Russland verliert wichtiges Kriegsschiff „Moskwa“: „Schwerer Schlag“ für Kreml

Von: Tobias Utz

Russlands Kriegsschiff „Moskwa“ sinkt nach einem mutmaßlichen Raketenangriff der Ukraine. Der Kreml beschwichtigt, die USA sprechen von einem „schweren Schlag“.

Kiew/Odessa – Die russische Armee hat am Donnerstag (14.04.2022) ihr wohl wichtigstes Kriegsschiff im Ukraine-Krieg* verloren. Dabei handelt es sich um den Raketenkreuzer „Moskwa“, Teil der Schwarzmeerflotte. Das Verteidigungsministerium in Moskau* sprach davon, dass das Militärschiff das „Gleichgewicht“ verloren habe und bei starkem Seegang untergegangen sei. An Bord sei Munition explodiert, hieß es aus dem Kreml. Die ukrainischen Streitkräfte reklamierten den Untergang der „Moskwa“ stattdessen für sich. Bislang ist unklar, wer oder was tatsächlich für das Sinken des Kriegsschiffs verantwortlich ist.

Der Sprecher der ukrainischen Armee in der Hafenstadt Odessa, Sergej Bratschuk, hatte mitgeteilt, die „Moskwa“ sei von ukrainischen Raketen vom Typ „Neptun“ getroffen worden. Wolodymyr Selenskyj*, Präsident der Ukraine*, spielte in einer Videoansprache auf das gesunkene russische Kriegsschiff an und pries all jene, „die gezeigt haben, dass russische Schiffe auf den Grund gehen können.“

„Schwerer Schlag“ für Russland im Ukraine-Krieg: Kriegsschiff „Moskwa“ sinkt

Die US-Regierung bewertete dies als „schweren Schlag“ für die Marine Russlands*. Der mit Raketen ausgerüstete Kreuzer habe eine „Schlüsselrolle“ in den Bemühungen der russischen Armee gespielt, eine „Dominanz seiner Marine im Schwarzen Meer“ herzustellen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, dem US-Sender CNN.

Der russische Raketenkreuzer „Moskwa“, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, liegt am 11. September 2008 im Schwarzmeerhafen von Sewastopol vor Anker. (Archivfoto) © Uncredited/dpa

Die zu Sowjetzeiten gebaute „Moskwa" hatte gemeinsam mit weiteren Schiffen der Schwarzmeerflotte die südukrainische Hafenstadt Mariupol blockiert: Dort herrscht seit Wochen großes Leid, „Hunger und Not" dominieren.