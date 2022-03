Novaya Gazeta: Die letzte unabhängige Stimme Russlands verstummt

Von: Sonja Thomaser

Teilen

Die Redaktionsräume der Novaya Gazeta in Moskau. (Archivbild) © NATALIA KOLESNIKOVA/afp

Das russische Regime scheint den Kampf gegen die Pressefreiheit zu gewinnen: Die Novaya Gazeta stellt als letzte unabhängige Zeitung Russlands den Betrieb ein.

Moskau - Einen Tag nach Russlands Invasion in der Ukraine drückte die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta ihren Schock in einer aus drei Wörtern bestehenden Schlagzeile vor einem düsteren schwarzen Hintergrund aus: „Russland. Bomben. Ukraine.“

Etwas mehr als einen Monat später gab diese letzte Zeitung Russlands*, die unabhängige Nachrichten über den Ukraine-Krieg* veröffentlichte – gegründet von Nobelpreisträger Dmitri Muratow – am Montag (28.03.2022) bekannt, dass sie den Betrieb bis zum Ende des Krieges einstellen würde, um einem drohenden Publikationsverbot zuvorzukommen. Sie hatten bereits die zweite Warnung von Roskomnadzor, Russlands Technologie- und Kommunikationsunternehmen, erhalten.

Novaya Gazeta muss aufhören: „Enorme Verlust für das riesige Internetpublikum“

„Es ist das Verschwinden der letzten unabhängigen Veröffentlichung, die noch nicht blockiert wurde“, sagte Andrei Kolesnikov, ein politischer Analyst am Carnegie Moscow Center und ehemaliger Herausgeber der Novaya Gazeta der Washington Post. Er nannte es „einen enormen Verlust für das riesige Internetpublikum und eine Katastrophe für die Fans der Zeitung.“

Novaya Gazeta Beschreibung\t überregionale Zeitung Verlag\t ANO RID „Nowaja Gaseta“ Erstausgabe\t 1. April 1993 Erscheinungsweise\t dreimal wöchentlich Chefredakteur\t Sergei Koscheurow Herausgeber\t Sergei Sokolow Gründer Dmitri Muratow

Die Invasionsausgabe – veröffentlicht auf Russisch und Ukrainisch – war am 25. Februar innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Zwei Wochen später zeigte das Cover den „Tanz der Schwäne“ von „Schwanensee“ als Silhouette vor einer feurigen Pilzwolke mit der Überschrift „Ein Problem von ‚Nowaja‘, die in Übereinstimmung mit allen Regeln des geänderten russischen Strafgesetzbuchs geschaffen wurde.“

Russland: Schwierige Berichterstattung im Ukraine-Krieg

Die Schlagzeile vermittelte die Schwierigkeiten der Berichterstattung über den Krieg unter Russlands strengen neuen Zensurgesetzen. Sogar die Wörter „Krieg“, „Invasion“ und „Angriff“ sind verboten, und die Veröffentlichung von Informationen, die das Militär diskreditieren, wird kriminalisiert. Analysten warnen davor, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Beschränkungen – die als harte Kriegsmaßnahmen inmitten dessen, was der Kreml als „beispiellosen Informationskrieg“ gegen Russland bezeichnet – eingeführt wurden, jemals aufgehoben werden.

Kolesnikov sagte, der einzige Grund, warum es der Zeitung in Russland gelungen sei, so lange zu veröffentlichen, sei Muratows Autorität. „Es ist schwer zu sagen, wie lange die Suspendierung dauern wird, denn selbst wenn die ‚Sonderoperation‘ endet, wird das autoritäre Regime, das alle unabhängigen Medien in Russland zerschlagen hat, nicht verschwinden“, sagte Kolesnikov der Washington Post.

Russland: Viele Journalistinnen und Journalisten fliehen

Seit der Invasion Russlands in der Ukraine haben die russischen Behörden Dutzende unabhängiger russischer Medien blockiert, darunter Dozhd Television, dessen Journalistinnen und Journalisten Russland verlassen haben, und Echo of Moscow Radio, das von seinem Vorstand aufgelöst wurde, der vom staatlichen Gasunternehmen Gazprom kontrolliert wird.

Hunderte von Journalistinnen und Journalisten sind infolge des Ukraine-Konflikts* aus dem Land geflohen, obwohl unabhängige Medien immer noch Nachrichten auf YouTube und Telegram senden.

Novaya Gazeta: Berichterstattung über die Ukraine umging die rechtliche rote Linie

Die bisherige Berichterstattung der Novaya Gazeta über den Krieg, einschließlich Meldungen aus der Ukraine* über zivile Opfer und russische Verluste im Krieg, umging sorgfältig die rechtliche rote Linie. Aber die Berichterstattung erwies sich für die russischen Behörden offenbar immer noch als zu viel.

Geht es der staatlichen Fernsehpropaganda doch darum, die Nation hinter dem Krieg zu vereinen und die russische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass der Krieg eine begrenzte, gerechte und notwendige Operation zur Vernichtung von „Nazis“ und zum Schutz Russlands ist.

Russland kann Zeitungen Lizenz entziehen

Novaya Gazeta, mit einem treuen Publikum aus urbanen Intellektuellen, Liberalen und Anhängerinnen und Anhängern der Opposition, ist oft mit den russischen Behörden in Konflikt geraten. Sechs ihrer Journalistinnen und Journalisten wurden zwischen 2000 und 2009 ermordet, darunter Anna Politkowskaja, die über Russlands Misshandlungen in Tschetschenien berichtete und 2006 im Aufzug ihres Wohnhauses erschossen wurde.

Die Ankündigung der Zeitung, dass sie die Veröffentlichung einstellen würde, war in einer kurzen Erklärung mit zwei Absätzen in der Ausgabe am Montag enthalten, die kurz nach der Warnung von Roskomnadzor kam. Nach russischem Recht kann einer Zeitung die Lizenz entzogen werden, wenn sie innerhalb eines Jahres zweimal abgemahnt wird. (sot) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA