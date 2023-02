Vorfall über NATO-Gebiet: Russische Kampfflugzeuge über Polen abgefangen

Von: Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Nadja Austel, Vincent Büssow, Lucas Maier, Christian Stör, Vivian Werg

Die Niederlande fängt russische Kampfflugzeuge über Polen ab. Derweil übermittelt das ukrainische Außenministerium die aktuelle Statistik. Der News-Ticker.

Niederlande: Russische Militärflugzeuge über Polen abgefangen

Russische Militärflugzeuge über Polen abgefangen Schwarzes Meer: Russland stationiert eine Fregatte mit Raketen

Russland stationiert eine Fregatte mit Raketen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 8.35 Uhr: Zuverlässige Zahlen darüber, wie viele Soldaten Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine verliert, sind aus dem Kreml kaum zu bekommen. The Kyiv Independet veröffentlicht nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte die vorläufigen Schätzungen der russischen Kampfverluste vom 14. Februar:

Soldaten: 139.080 (+740)

139.080 (+740) Panzer: 3286 (+3)

3286 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6500 (+8)

6500 (+8) Flugzeuge: 298 (+2)

298 (+2) Hubschrauber: 286 (+0)

286 (+0) Flugabwehrsysteme: 234 (+0)

234 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 466 (+1)

466 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5155 (+5)

5155 (+5) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 2011 (+4)

2011 (+4) Quelle: Schätzungen der ukrainischen Streitkräfte vom 14. Februar

Russische Kampfflugzeuge sollen über Polen abgefangen worden sein. (Symbolbild) © picture alliance / Uncredited/Defense Ministry Press Service/dpa

Update vom Dienstag, 14. Februar, 6.09 Uhr: Eine Formation von drei russischen Militärflugzeugen ist nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums von zwei niederländischen F-35-Kampfflugzeugen über Polen abgefangen und aus dem Gebiet eskortiert worden. „Die zu dem Zeitpunkt unbekannten Flugzeuge näherten sich dem polnischen NATO-Gebiet von Kaliningrad aus“, heißt es in der Erklärung des Ministeriums.

„Nach der Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich um drei Flugzeuge handelte: eine russische IL-20M Coot-A, die von zwei Su-27 Flankern begleitet wurde. Die niederländischen F-35 übergaben den Geleitschutz an die NATO-Partner.“ Das russische Verteidigungsministerium äußert sich auf Anfrage bislang nicht. Kaliningrad ist eine russische Enklave an der Ostseeküste, die zwischen den NATO- und EU-Mitgliedern Polen und Litauen liegt.

Schwere Verluste für Russland: Russland schickt Häftlinge als Kanonenfutter

+++ 23.00 Uhr: Russlands Verluste sind in Bataillonen, die aus ehemaligen Häftlingen bestehen, offenbar besonders hoch. Übereinstimmenden Berichten nach werden sie vor allem als Kanonenfutter eingesetzt. Dies bestätigte ein ehemaliger russischer Gefangener nun der New York Times. Die „Verluste waren gigantisch“, sagte er. Er sei aus der Strafkolonie direkt an die Front versetzt worden, um mit Wagner-Söldnern nahe der Stadt Bachmut zu kämpfen. Ansporn sei „eine Begnadigung für acht Jahre“ gewesen, berichtete er. An der Front seien Misshandlungen normal gewesen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: 6180 Soldaten sterben in einer Woche

+++ 20.45 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Außenministeriums sind seit Kriegsbeginn im Februar 2022 insgesamt 138.340 russische Soldaten gefallen. Vergangene Woche soll die Verluste-Statistik am größten gewachsen sein. Einem Bericht der Kyiv Post zufolge sollen 6180 Streitkräfte der russischen Armee getötet worden sein. Das sei die höchste Zahl seit Kriegsbeginn, so der Bericht. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 18.00 Uhr: Der Oberste Gerichtshofs Russlands soll einen Teil der Verurteilungen wegen Verbrechen gegen den Militärdienst aus der Statistik entfernt haben. Das soll auf Anordnung des Verteidigungsministeriums sowie des Inlandsgeheimdienst erfolgt sein, berichtete die unabhängige russische Nachrichtenagentur Mediazona. Demnach versuche Moskau Zahlen unter anderem über unerlaubtes Verlassen einer Einheit und Befehlsverweigerungen zu verbergen.

Im Dezember vergangenen Jahres forderte Mediazona von dem Gericht Zahlen der vor 2014 verhängten Straftaten in Russland an. Die Behörde habe die Daten zur Verfügung gestellt und darauf hingewiesen, dass sie regelmäßig aktuellere Statistiken auf ihrer Website veröffentlicht. Bei der Recherche im Januar fiel der Nachrichtenagentur auf, dass die auf der Webseite veröffentlichten Tabellen keine Daten mehr zu Straftaten gegen den Militärdienst enthalten. Zudem habe der Vergleich der neuen und alten Tabellen gezeigt, dass die Dateien im Dezember bearbeitet wurden, berichtete die Ukrainska Pravda.

Das Entfernen von statistischen Informationen über die Tätigkeit der Gerichte und Strafregister könne mit dem Erlass des Verteidigungsministeriums und dem Inlandsgeheimdienst erfolgen, wenn Informationen „gegen die Sicherheit der Russischen Föderation verwendet werden können“, rechtfertigte die Behörde ihre Entscheidung gegenüber Mediazona. Die Angaben sind nicht unabhängig verifizierbar.

Schwere Verluste für Russland: Moskau stationiert Raketen im Schwarzen Meer

+++ 17.03 Uhr: Angesichts der hohen Verluste im Ukraine-Krieg rüstet Russland offenbar weiter auf. Nach Angaben eines Sprechers des ukrainisches Luftwaffenkommandos Pivden (Süd) soll Moskau eine Fregatte mit Kalibr-Marschflugkörpern im Schwarzen Meer stationiert haben.

Zudem habe das russische Militär die Zahl der Aufklärungsdrohnen an der Südfront in der Ukraine erhöht. „Der Feind erhöht die Zahl der Raketenträger im Schwarzen Meer und intensiviert die Luftüberwachung“, zitierte Ukrainska Pravda den Sprecher.

Damit habe Russland insgesamt 16 Kalibr-Raketen im Schwarzen Meer positioniert, hieß es. Erst vor wenigen Tagen deuteten Berichte darauf hin, dass Russland zwei U-Boote mit Raketen im Schwarzen Meer stationierte. Das ukrainische Luftwaffenkommando appellierte nun an die Bevölkerung, Luftschutzsirenen nicht zu ignorieren.

Verluste für Russland: Putin nur in gepanzertem Zug unterwegs

+++ 15.29 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin setzt für Langstreckenfahrten zu seinen Residenzen zunehmend auf einen gepanzerten Zug, berichtete Ukrainska Pravda. Bereits im Herbst 2021 soll er auf den Zug umgestiegen sein.

„Wladimir Putin begann im Herbst 2021, als die russische Armee begann, sich aktiv auf den Einmarsch in die Ukraine vorzubereiten, einen gepanzerten Zug zu benutzen. Nach Beginn des Krieges fährt er immer öfter damit, vor allem zu seinem Lieblingswohnsitz in Waldai“, zitierte das Nachrichtenportal einen Bericht von The Dossier Center. Dem Bericht zufolge könnte Putin den Zug aus Sicherheitsgründen nutzen. Zudem befinden sich die Anwesen des russischen Präsidenten an der Schwarzmeerküste, wo der Flugverkehr angesichts des Krieges eingeschränkt ist.

Verluste im Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner inszenieren wohl Hinrichtungsvideo

+++ 13.54 Uhr: Die Söldner-Gruppe Wagner ist für ihre brutale Vorgehensweise im Ukraine-Krieg bekannt. Berichten zufolge sollen außergerichtliche Hinrichtungen Deserteure abschrecken. Nun soll ein weiterer Kämpfer hingerichtet worden sein. Wie The Moscow Times berichtete, teilte der Telegram-Kanal „Grey Zone“ mit Verbindungen zu der paramilitärischen Gruppe am Montag ein Video von der angeblichen Tötung.

Dabei soll es sich um den 45-jährigen Dmitry Yakushchenko gehandelt haben. Yakushchenko, der eigentlich eine 19-jährige Haftstrafe wegen Mordes in Russland verbüßte, wurde von den Söldnern rekrutiert. Kurz nach seiner Freilassung sei er vom Schlachtfeld geflohen.

Ukraine-Krieg: Wagner-Rekrut offenbar hingerichtet

In dem Video erklärte der Wagner-Rekrut, dass er von den Söldnern entführt worden sei. Dann verschwimmen die Aufnahmen und man sieht, wie Yakushchenko mit einem Vorschlaghammer erschlagen wird, berichtete The Moscow Times. Der russische Journalist David Frenkel bezweifelte die Echtheit des Videos, die Szenen seien inszeniert worden, schrieb er auf Twitter.

Der russischen Zeitung zufolge sei am Montag ein zweites Video bei Telegram aufgetaucht. Dieses zeigt Yakushchenko jedoch lebend. Darin bedankt er sich bei der Wagner-Gruppe für seine „Verschonung“ im Gegenzug für „wertvolle Informationen aus der Gefangenschaft.“ Jeder habe das Recht, seine Fehler zu korrigieren, spricht er in die Kamera. Die Videos lassen sich nur schwer unabhängig prüfen. Bereits im November wurde ein Wagner-Kämpfer mit einem Vorschlaghammer hingerichtet.

Verluste für Russland: Was Erfolge der Ukraine für das russische Militär bedeuten

+++ 12.01 Uhr: Ukrainische Erfolge hätten schwere Folgen für die russische Position, teilte das britische Verteidigungsministerium in London am Montag (13. Februar) in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Sollten die ukrainischen Truppen die Front in Saporischschja durchbrechen, würde die russische „Landbrücke“ zwischen Russland und der annektierten Krim bedroht.

Ein ukrainischer Erfolg im ostukrainischen Gebiet Luhansk hingegen würde das russische Kriegsziel einer „Befreiung“ des Donbass gefährden. „Die Entscheidung, welche dieser Bedrohungen mit Vorrang begegnet werden soll, ist wahrscheinlich eines der zentralen Dilemmata für die Planer des russischen Angriffs“, betonte das Ministerium.

„Trotz des aktuellen operativen Schwerpunkts auf dem zentralen Donbass bleibt Russland besorgt über die Bewachung der äußersten Enden seiner erweiterten Frontlinie“, hieß es. Dies zeige sich mit dem Ausbau der Stellungen in Saporischschja und Luhansk, die zudem mit neuen Truppen verstärkt würden. Die Frontlinie in der Ukraine sei rund 1288 Kilometer lang.

Verluste für Russland: „Höchste Verlustrate seit der ersten Woche des Einmarsches“

+++ 11.14 Uhr: Russland verliert in der Ukraine nach britischen Angaben so viele Soldaten wie seit den Anfangstagen des Angriffskriegs nicht mehr. „In den vergangenen zwei Wochen hat Russland wahrscheinlich die höchste Verlustrate seit der ersten Woche des Einmarsches in die Ukraine erlitten“, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag (12. Februar) unter Berufung auf Statistiken des ukrainischen Generalstabs. London könne die Methodologie bei der Erhebung der Zahlen nicht im Detail prüfen, gehe aber davon aus, dass der „von den Daten illustrierte Trend wohl zutreffend ist“.

Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage habe es den Daten zufolge 824 russische Tote oder Verletzte täglich gegeben, was mehr als dem Vierfachen des Wertes der Monate Juni und Juli entspreche. Diese Zunahme hänge wahrscheinlich mit mehreren Faktoren zusammen, darunter der Mangel an gut ausgebildetem Personal, Koordination und Ressourcen an der Front, wie es sich zum Beispiel in Bachmut zeige. Aber auch die Ukraine erleide weiter große Verluste, schrieben die Briten.

Selenskyj fordert weitere westliche Sanktionen

Erstmeldung vom Montag, 13. Februar, 6.30 Uhr: Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert - etwa gegen dessen Atomenergie-Branche. „Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag. Es habe auch eine Zeit gegeben, in der andere Strafmaßnahmen gegen Russland schwierig erschienen, fügte er hinzu. „Jetzt gelten sie - zum Beispiel in Bezug auf Öl und Ölprodukte aus Russland.“ (red mit dpa/AFP)