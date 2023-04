Widerstand gegen russisches Militär: Wird Girkins „Club der wütenden Patrioten“ Putin zur Gefahr?

Von: Linus Prien

Russland kann noch immer eine Erfolge in der Ukraine nachweisen. Im Land hat sich nun wohl eine Gruppe von Hardlinern gebildet, die Wladimir Putin wegen des Kriegs kritisieren.

Moskau - Die geringen Fortschritte der russischen Armee in der Ukraine sorgen mittlerweile wohl für großen Unmut in Moskau. Eigentlich sollte der Ukraine-Krieg aus der Sicht des Kremls nur wenige Tage dauern. Jetzt dauert er jedoch über ein Jahr an und Russland verfügt über keine nennenswerten militärischen Erfolge, wie der amerikanische Thinktank Institute for the Study of War (ISW) berichtet.

Um den früheren russischen Geheimdienstoffizier Igor Girkin gründe sich nun eine Gruppe von Kritikern des Kremlchefs Wladimir Putin, berichtet das ISW in seiner Analyse vom Osterwochenende. „Wir gründen den Club der wütenden Patrioten“. Der Krieg habe Girkin zufolge negative Auswirkungen im gesamten Russland: „Ich habe keine Angst davor, es zu sagen, wir bewegen uns gerade in Richtung militärischer Niederlage.“ Russland habe einen Krieg begonnen, auf den seine Wirtschaft komplett unvorbereitet war. „Unsere Armee und unser politisches System waren auch nicht bereit dafür.“

Ukraine-Krieg: Kreml laut Girkin zum großen Teil „anti-Krieg“

Die Gruppe geht von einem möglichen Bürgerkrieg in Russland aus, sollte sich die Lage in der Ukraine aus russischer Sicht nicht drastisch verändern. Die Gruppe macht vor allem den Kreml für die bisherigen Entwicklungen im Krieg verantwortlich. Große Teile der Führungsriege seien „anti-Krieg“, heißt es der Gruppe zufolge, berichtete das ISW weiter.

Das Kalkül des Kremls bestehe darin, Frieden mit „dem Westen“ zu erlangen und wieder über den Reichtum, der sich im Westen befindet, zu verfügen. Girkin hatte bereits im Verlaufe des Kriegs Putin dafür kritisiert, nicht stark genug in der Ukraine durchzugreifen.

Ukraine-Krieg: Russland verfehlt Kriegsziele in der Ukraine

Russland ist auch nach Einschätzung westlicher Militärexperten mit seiner Winteroffensive in der Ostukraine gescheitert. Die gesteckten Ziele einer vollständigen Einnahme der Gebiete Donezk und Luhansk seien nicht erreicht worden, schrieb das ISW. Die Analysten erwarten demnach einen baldigen neuen Umbau der russischen Kommandostrukturen für den Krieg gegen die Ukraine.

Der erst im Januar als Befehlshaber der Truppen im Kriegsgebiet eingesetzte Generalstabschef Waleri Gerassimow habe die Erwartungen von Kremlchef Wladimir Putin nicht erfüllt, hieß es. Er könne kaum Gebietsgewinne vorweisen. Putin hatte bereits mehrfach die Kommandeure ausgewechselt. Laut ISW galt für Gerassimow der 31. März als Zieldatum, den kompletten Donbass einzunehmen.

Ukraine-Krieg: Russland fehlt Experten zufolge Kampfkraft

Das Scheitern begründen die Experten mit fehlender Kampfkraft der russischen Truppen. Im Gebiet Donezk konzentrierten sich die seit Monaten dauernden Kämpfe weiter auf die strategische Stadt Bachmut und die Region. Ein Ende dieser bisher blutigsten Schlacht des Krieges ist nicht in Sicht. Russland erklärte immer wieder, sich angesichts der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine auf einen langen Krieg einzustellen.

Aus Sicht russischer Militärblogger müssten Moskaus Streitkräfte Bachmut und Awdijiwka einnehmen, um auf die im April erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte vorbereitet zu sein. Die Blogger, die das Vorgehen der russischen Truppen beobachten und analysieren, hatten ihre Kritik an der Militärführung in Moskau zuletzt wieder deutlich verschärft. Die öffentlichen Äußerungen dieser Ultranationalisten dürften wie schon zuvor Einfluss auf Putins Entscheidungen haben. (lp/dpa)