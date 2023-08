„Bastarde und Degenerierte“: Putin-Vertrauter Medwedew rast vor Wut

Wenn M. so weiter macht kriegt er noch einen Blutsturz, also machen Sie mal halblang, Herr Kläff. Seltsam dass der Kerl Putin nicht schon längst peinlich geworden ist. Wahrscheinlich hat der die Putinsche Lebensversicherung abgeschlossen: Treue bis in den Tod.

Gut, wenn Russland nun eine „ökologische Katastrophe“provoziert indem es trotz Krieg, Öl- und Getreidetanker durch das Schwarze Meer schickt, dann müssen die Türkei und Griechenland den Zugang vom Schwarzen Meer nun abriegeln für Russlands Schiffe, damit es dazu nicht kommen kann. Denn Russland wird kaum Schiffe in diesem Meer hin- und her senden ohne diese ins Mittelmeer und von dort an Afrikas Militär Juntas und nach Asien durch den Suez-Kanal zu senden (auch an Nordkorea für Waffen). Lieber Herr Präsident Erdogan, sichern sie den Naturschutz in der Region! xD