunkt in die Ukraine starten, werfen „ernsthafte Bedenken“ auf, warnte John Kirby, Sprecher des Pentagons. Zudem seien die logistischen Anforderungen enorm.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hatte die USA bereits mehrfach gebeten, die Hauptstadt Kiew mit Kampfflugzeugen zu unterstützen. Auch seine Ehefrau Olena Selenska, die Putins Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilte, forderte in einem offenen Brief die Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land. „Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen“, hieß es in dem Brief.

Ukraine-Krieg: Selenskyj bereit für Verhandlungen mit Russland

Zudem zeigte sich Selenskyj zu ernsthaften Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin* bereit. Das bestätigte Ihor Showkwa, außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten, am Dienstagabend (08.03.2022) in den ARD-Tagesthemen. Allerdings erst nach Beendigung der Kriegshandlungen in der Ukraine sowie einem Waffenstillstand.

Selenskyj bot an, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien einen Nato-Beitritt* vorerst aufzuschieben. Dafür müsse Russland zweifelsfrei bestätigen, dass es die ukrainische Staatlichkeit anerkenne „und garantiert, dass es unseren Staat nicht bedrohen wird“, so Selenskyjs Partei Sluha Narodu. Showkwa wies zugleich darauf hin, dass Russland nicht an den ukrainischen Grenzen haltmachen würde, sollte man die „russischen Aggressoren nicht stoppen können“.

