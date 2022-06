Ukraine-Krieg: Russisches Notfallministerium muss mit Dronen aushelfen - Grenzregion berichtet von Angriffen

Von: Tobias Utz, Sandra Kathe, Karolin Schäfer, Tanja Banner, Christian Stör, Lucas Maier

Teilen

100 Tage Ukraine-Krieg: In Sjewjerodonezk kommt es zu schweren Gefechten beider Armeen. Russlands Präsident Putin ändert wohl seine Strategie – der News-Ticker.

+++ 15.51 Uhr: In der Nähe der südukrainischen Stadt Odessa soll dem ukrainischen Militär die Ausschaltung einer russischen Drone geglückt sein. Das teilte am Samstagnachmittag die Stadtverwaltung der Hafenstadt am Schwarzen Meer unter Berufung auf Militärinformationen mit. Demnach sei am Schwarzen Meer eine weitere rund sieben Millionen US-Dollar teure Drone des russischen Geheimdiensts ausgeschaltet worden.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Militärführung in der Ukraine berichtet, dass Russland wegen fehlender Militärtechnologie inzwischen auf Geräte aus dem Dronenbestand des Russischen Notfallministeriums zurückgreife. Informationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge seien seit Tag 1 des russischen Angriffs auf die Ukraine inzwischen 540 „unbemannte Luftfahrzeuge“ aus russischen Militärbeständen unschädlich gemacht worden.

Weit über 500 so genannter „unbemannter Luftfahrzeuge“ sollen die ukrainischen Soldaten bereits unschädlich gemacht haben. © Fadel Senna/AFP

Währenddessen werden laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent ein Gouverneur im russischen Grenzbezirk Bryansk erneut Vorwürfe über einen ukrainischen Angriff auf russisches Staatsgebiet laut. Wie Gouverneur Alexander Bogomaz mitteilt, sei bei einem Angriff auf das Dorf Sluchovsk ein Mensch verletzt worden. Eine Stellungnahme der ukrainischen Militärführung zu dem Vorfall habe es bislang nicht gegeben.

Ukraine-Krieg: Raketeneinschlag vernichtet „Lager ausländischer Söldner“

+++ 12.10 Uhr: Nach eigenen Angaben haben russische Truppen ein Zentrum zur Schulung von Artilleristen an westlicher Waffentechnik getroffen. „Mit hochpräzisen Luft-Boden-Raketen wurde eine Schlag gegen ein Artillerieausbildungszentrum der ukrainischen Streitkräfte im Raum Stezkiwka im Gebiet Sumy geführt“, teilte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Samstag mit. In der Artillerieschule seien Soldaten im Umgang mit der Haubitze M777 unterrichtet worden, so Konaschenkow. Ob es Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Die Region Sumy ist Schauplatz der Zerstörung im Ukraine-Krieg. (Archivfoto) © Anna Voitenko/imago

In der Region Odessa im Süden des Landes sei „ein Lager ausländischer Söldner“ durch einen Raketeneinschlag vernichtet worden, sagte der Sprecher. Seit Monaten kritisiert Moskau die Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine. Ohne die Rüstungshilfe wäre der Krieg schon längst beendet – so zumindest die Auffassung des Kremls. Um die westliche Unterstützung zu unterbinden, will die russische Führung vor allem entsprechende Waffen und freiwillige Helfende vernichten. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien russischen Angaben zufolge mehr als 400 ukrainische Soldaten, 20 Kampf- und Schützenpanzer, rund ein Dutzend Artilleriegeschütze und Raketenwerfer sowie etwa 30 Fahrzeuge liquidiert worden. Auch ein Transportflugzeug soll abgeschossen worden sein.

Ukraine-Krieg: Russland setzt Offensive mit neuen Reserven fort

+++ Samstag, 9.45 Uhr: Der Kampf um Sjewjerodonezk in der ostukrainischen Region Luhansk geht weiter. Seit Wochen belagert das russischen Militär die einstige Großstadt im Donbass. Nach ukrainischen Angaben soll Russland ihre Offensive dort nun mit neuen Reserven fortgesetzt haben. Der Feind führe mit Artillerieunterstützung „Sturmhandlungen in der Ortschaft Sjewjerodonezk durch, hat seine Gruppierung mit der mobilen Reserve des 2. Armeekorpus verstärkt, die Kämpfe in der Stadt halten an“, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag in seinem Lagebericht mit.

+++ 21.40 Uhr: Die Sorge vor Nahrungsmittel-Engpässen wegen des Ukraine-Kriegs ist groß – nun beteuert Russlands Präsident Wladimir Putin, der Export von Getreide aus der Ukraine sei problemlos zu bewerkstelligen. Nach einem Treffen mit Vertretern der Afrikanischen Union (AU) legte Putin verschiedene Möglichkeit für die Ausfuhr dar. AU-Präsident Macky Sall zeigte sich nach dem Gespräch zuversichtlich und auch der UN-Koordinator für die Ukraine, Amin Awad, äußerte sich nach Verhandlungen mit russischen Vertretern „optimistisch“.

Putin sagte, der Export von ukrainischem Getreide könne sowohl über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen unter russischer Kontrolle - Mariupol und Berdjansk - als auch über Odessa passieren. Dafür müsste Kiew dort allerdings die Minen um den Hafen räumen. Russland würde den Transportschiffen dann sicheres Geleit geben. Über die Donau könne auch über Rumänien, Ungarn oder Polen verschifft werden. „Aber am einfachsten, am leichtesten, am billigsten wäre der Export über Belarus, von dort aus kann man zu den baltischen Häfen fahren, dann zur Ostsee und von dort aus in die ganze Welt“, sagte Putin. Allerdings müssten dafür die westlichen Sanktionen gegen Belarus aufgehoben werden.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Vitali Klitschko zeigt sich siegessicher

+++ 20.30 Uhr: 100 Tage sind seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vergangen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zeigt sich siegessicher: Russland führe einen „barbarischen Krieg zur Vernichtung der Ukraine und der Ukrainer“, erklärte er in einem Selfie-Video, das er auf seinem Telegram-Channel veröffentlichte. In dem Video zu hören ist auch ein Luftalarm.

100 Tage Krieg seien voller blutiger Schlachten, Verluste und Todesfälle, so Klitschko. „Es ist abera uch eine Zeit des Mutes und der Ausdauer“, so der frühere Box-Weltmeister. „Wir stehen und kämpfen alle zusammen. Jeder an seinem Platz. Wir bewundern unsere Streitkräfte.“ Die Ukraine werde sich von den „russischen Barbaren“ befreien. „Ja, es wird schwierig, aber ich glaube, dass jeder von uns diese Prüfungen mit Würde überstehen wird. Denn dies ist ein Krieg des Bösen und des Guten. Und Güte und Gerechtigkeit gewinnen immer noch.“ Weil die Ukraine stärker und erfolgreicher geworden sei, „werden wir gewinnen!“, so Klitschko.

Ukraine-Krieg: Zwei Reuters-Journalisten verletzt, Franzose tot

+++ 20.00 Uhr: In der Ukraine wurden zwei Reuters-Journalisten verletzt, als sie in der Nähe der Stadt Severodonetsk im Osten des Landes in ein Feuergefecht gerieten, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Fahrer des Fahrzeugs, in dem die Journalisten unterwegs waren, wurde dabei getötet. „Sie waren in einem Fahrzeug unterwegs, das von den aus Russland unterstützten Separatisten zur Verfügung gestellt wurde und sie wurden von einer Person gefahren, die dafür von den Separatisten abgestellt wurde“, zitiert CNN einen Reuters-Sprecher.

Auch ein französischer Staatsbürger ist in der Ukraine gestorben, wie das französische Außenministerium am Freitag mitteilte. Die Behörde wies weiter darauf hin, dass es sich bei der Ukraine um ein Kriegsgebiet handele und dass man davon abrate, aus welchen Gründen auch immer in die Ukraine zu reisen. Warum der Mann in der Ukraine war und wann oder wo er starb, ist nicht bekannt.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Mariupol mit schweren Vorwürfen gegen Russland

+++ 16.30 Uhr: Der Bürgermeister von Mariupol, der von russischen Truppen aus der Hafenstadt vertrieben wurde, hat schwere Vorwürfe gegen die Besatzungsmacht erhoben. Die dort gebliebenen Menschen seien dauerhafte Geiseln, betonte er am Freitag. „Sie werden dort festgehalten von den russischen Truppen und praktisch als menschliche Schutzschilde benutzt“, sagte Boitschenko in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

+++ 15.45 Uhr: Die Hauptnachrichtendirektion der Ukraine hat offenbar ein weiteres Telefonat unter russischen Soldaten abgehört. Bereits vor mehreren Wochen war ein Telefonat russischer Soldaten publik geworden. Im neuesten Telefonat geben die Streitkräfte Einblicke in die Lage in der Volksrepublik Donezk: Darin beschweren sie sich unter anderem über körperlich untaugliche Kollegen, die zum Dienst gezwungen wurden, da sie nicht freiwillig an die Front wollten. Mehrere Einheiten würden zudem dauerhaft betrunken sein, heißt es offenbar im Telefonat. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 14.45 Uhr: UN-Fachleute für Menschenrechte wollen ab kommender Woche in der Ukraine ermitteln. Die Menschenrechtskommission werde vom 7. bis zum 16. Juni unter anderem Lwiw, Kiew, Charkiw und Sumy besuchen, um Überlebende, Zeugen und Vertriebene zu treffen, wie die Vereinten Nationen in Genf ankündigten.

Ein Soldat der russischen Armee in Mariupol. (Archivfoto) © Alexander Nemenov / AFP

News zum Ukraine-Krieg: Putin will pikantes Detail vertuschen

+++ 14.15 Uhr: Im russischen Staatsfernsehen wird offenbar versucht zu vertuschen, dass am heutigen Freitag bereits der 100. Kriegstag ist. Das berichtet das Exil-Medium Meduza mit Verweis auf Quellen aus dem Kreml. Diese bestätigten demnach, dass die staatlichen Medien angewiesen worden seien, den Meilenstein der „Spezialoperation“ nicht hervorzuheben. Präsident Wladimir Putin hatte zu Beginn der Invasion versprochen, dass die Invasion lediglich 15 Tage dauern werde. Die Angaben von Meduza lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.45 Uhr: Die Region Tschernihiw steht derzeit offenbar unter russischem Beschuss. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf Militärkreise. Demnach gab es am Freitag bereits mehr als 40 Explosionen im Oblast Tschernihiw. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.15 Uhr: Der Kreml hat bekräftigt, dass die „Spezialoperation“ in der Ukraine fortgesetzt werde, bis die gesetzten Ziele erreicht werden. Eines der Hauptziele sei der Schutz der Menschen in den Regionen Luhansk und Doneul, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow mit Verweis auf die Gebiete in der Donbass-Region in der Ostukraine. Diese werden teilweise schon seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrolliert.

Ukraine News: „Kreml versucht, Krieg in langwierige Phase zu bringen“

+++ 12.45 Uhr: Russland plant laut einer Einschätzung des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow einen langwierigen Stellungskrieg: „Der Kreml versucht, den Krieg in eine langwierige Phase zu bringen“, erklärte er auf der Sicherheitskonferenz „Globsec 2022 Bratislava Forum“ per Live-Schalte. „Anstatt vorzurücken, bauen die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten im Süden des Landes, vor allem in Cherson, gestaffelte Verteidigungsstellungen auf“, so Resnikow weiter.

+++ 12.00 Uhr: Das russische Militär hat die mutmaßliche Tötung von insgesamt 360 ukrainischen Soldaten bekannt vermeldet. „Insgesamt sind durch Schläge der Luftwaffe mehr als 360 Nationalisten sowie 49 Waffensysteme und Militärfahrzeuge vernichtet worden, darunter eine Funkstation für die Luftraumüberwachung in Slowjansk in der Donezker Volksrepublik“, sagt ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Freitagvormittag. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.00 Uhr: Der neuesten Statistik des ukrainischen Generalstabs zufolge sollen mittlerweile fast 31.000 Soldaten der russischen Armee gefallen sein. Ungeachtet der schweren Verluste, verbreitet der Kreml weiterhin propagandistisch, dass es keinerlei Mängel und Verluste im Militär gebe.

Ukraine News: Russland startet Marine-Manöver

+++ 10.15 Uhr: Russische Truppen haben am Freitagmorgen mit Militärübungen im Pazifischen Ozean begonnen. Daran sind mehr als 40 Kriegsschiffe und Unterstützungsschiffe sowie 20 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass vermeldete. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen

+++ 09.45 Uhr: Olaf Scholz hat den ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk am Freitagmorgen in Berlin empfangen. Der ukrainische Parlamentspräsident wurde nach dem Gespräch mit dem Kanzler im Bundestag mit Applaus begrüßt. Später trifft er noch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

+++ 09.15 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht derzeit davon aus, dass Russland in zahlreichen Regionen der Ukraine in der Defensive ist. Lediglich die Situation im Oblast Luhansk sei nicht dementsprechend. In der Region Luhansk kontrollieren die russischen Truppen laut der aktuellen Einschätzung, welche auf Informationen des britischen Geheimdienstes basiert, rund 90 Prozent des Gebiets.

+++ 08.45 Uhr: Belarus hat am Freitagmorgen neue Spezialeinheiten in den Grenzregionen zur Ukraine stationiert. Das berichtet das Medium Nexta mit Verweis auf die Nachrichtenagentur Unian. Demnach betrifft das vor allem die Regionen Poliske und Wolyn.

+++ 08.15 Uhr: Der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Anatoljewitsch Medwedew, hat mit Angriffen auf „Entscheidungszentren“ gedroht, falls von den USA an die Ukraine gelieferte Waffen eingesetzt würden. Das sagte er der Nachrichtenagentur Al Jazeera am Donnerstagabend.

+++ 07.45 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for the Study of the War“ hat im neuesten Lagebericht zum Ukraine-Krieg analysiert, dass russische Streitkräfte sich aktuell schwer tun, in besetzten Gebieten eine „permanente gesellschaftliche Kontrolle“ aufzubauen. Die Denkfabrik erklärte im Bericht, die russischen Streitkräfte seien „nicht in der Lage, die lokale Bevölkerung zu kontrollieren, die Verwendung des russischen Rubels durchzusetzen oder bürokratische Prozesse durchzuführen“. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat mitgeteilt, dass russische Truppen derzeit im Süden des Landes auf „systematische Gegenangriffe“ stoßen. Das vermeldete das Einsatzkommando „Süd“ am Donnerstagabend in einem Lagebericht: Darin heißt es, dass 24 russische Soldaten getötet, ein russischer „t-72“-Panzer, vier „152-mm“-Haubitzen und vier Militärfahrzeuge zerstört worden seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj vermeldet Teilerfolg in Sjewjerodonezk

Update vom Freitag, 3. Juni, 06.00 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat von einem Teilerfolg in Sjewjerodonezk gesprochen. Die Stadt ist seit Tagen Schauplatz blutiger Kämpfe zwischen beiden Armeen. Die militärische Lage im Donbass habe sich in den vergangenen 24 Stunden jedoch insgesamt nicht verändert, sagte der ukrainische Präsident in seiner nächtlichen Videobotschaft.

+++ 22.45 Uhr: Russland begrenzt Exporte von Edelgasen, einem wichtigen Bestandteil der Chipherstellung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat das von Sanktionen betroffene Russland die Ausfuhr von Edelgasen wie Neon, einem wichtigen Bestandteil für die Herstellung von Chips, bis Ende 2022 begrenzt, um seine Marktposition zu stärken

+++ 22.30 Uhr: Moskau hat das neue 700-Millionen-Dollar-Militärhilfepaket der Biden-Regierung für die Ukraine, das auch Waffen mit größerer Reichweite umfasst, scharf kritisiert und als „direkte Konfrontation“ bezeichnet.

+++ 22.00 Uhr: Russische Streitkräfte kontrollieren jetzt den größten Teil der östlichen Stadt Sjewjerodonezk, ein wichtiges strategisches Ziel und der letzte ukrainische Stützpunkt in der Region Luhansk im Donbas, so die amerikanische Nachrichtenseite CNBC.

Ukraine News: Embargo ohne Strafmaßnahmen gegen Patriarch Kirill

+++ 21.30 Uhr: Das mittlerweile sechste Sanktionspaket, ein Embargo gegen den Import russischen Öls, wurde am Donnerstag (2. Juni) von Vertretern der EU-Staaten gebilligt, jedoch ohne die eigentlich geplante Strafmaßnahme gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Kirill sollte nach dem Willen der EU-Staaten mit Ausnahme Ungarns wegen seiner Unterstützung für den russischen Angriffskrieg auf die Sanktionsliste. Er pflegt engen Kontakt zu Präsident Wladimir Putin und zeigte sich bislang sehr kremltreu. Der 75-Jährige stellte sich in seinen Predigten immer wieder hinter den Kriegskurs und behauptete zuletzt sogar, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe.

Selenskyj: Ein Fünftel der Ukraine von Russland besetzt

+++ 19.25 Uhr: Die Ukraine sieht inzwischen ein Fünftel ihres Staatsgebiets von russischen Truppen besetzt. „Stand heute sind 20 Prozent von unserem Gebiet unter Kontrolle der Besatzer“, erklärte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei einer Video-Schalte vor dem luxemburgischen Parlament. Es handele sich um fast 125.000 Quadratkilometer – „viel mehr als das gesamte Benelux-Gebiet“, so Selenskyj weiter. Die Frontlinie sei mehr als 1000 Kilometer lang.

In insgesamt 3620 Ortschaften seien die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert, davon seien 1017 wieder befreit worden. „Weitere 2603 werden noch befreit werden“, betonte Selenskyj. Zwölf Millionen Menschen seien innerhalb der Ukraine auf der Flucht, fünf Millionen im Ausland. Schon in wenigen Wochen könnte in den von Moskau kontrollierten Gebieten der Südukraine ein Referendum über den Anschluss an Russland erfolgen, wie ein russischer Duma-Abgeordneter erklärte.

Ukraine-Krieg: Putin hat „seine Strategie geändert“

+++ 16.30 Uhr: Laut Außenministerin Annalena Baerbock hat Wladimir Putin im Ukraine-Krieg seine Strategie geändert. „Wir müssen erkennen, dass Putin seine Strategie geändert hat. Er hat angenommen, er könne schnell und brutal in die Ukraine einmarschieren und dann das Land niedermachen“, so Baerbock. Weil das nicht funktioniert habe, sei Putins Strategie „jetzt auf Langfristigkeit angelegt“, erklärte sie am Mittwochabend im „Brennpunkt“ der ARD.

Auch bei der Unterstützung der Ukraine brauche es deshalb jetzt einen „langen Atem“. Die Ukraine benötige „für das Furchtbare, was jetzt im Donbass passiert“ vor allem Unterstützung bei der Luftabwehr, wie Artillerie und Drohnen. Ansonsten drohe, dass „im Donbass alles plattgemacht wird, und was das bedeutet, das haben wir ja in Orten wie Butscha oder Irpin gesehen“, so die Außenministerin. Putins „Zeitspiel“ sei brandgefährlich, so Baerbock. Sollte er im Donbass siegen, könne er dies erstmal innenpolitisch als Erfolg verkaufen und seine Armee neu sortieren, um die Ukraine doch noch komplett zu erobern. Baerbock folgerte: „Auch wenn wir erschöpft sind, müssen wir alles tun, um die Ukraine zu verteidigen.“

News zum Ukraine-Krieg: Explosion in der Stadt Berdjansk gemeldet

+++ 15.45 Uhr: In der Stadt Berdjansk (Oblast Saporischschja) wurde am Nachmittag eine Explosion gemeldet, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Laut Angaben der Stadtverwaltung fand die Detonation in der Nähe des Hafens der russisch besetzten Stadt statt. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

+++ 14.45 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben mitgeteilt, dass „hunderte“ ausländische „Söldner“ in der Ukraine getötet wurden. Das geht aus einem Statement des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau hervor. Die Kämpfer seien von russischen Präzisionswaffen kurz nach ihrer Ankunft in der Ukraine getroffen worden, erklärte das russische Ministerium. Die Zahl der ausländischen Kämpfer auf Seite der Ukraine sei deshalb von 6600 auf 3500 zurückgegangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 14.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz wird in der kommenden Woche nach Litauen reisen. „Der deutsche Bundeskanzler wird uns nächste Woche besuchen“, sagte Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda der Agentur BNS zufolge vor Journalisten in Rudninkai. Demnach wollen Scholz und er Deutschlands Pläne dabei besprechen, die Militärpräsenz in Litauen zu verstärken. Die Bundeswehr führt auf dem Militärstützpunkt Rukla seit dem Jahr 2017 eine Nato-Einheit zur Abschreckung Russlands.

+++ 13.30 Uhr: Russlands Truppen im Donbass versuchen derzeit wohl weiter nach Süden durchzudringen. Das teilte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Donnerstag auf Telegram mit. Konkret gehe es um mögliche Eroberungen der Städte Slowjansk und Kramatorsk. Eine ähnliche Einschätzung hatte am Morgen das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ abgegeben.

+++ 12.45 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden mehr als 200.000 Kinder aus der Ukraine nach Russland deportiert. Er erklärte am Donnerstag, dass Russland weiterhin Erwachsene und Kinder in meist abgelegene Gebiete Russlands zwangsumsiedle. Dabei handle es sich um eines der „abscheulichsten Kriegsverbrechen“ Moskaus.

+++ 12.00 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine neue Prognose für den Ukraine-Krieg abgegeben. Putin könne „das nicht mehr lange durchhalten“. Das begründete er mit den Sanktionen gegen das Land. Insbesondere die russische Wirtschaft werde bald zusammenbrechen, so Habeck.

News zum Ukraine-Krieg: Raketenangriffe auf Charkiw

+++ 11.15 Uhr: In der Nacht haben sich neue Raketenangriffe auf Charkiw ereignet. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Dabei gab es demnach einen Toten, einen Verletzten. Das teilte laut Bericht der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Synehubow, mit.

+++ 10.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die russische Armee offenbar einen Mangel an Drohnen. Das ukrainische Militär berichtete am Donnerstagvormittag, dass die Russen Drohnen verlieren und bereits damit begonnen haben, die Drohnen des Ministeriums für Notfallsituationen zu nutzen.

+++ 10.00 Uhr: Neue Daten zu den schweren Verlusten Russlands wurden vom Generalstab der ukrainischen Armee veröffentlicht. Demnach sind bislang 30.850 Soldaten der Armee gefallen. Zudem sind laut Statistik 210 Militärflugzeuge und mehr als 1300 Panzer zerstört worden.

+++ 09.15 Uhr: Seit Tagen belagern die russischen Truppen die Stadt Sjewjerodonezk im Donbass. Am Mittwoch wurde bereits vermeldet, dass Teile des Stadtzentrums eingenommen worden seien. Nun berichtet das britische Verteidigungsministerium mit Verweis auf Geheimdienstinformationen, dass Russland trotz schwerer Verluste weiter Richtung Sjewjerodonezk vorrücke. Die Hauptstraße in die Stadt hinein werde vermutlich noch von ukrainischen Einheiten gehalten, heißt es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse im Bericht.

Ukraine News: „Schrittweise Vorstöße“ russischer Truppen

+++ 08.15 Uhr: Russlands Truppen versuchen derzeit offenbar in die Stadt Lyssytschansk (Oblast Luhansk/Donbass) vorzudringen. Dabei handelt es sich um einen militärstrategisch wichtigen Vorstoß, da ukrainische Streitkräfte dort den Fluss Siversky Donets überqueren könnten. Das berichtet das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ in der neuesten Analyse zum Ukraine-Krieg mit. Demnach handelt es sich um „schrittweise Vorstöße“ nördlich der Städte Slowjansk und Awdijiwka, bei Donezk – bisher allerdings mit „begrenztem Erfolg“, so das Institut.

Erstmeldung vom Donnerstag, 02.06.2022, 07.30 Uhr: Die Kämpfe um das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine dauern nach Angaben aus Kiew weiter an. „Der Gegner führt Angriffe in der Ortschaft Sjewjerodonezk durch“, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag in seinem Lagebericht mit. Wie viele Bezirke der einstigen Großstadt die Ukrainer noch halten, ist unklar. Schon am Mittwoch hatten die Russen das Stadtzentrum eingenommen. Gefechte in den Vororten Bobrowe und Ustyniwka hätten den russischen Truppen trotz Unterstützung durch Granatwerfer aber keinen Erfolg gebracht, hieß es nun im Lagebericht.

Dafür räumen die ukrainischen Militärs der russischen Offensive in Komyschuwacha zumindest „teilweise Erfolg“ ein. Die städtische Siedlung liegt südlich der Großstadt Lyssytschansk, dem nächsten Etappenziel der Russen. Lyssytschansk und Sjewjerodonezk werden nur durch den Fluss Siwerski Donez getrennt und bildeten vor dem Krieg zusammen einen Ballungsraum von 380 000 Einwohnern.

(cs/kas/lm/tu/tab mit dpa/AFP)