Ukraine-Krieg: Bevölkerung bewaffnet sich – China verweigert Russland Ersatzteile

In der Ukraine herrscht Krieg: Russland greift in der Nacht erneut aus der Luft an, Kiew bewaffnet sich – die Lage im News-Ticker.

Russland* setzt die Invasion in der Ukraine*, trotz harter Sanktionen, fort.

Die russische Armee soll im Ukraine-Konflikt* weitere Luftangriffe geflogen sein, unter anderem in den Außenbezirken in Kiew*. Derweil bewaffnet sich die Bevölkerung in der Hauptstadt für die anstehenden Gefechte.

Was heute im Ukraine-Krieg wichtig wird. Alle Entwicklungen zu Putins Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

+++ 10.30 Uhr: China hat Russland die Versorgung mit Ersatzteilen für Flugzeuge verweigert. Das berichtet die russische Flugsicherheitsbehörde Rosawiazia. Man werde nun versuchen Ersatzteile aus der Türkei oder aus Indien zu bekommen, hieß es in einem Statement, das der Nachrichtenagentur Interfax vorliegt. Eine offizielle chinesische Bestätigung gibt es allerdings nicht.

+++ 10.00 Uhr: Menschen aus der ukrainischen Zivilbevölkerung werden weiterhin mit Waffen ausgestattet. Das Innenministerium organisiert die Ausgabe. Einem neuen Gesetz zufolge sollen ausgegebene Waffen und Munitionsvorräte spätestens zehn Tage nach dem Ende des derzeit geltenden Kriegsrechts wieder abgegeben werden. Die Ausgabe von Waffen betrifft vor allem die Hauptstadt Kiew.

+ Ein bewaffneter Zivilist bei einem Militärtraining nahe Kiew. © Celestino Arce/Imago Images

+++ 09.00 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat abermals neue Waffenlieferungen aus Deutschland gefordert. „Ich werde mich heute mit der Verteidigungsministerin treffen, und ich hoffe, dass wir da auch eine ganz konkrete Zusage bekommen“, sagte Melnyk im ZDF-Morgenmagazin.

+++ 08.30 Uhr: Die ukrainische Regierung plant mindestens sieben weitere Fluchtkorridore zu öffnen. Damit sollen insbesondere Menschen aus der Hafenstadt Mariupol evakuiert werden.

Ukraine-Krieg: Bombardierungen in mehreren Städten

+++ 04.30 Uhr: Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht zu Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Russische Flugzeuge hätten die Umgebung der nordostukrainischen Großstadt Sumy bombardiert, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. In der Stadt Ochtyrka südlich von Sumy seien erneut Wohngebiete beschossen worden. Es gebe zudem Informationen, dass dort auch eine Gasleitung getroffen worden sei.

Der Bürgermeister der südukrainischen Stadt Mykolajiw berichtete ebenso von Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer, aus nördlicher Richtung kommend. „Entweder sie testen die Robustheit unserer Kontrollpunkte, oder sie bereiten sich auf eine Offensive vor“, sagte Bürgermeister Olexandr Senkewitsch in einem Live-Video auf Facebook. Er rief die Menschen dazu auf, im Keller zu übernachten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+ Der Ausschnitt aus einem Video der ukrainischen Polizei zeigt ein zerstörtes Kinderkrankenhaus nach einem russischen Luftangriff in der Stadt Mariupol. © National Police of Ukraine/AFP

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore aus Sumy geplant

+++ 04.00 Uhr: Für Donnerstag (10.03.2022) sind einem ukrainischen Behördenvertreter zufolge drei Fluchtkorridore zur Evakuierung von Menschen aus der Region Sumy im Nordosten des Landes geplant. Diese führten aus den Städten Trostjanez, Krasnopillja und Sumy jeweils in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa, teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der Beginn der Waffenruhe für die betreffenden Routen sei für 8.00 Uhr MEZ geplant.

Schywyzkij zufolge habe man noch andere Orte der Region für Fluchtkorridore eingereicht, diese allerdings noch nicht bestätigt bekommen. Fluchtkorridore sind Routen, über die sich Zivilisten unbehelligt in Sicherheit bringen können.



Die Großstadt Sumy ist laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums eingeschlossen. Nach Angaben von Schywyzkyj sind am Dienstag und Mittwoch fast 50.000 Menschen aus Sumy hinausgekommen. Am Mittwoch alleine hätten rund 10.000 Privatautos und 85 Busse die Stadt verlassen, insgesamt rund 44.000 Menschen.

Ukraine-Krieg: Washington warnt vor Einsatz russischer Massenvernichtungswaffen

Update vom Donnerstag, 10.03.2022, 02:00 Uhr: Die US-Regierung hat vor einem möglichen russischen Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine gewarnt. Moskau wolle mit der Verbreitung von Falschinformationen den Weg dafür bereiten, den ungerechtfertigten Angriffskrieg in der Ukraine weiter zu eskalieren, warnte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Mittwoch über Twitter. Russland folge dabei einem klaren Verhaltensmuster - entweder um selbst Massenvernichtungswaffen einzusetzen, oder um einen Angriff durch die Ukrainer vorzutäuschen, um eine Rechtfertigung für die Fortsetzung des Kriegs zu konstruieren, schrieb Psaki. Psakis Äußerung kam nach Vorwürfen Russlands, denen zufolge die Ukraine nukleare oder biologische Waffen entwickeln soll. Erst am Montag behauptete das russische Verteidigungsministerium, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung allerdings längst entkräftet.



Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte am Mittwoch, die „russischen Falschinformationen sind kompletter Unsinn“. Die USA betrieben keine Labore für biologische oder chemische Waffen in der Ukraine und respektierten die internationalen Verträge zu chemischen und biologischen Waffen vollumfänglich.

Ukraine-Krieg: USA werfen Russland Einsatz „dummer Bomben“ vor

+++ 21.05 Uhr: Die US-Regierung wirft Russland den Einsatz sogenannter Freifallbomben in der Ukraine vor. Es gebe Hinweise darauf, dass die russischen Streitkräfte „dumme Bomben“ abwerfen würden, sagte ein US-Verteidigungsbeamter. Damit gemeint sind solche Bomben, die über kein Lenksystem verfügen. „Mit anderen Worten, sie sind nicht zielgerichtet“, so der Beamte weiter. Es sei aber nicht ganz klar, ob das absichtlich geschehe, oder ob die Fähigkeit der Russen zur Präzisionslenkung beeinträchtigt sei. Es lasse sich nicht beweisen, ob eine Bombe für ein bestimmtes Ziel gedacht gewesen sei oder nicht.

Das Pentagon beobachte zudem ein Voranschreiten der russischen Armee rund um die Stadt Charkiw im Nordosten des Landes. Russlands Soldaten seien näher an die Stadt herangerückt, so der Beamte. „Wir gehen nicht davon aus, dass sie die Stadt schon eingenommen haben. Aber sie haben sich ihr genähert.“ Gleiches passiere rund um die südukrainische Großstadt Mykolajiw. „Sie nähern sich jetzt bis auf 15 Kilometer an den Norden von Mykolajiw an. Gestern waren sie noch nicht dort“, so der Beamte weiter.

Ukraine-Krieg: Nato verlegt Truppen – Slowakei schenkt Ukraine Ausrüstung mit Millionenwert

+++ 17.18 Uhr: Die Regierung der direkt an die Ukraine grenzenden Slowakei hat am Mittwoch die Stationierung von Nato-Truppen im Land genehmigt. Wie das Verteidigungsministerium in Bratislava mitteilte, sieht der mit den Bündnispartnern abgesprochene Regierungsplan die Stationierung von 2100 Soldaten vor. Davon soll der größte Teil mit 700 aus Deutschland kommen, weitere 600 werden aus Tschechien, 400 aus den USA, 200 aus den Niederlanden und je 100 aus Polen und Slowenien erwartet.

Mit den Soldaten soll auch entsprechende Ausrüstung in die Slowakei kommen, die damit die Nato-Ostflanke gegenüber Russland stärkt. Dazu gehört nach Angaben des slowakischen Verteidigungsministeriums bereits sicher das aus Deutschland und den Niederlanden zugesagte Raketenabwehrsystem „Patriot“, möglich sei auch eine Stationierung des amerikanischen Radarsystems Sentinel. Verteidigungsminister Jaroslav Nad bezeichnete die geplante Truppenstationierung als „größten Schritt für die Verteidigung der Slowakischen Republik seit ihrer staatlichen Unabhängigkeit.“

Slowakei schenkt der Ukraine militärische Ausrüstung im Wert von zehn Millionen Euro

Formell muss noch das slowakische Parlament der Truppenstationierung zustimmen. Eine deutliche Ja-Mehrheit gilt als sicher, da die populistisch-konservative Regierungsmehrheit geschlossen dafür ist und auch eine der ursprünglich gegenüber ausländischen Truppen ablehnenden Oppositionsparteien bereits ihre Zustimmung angekündigt hat.

In ihrer Sitzung am Mittwoch beschloss die Regierung auch, dem Nachbarland Ukraine weitere militärische Ausrüstung im Wert von zehn Millionen Euro zu schenken. Außerdem beschloss das Kabinett, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine hohe staatliche Auszeichnung zu verleihen.

Ukraine-Krieg: Großbritannien kündigt weitere Waffenlieferungen an

+++ 16.48 Uhr: Die britische Regierung will die Ukraine im Kampf gegen russische Truppen weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Das kündigte Verteidigungsminister Ben Wallace am Mittwoch im Parlament in London an. Bislang seien 3615 sogenannte NLAW-Panzerabwehrraketen geliefert worden, so Wallace. Weitere sollen folgen. Die Regierung wolle aber auch eine kleine Zahl an Javelin-Panzerabwehrwaffen in die Ukraine schicken. Zudem werde geprüft, Boden-Luft-Raketen vom Typ Starstreak zu schicken.

„Es ist elementar, dass die Ukrainer die Fähigkeit erhalten, zu fliegen, und russische Luftangriffe unterdrücken können“, sagte Wallace. Großbritannien war eines der ersten Länder, dass der Ukraine in der aktuellen Krise Waffen geschickt hat. Luftabwehrraketen erhielt das Land bisher unter anderem auch aus Deutschland.

Ukraine-Krieg: Evakuierungen laufen nicht wie geplant

+++ 14.57 Uhr: Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine hat es am Mittwoch erneut Zwischenfälle gegeben. In dem Dorf Demydiw rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuerten russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. Ein Polizist sei dabei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Zudem sei ein Zivilist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Beamten mit. Insgesamt seien aus der Ortschaft 100 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden, darunter 30 Kinder. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

In der Hafenstadt Mariupol funktioniert nach Angaben der Separatisten im Gebiet Donezk der vereinbarte „humanitäre Korridor“ weiterhin nicht. „Die Menschen verlassen Mariupol so schnell wie möglich aus eigener Kraft“, sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben konnten am Dienstag 42 Menschen die Stadt am Asowschen Meer verlassen. Die Ukraine gab ihrerseits den Angreifern die Schuld. Außenminister Dmytro Kuleba schrieb bei Twitter: „Russland hält weiterhin mehr als 400.000 Menschen in Mariupol als Geiseln, blockiert humanitäre Hilfe und Evakuierung.“ Der wahllose Beschuss gehe weiter.

Ukraine-Krieg: Tschernobyl von Stromversorgung abgeschnitten

+++ 12.36 Uhr: Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte zuvor schon beklagt, dass das durch die Katastrophe von 1986 bekannte ehemalige AKW zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten sei.

Der Behörde zufolge sind 210 Technik- und lokale Sicherheitskräfte seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr. Außerdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten, die sicherstellen, dass alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist.

In Tschernobyl kam es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall. Noch heute werden dort radioaktive Abfälle gelagert. Bislang sind auch ein weiteres AKW und einige andere Einrichtungen mit Beständen von Nuklear-Material von der russischen Invasion betroffen. Es ist jedoch zu keinem Austritt von radioaktivem Material gekommen.

Ukraine-Krieg: Russland berichtet von „Fortschritten“ in Verhandlungen

+++ 11.40 Uhr: Aus Russland heißt es, dass die Verhandlungen mit Vertretern aus Kiew zur Lösung des Konflikts in der Ukraine Fortschritte machen. Moskaus Truppen würden nicht daran arbeiten, die ukrainische Regierung zu stürzen. „Es wurden einige Fortschritte erzielt“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, während einer Pressekonferenz und bezog sich dabei auf die drei Gesprächsrunden mit Kiew.

Am Donnerstag sollen sich der russische Außenminister Sergej Lawrow sowie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der Türkei zu weiteren Gesprächen treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte zuletzt mehrfach, dass er sich persönliche Verhandlungen mit Wladimir Putin wünscht.

Ukraine-Krieg: USA stationieren Raketensysteme in Polen

+++ 06.15 Uhr: Die USA senden Luftabwehrraketensysteme als „defensive Stationierung“ nach Polen. Dabei soll es sich nach Informationen des Nachrichtenportals ntv.de, das sich auf einen Sprecher des US European Command beruft, um zwei Patriot-Raketenbatterien handeln.

Damit will die Nato auf eine mögliche Bedrohung während des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine vorbereitet sein. Die Luftabwehrraketen sollen dem Sprecher zufolge ballistische Kurzstreckenraketen, moderne Flugzeuge und Marschflugkörper abwehren und zerstören.

Derweil drängt die Ukraine auf weitere Sanktionen gegen Russland. „Jede Sanktion, jedes Unternehmen, das Russland verlässt, ist eine Annäherung an den Sieg“, teilte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der Nacht zu Mittwoch bei Facebook mit. Um Sanktionen gegen Russland oder Waffenlieferungen an die Ukraine zu erreichen, seien viele komplexe Gespräche nötig. „Es gibt Versuche einzelner Partner, sich auf halbe Lösungen zu beschränken. Einige versuchen, auf Zeit zu spielen. Aber wir bremsen nicht“, ergänzte Kuleba.

Russlands Invasion: Luftangriffe in der Ukraine gemeldet

+++ 04.26 Uhr: Nach ukrainischen Angaben haben russische Kampfflugzeuge am Dienstagabend (08.03.2022) erneut Luftangriffe auf Wohngebiete im Osten und in der Mitte der Ukraine geflogen. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dabei seien in Tschuhujiw östlich von Charkiw zwei Menschen getötet worden. Unter ihnen soll sich nach ukrainischen Angaben ein siebenjähriges Kind befunden haben. Auch in der Stadt Malyn in der Region Schytomyr soll es nach RND-Informationen Luftangriffe gegeben haben. Hier sollen mindestens fünf Menschen getötet worden sein, darunter zwei Kinder.

Ebenfalls unter Beschuss russischer Streitkräfte befanden sich die Außenbezirke von Kiew, wie Jaroslaw Moskalenko erklärte. Moskalenko koordiniert humanitäre Hilfe in der Region Kiew. Zahlreiche Zivilist:innen brachten sich in Luftschutzräumen in Sicherheit. Die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Strom sei unterbrochen worden.

Währenddessen wurde in Borodjanka, ebenfalls bei Kiew, die Bergung von fünf Leichen und zwölf toten Patient:innen einer psychiatrischen Klinik durch russische Artillerie verhindert, so Moskalenko weiter. Auch hier werde die Versorgung der Menschen knapp. 200 weitere Patient:innen säßen in der Klinik ohne Nahrungsmittel und Medikamente fest.

Putins Krieg: Keine Verbindung zu Tschernobyl-Überwachung – Behörden „tief besorgt“

Update vom Mittwoch, 09.03.2022, 01.30 Uhr: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten im ehemaligen ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Damit ist das AKW weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Geräte stellen sicher, dass Nuklearmaterial in Tschernobyl an seinem dafür vorgesehenen Platz ist. „Ich bin tief besorgt wegen der schwierigen und belastenden Lage der Mitarbeiter im Atomkraftwerk Tschernobyl, und wegen der möglichen Sicherheitsrisiken, die damit zusammenhängen“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in Wien. Mehr als 200 Techniker:innen und Sicherheitsmitarbeiter:innen arbeiten seit fast zwei Wochen rund um die Uhr in dem AWK, wie das Nachrichtenportal Welt berichtete. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich zunehmend. Das ehemalige Kraftwerk wurde inzwischen von russischen Einheiten eingenommen.

