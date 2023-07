Terroranschlag vereitelt: Russischer Matrose wollte Putins Kriegsschiff in die Luft jagen

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Ein russisches Wachschiff fährt zu einer Marineübung der russischen Schwarzmeerflotte. (Archivfoto) © Russian Defence Ministry/Imago Images

Im Ukraine-Krieg hat der FSB wohl einen Anschlag auf ein russisches Schiff verhindert. Offenbar wollte ein Matrose Teile der Schwarzmeerflotte in die Luft jagen.

Moskau – Russlands Marine steht nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs immer wieder in den Schlagzeilen. Nach Meldungen über defekte Schiffe, Rostprobleme und fehlende Munition gibt es nun Nachrichten von einem möglichen „Terroranschlag“ auf ein Kriegsschiff von Wladimir Putin. Das Brisante: Offenbar soll ein Matrose aus den eigenen Reihen der Drahtzieher hinter der Verschwörung sein. Das Mitglied der russischen Schwarzmeerflotte ist laut Informationen des Sicherheitsdiensts FSB festgenommen worden.

Terroranschlag gegen Putins Schwarzmeerflotte im Ukraine-Krieg: FSB vereitelt Verschwörung

Russlands Schwarzmeerflotte nimmt im Ukraine-Krieg eine wichtige Schlüsselrolle ein und ist nicht zuletzt durch das geplatzte Getreideabkommen ein wichtiges Machtinstrument von Wladimir Putin. Doch bereits seit Beginn des Angriffskriegs im Frühjahr 2022 gab es immer wieder Meldungen über Probleme bei Russlands Marine. So konnten etwa die ukrainischen Verteidiger Putins Stolz, die Moskwa, ohne viel Aufwand versenken.

Nun der nächste Zwischenfall. Wie der FSB mitteilte, richtete sich der angebliche Terroranschlag gegen „ein mit hochpräzisen Waffen bewaffnetes Schiff“. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters. Wo sich der Vorfall ereignet haben soll, ist nicht bekannt. Die russische Schwarzmeerflotte hat allerdings seit der Annexion der Krim ihren Hauptstützpunkt auf der Halbinsel. Wie es weiter heißt, soll womöglich die Ukraine hinter dem Anschlagversuch auf Putins Armee stecken.

Ukraine-Krieg: Steckt Ukraine hinter versuchten Terroranschlag auf Putins Kriegsschiff?

In einer Bekanntmachung wird erklärt, dass der Verdächtige „von einem ukrainischen Geheimdienst rekrutiert“ worden sei. Mithilfe von zwei Bomben hätte er versucht, inmitten des Ukraine-Kriegs einen Anschlag auf das Kriegsschiff zu verüben. Außerdem wurde er verdächtigt, Staatsgeheimnisse an die Ukraine weitergegeben zu haben. Inwieweit die Angaben zutreffen, ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Weitere Details zu dem Vorfall wurden nicht genannt.

Sollte sich der Verdacht gegen den russischen Matrosen erhärten, müsste der Mann in Russland mit einer harten Strafe wegen Hochverrats, die Preisgabe von Staatsgeheimnissen und der illegale Besitz von Sprengstoff rechnen. Die russische Regierung von Wladimir Putin greift in der Regel bei solchen Fällen hart durch – schon für geringere Vergehen werden Angeklagte jahrelang in Arbeitslager geschickt. (fbu)