Ukraine-Krieg: Russland kappt Öltransit von Kasachstan Richtung Westen

Von: Helena Gries

Das Öl-Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk muss vorerst den Betrieb einstellen. Der Transit von Öl und Gas Richtung Westen wurde per Gerichtsurteil gestoppt. © Imago/Vitaly Timkiv

Zwischen Russland und Kasachstan hatte es wegen des Ukraine-Kriegs Unstimmigkeiten gegeben. Jetzt wurde der Transit von Öl Richtung Westen per Gerichtsurteil gestoppt.

Noworossijsk – Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch (6. Juli) berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan Unstimmigkeiten wegen des Ukraine-Kriegs gegeben.

Die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei „gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen“, werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Nach offiziellen Angaben ist die Dokumentation beim Notfallplan für die Beseitigung eventueller Ölunfälle unvollständig. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen, doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals - und erhielt Recht.

Ukraine-Konflikt: Kasachstan wollte mehr Öl nach Europa liefern

Über das Terminal in der Hafenstadt Noworossijsk im Süden von Russland fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls - Kasachstan hat keinen eigenen Zugang zu den Weltmeeren. Die Umschlagkapazität liegt bei 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte zuletzt der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukraine-Konfliktes und der damit zusammenhängenden Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten. Kasachstan hat die Unabhängigkeit der von Moskau protegierten Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine nicht anerkannt. (hg/dpa)