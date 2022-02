Krieg in der Ukraine: Alle Neuigkeiten, Analysen, Reportagen und Interviews

Überblick

Von Daniel Dillmann schließen

Russland überfällt die Ukraine. In Europa herrscht wieder Krieg. Erfahren Sie alle Neuigkeiten und lesen Sie die Berichte unserer Korrespondenten, Interviews mit Experten und Analysen zum Konflikt.

Frankfurt – Der Krieg zwischen Russland* und der Ukraine* setzt sich dramatisch fort. Sowohl aus Kiew als auch aus Charkiw werden heftige Kämpfe gemeldet. Die USA* und ihre Verbündeten in der Nato* antworten mit Sanktionen gegen Wladimir Putin* und den Kreml. Russische Banken werden zum Teil vom internaionalen Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen.

In unseren Livetickern zum Ukraine-Krieg informieren wir Sie stets aktuell über die Geschehnisse an der Grenze der Ukraine und zu den Reaktionen des Westens auf die Aggressionen aus Moskau.

Lesen Sie hier unsere Liveticker zum Ukraine-Konflikt:

Was will Wladimir Putin in der Ostukraine? Wo stehen Russlands Truppen, und wie soll die Invasion ablaufen? Lesen Sie hier Analysen und Kommentare:

Unsere Analysen und Kommentare zu den Geschehnissen:

Ukraine-Konflikt: So berichtet IPPEN.MEDIA

Ebenfalls im Angebot von IPPEN.MEDIA finden Sie Interviews mit Expertinnen und Experten zum Krieg in der Ukraine:

Unsere Interviews mit Fachleuten und Porträts zum Ukraine-Konflikt:

Unsere Reportagen vor Ort und zu den Hintergründen des Konflikts:

Unsere Korrespondenten aus Moskau, Kiew und Warschau geben Einblicke in die Entwicklungen vor Ort. Unsere Reportagen versorgen Sie zudem mit dem nötigen Hintergrundwissen zur Lage in der Ukraine.

IPPEN.MEDIA ist die Dachmarke, unter der sich die Mediengruppe Ippen und ihre Partner vereinen. Zu den großen Nachrichtenportalen, wie merkur.de, fr.de, tz.de, kreiszeitung.de und hna.de, gesellen sich weitere regionale und lokale Plattformen. Jeden Tag erreicht IPPEN.MEDIA Millionen Menschen in Deutschland. (dil) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA