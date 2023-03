Luftangriffe auf Kiew: Putin läuft wohl die Zeit davon

Von: Moritz Serif

Die Ukraine kann möglicherweise schon bald mit neuen Patriot-Systemen und Panzern rechnen. Kiew braucht die Geräte, um Russlands Luftangriffe abzuwehren.

Kiew – Die USA wollen Patriot-Raketensysteme und Abrams-Panzer schon früher an die Ukraine liefern, als ursprünglich geplant. Das überfallene Land hatte erst erfahren, dass es innerhalb des nächsten Kalenderjahres viel mehr Munition erhalten wird. In den kommenden Tagen werden 65 ukrainische Soldaten eine Systemausbildung in Fort Sill, Oklahoma, absolvieren, berichtete CNN.

Anschließend erhalten die Ukrainer eine zusätzliche Ausbildung an zwei Patriot-Systemen - einem amerikanischen und einem von Deutschland und den Niederlanden gebauten. Diese sollen voraussichtlich in den kommenden Wochen in der Ukraine stationiert werden, berichtete Newsweek.

Ursprünglich war die Lieferung von Patriot-Systemen an die Ukraine für Mitte Dezember angekündigt worden. Die Ankunft der Patriot-Systeme in der Ukraine werde für die erwarteten Offensiven und Gegenoffensiven „möglicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt“ erfolgen, sagte Jennifer Erickson Newsweek. Erickson ist außerordentliche Professorin für Politikwissenschaft am Boston College und Expertin für internationale Waffen.

Luftangriffe auf Kiew: Putin läuft die Zeit davon

Der pensionierte US-General Mark Hertling gehörte zu denjenigen, die sich skeptisch über den Zeitpunkt der Lieferung der Systeme zeigten. US-Verteidigungsbeamte rechneten mit einem „mehrmonatigen Trainingsprozess“. Patriot-Batterien umfassen in der Regel ein Phased-Array-Radar, eine Gefechtskontrollstation, Computer, Stromerzeugungsanlagen und bis zu acht Abschussvorrichtungen, von denen jede vier abschussbereite Raketen aufnehmen kann. Einer Batterie können etwa 90 Soldaten zugewiesen werden.

Erickson sagte, die Systeme seien besonders wichtig gegen größere und schnellere russische Raketen, die routinemäßig Gebiete wie Kiew angegriffen haben, so auch Anfang dieses Monats. Ukrainische Verteidigungsbeamte freuen sich auf die Lieferung, da diese russische Hyperschallraketen ausschalten könne. Russlands Präsident Wladimir Putin läuft also die Zeit davon. Die Ukraine bräuchte allerdings noch mehr Patriots.

Schutz für die Ukraine: Bringt das Patriot-System mehr Sicherheit vor russischen Angriffen? (Archivbild) © Kevin Schrief/dpa

Ukraine braucht mehr als zwei Patriot-Systeme in Kiew, um Putin abzuwehren

„Es ist erwähnenswert, dass zwei Patriot-Systeme allein wahrscheinlich nicht viel an der Situation vor Ort ändern werden“, sagte Erickson. „Selbst wenn die Ukraine die Patriot-Systeme effizient assimiliert, wird sie sich weiterhin auf andere Systeme verlassen müssen, die weniger kostspielig im Betrieb sind – sowohl um die großen Teile des Landes abzudecken, die die Patriot-Systeme nicht abdecken werden, als auch um kleinere und häufigere Angriffe in den Gebieten abzuwehren“, meinte Erickson. (mse)