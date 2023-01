„Können russischem Militär den Rücken brechen“: US-Senator Graham ruft neue Kriegsziele aus

"Endlich besteht innerhalb einer Generation die Möglichkeit, dem russischen Militär den Rücken zu brechen". So der us-amerikanische Senator. Mann, was für ein Kalter Krieger. Ich dachte bislang, dass wir diese Denke seit Jahrzehnten hinter uns gelassen hatten. Und dann lese ich soeben bei BILD, dass unsere Außenministerin am Dienstag in Straßburg sagte: " we are fighting a war against Russia". Sind wir nun tatsächlich im Krieg? Ich fass es nicht.