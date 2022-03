Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater warnt Russland vor „Selbstmord“

Ukraine-Krieg: Russland plant wohl neue Großoffensive – Streitkräfte sind „frustriert“

Von: Tobias Utz, Karolin Schäfer, Nico Scheck, Jennifer Greve, Lucas Maier, Sarah Neumeyer

Im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage weiter zu, humanitär und militärisch – ein Überblick im News-Ticker.

Der Angriffskrieg auf die Ukraine* gestaltet sich für Russland* zunehmend schwierig. Präsident Wladimir Putin* lässt daher Kiew* und Mariupol beschießen.

Die Zahl der Zivilpersonen, die im Ukraine-Krieg* ihr Leben lassen, steigt. Etwa 100.000 Leute sollen sich noch immer in Mariupol befinden.

Alle Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt* in unserem News-Ticker.

+++ 10.00 Uhr: Russland plant offenbar eine weitere großangelegte Offensive. Das berichtet der britische Verteidigungsnachrichtendienst im morgentlichen Lagebericht am Mittwoch. Demnach führt das russische Militär derzeit eine sogenannte Reorganisation durch. Zuletzt gab es vermehrt Meldungen, dass die Streitkräfte beispielsweise Versorgungsprobleme plagen (s. Update v. 09.00 Uhr). Die Lage im Norden der Ukraine, beispielsweise in der Hauptstadt Kiew, habe sich kaum verändert. Im Osten des Landes versuche das russische Militär weiterhin ukrainische Streitkräfte einzuschließen und zu isolieren. Laut Bericht konzentriere sich Russland nun darauf, die Städte Mariupol, Charkiw und Odessa einzunehmen.

Ein Panzer der russischen Armee in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. © Fadel Senna/AFP

+++ 09.30 Uhr: Russische Granatfeuer haben in der Nacht auf Mittwoch abermals zivile Einrichtungen in der Hauptstadt Kiew getroffen. Laut einem Bericht des Kyiv Independent wurde ein Einkaufszentrum, ein Wohnhochhaus und zahlreiche Privathäuser getroffen.

+++ 09.00 Uhr: Laut Einschätzung der USA steht die russische Armee vor massiven Versorgungsproblemen. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte am Dienstagabend in einer Rede, dass vor allem Treibstoff und Nahrungsmittel sehr knapp seien. Sie integrieren ihre Operationen nicht so, wie man es von einem modernen Militär erwarten würde“, sagte Kirby. Zudem gebe es teils enorme Kommunikationsprobleme zwischen der Luftwaffe und den Bodentruppen. Die Moral unter den russischen Soldaten sinke. Viele seien „frustriert“ und „festgefahren“.

Das begründete er insbesondere damit, dass Putins Plan einer relativ schnellen Invasion und Eroberung gescheitert sei. Der Widerstand der Ukraine sei dafür verantwortlich, gepaart mit westlicher Unterstützung. „Sie werden gebremst. Und ein Teil davon [...] ist auf ihre eigene Ungeschicklichkeit zurückzuführen“, so Kirby. Kirbys Aussagen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml spricht in zahlreichen Propaganda-Videos und Stellungnahmen, dass die „Spezial-Operation“ in der Ukraine wie geplant vorangetrieben werde.

+++ 08.45 Uhr: In der Stadt Luhansk gibt es offenbar eine Feuerpause. Diese soll ab 09.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MEZ) gelten. Das erklärte der zuständige Gouverneur, Serhij Gaidaj, auf Telegram. Ziel dessen sei es die Zivilbevölkerung über Fluchtkorridore in Sicherheit zu bringen

Ukraine-Krieg: Truppen halten offenbar Stellung

+++ 08.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte halten nach Angaben ihres Generalstabs die Stellung trotz fortdauernder russischer Luftangriffe. Der Vormarsch des Gegners werde an mehreren Fronten gestoppt, zum Beispiel bei Slowjansk im Gebiet Donezk im Südosten, teilte der Generalstab in Kiew am Mittwochmorgen mit. Auch Mykolajiw im Süden werde verteidigt, ebenso Tschernihiw im Nordosten. Zur Lage in der seit Wochen besonders heftig umkämpften Stadt Mariupol teilte die Militärführung lediglich mit, die ukrainischen Kräfte verteidigten sich gegen Angriffe aus allen Richtungen. Die Berichte aus der Kampfzone waren zunächst nicht unabhängig überprüfbar.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 hätten ein ukrainisches Munitionslager zerstört. Ein Ort wurde nicht genannt. Die ukrainische Seite hatte zuvor von Angriffen dieser Hubschrauber im Raum Charkiw im Osten des Landes berichtet.

Krieg in der Ukraine: Schon jetzt mehr russische Verluste als in Afghanistan

+++ 08.10 Uhr: Laut Angaben des Generalstabs des ukrainischen Militärs sind beim Krieg in der Ukraine mittlerweile 15.300 russische Soldaten getötet worden. Damit habe Russland nach fast vier Wochen bereits mehr Verluste zu verzeichnen als die UdSSR beim Krieg in Afghanistan von 1979 bis 1989 (15.051 Soldaten).

Russlands Krieg in der Ukraine: Ein beschädigter Panzer im Ort Wolnowacha. © Mikhail Tereshchenko/Imago

Derweil melden die Behörden im Oblast Luhansk, dass drei Leute bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in Rubischne am Dienstagabend getötet worden seien, darunter zwei Kinder.

Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe um Charkiw – Russischer Angriff abgewehrt

Update vom Mittwoch, 23.03.2022, 06.50 Uhr: Das russische Militär hat nicht näher bezeichnete Militäranlagen im Umkreis der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine mit Raketen beschossen. Dabei seien am Dienstag drei Raketen eingeschlagen, sagte der regionale Militärchef Vitali Kowalj der Agentur Unian. „Während eines Alarms am Abend hat der Gegner dreimal auf ein Objekt der militärischen Infrastruktur geschossen“, hieß es. „Eine Kommission ist vor Ort, die Verluste werden festgestellt.“ Details nannte Kowalj nicht. Schon am Vortag hatte das russische Militär von Angriffen in der Region berichtet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden dabei mehr als 80 Kämpfer der ukrainischen Seite auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne bei einem Raketenangriff getötet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes haben ukrainische Einheiten nach eigener Darstellung einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, wurde der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert. „Unsere Truppen halten ihr Stellungen.“ Schwierig sei die Lage im belagerten, rund 100 Kilometer entfernten Isjum. Zu der Stadt gebe es keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um einen humanitären Korridor seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Humanitärer Konvoi „von den Besatzern gekapert“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russische Streitkräfte beschuldigt, eine Gruppe von Flüchtlingen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol auf einer zuvor vereinbarten Fluchtroute „einfach gefangen genommen“ zu haben. In seiner abendlichen Videobotschaft verwies der Staatschef am Dienstag erneut auf das Leid der seinen Angaben zufolge noch 100.000 Menschen in der Stadt, die „ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Medikamente, unter ständigem Beschuss“ ausharren müssten.

Die Großstadt hatte vor Kriegsbeginn noch 450.000 Einwohner. Sie ist für beide Seiten strategisch wichtig, da sie der letzte große Hafen unter ukrainischer Kontrolle am Asowschen Meer ist und eine direkte Landverbindung zwischen der von Russland annektierten Krim-Halbinsel sowie den von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten in der Ostukraine verhindert.

Der ukrainischen Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk zufolge sollten am Dienstag drei Fluchtrouten von Mariupol in das 250 Kilometer nordwestlich gelegene Saporischschja geöffnet werden. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge konnten darüber gut 7000 Menschen am Dienstag in Sicherheit gebracht werden. Selenskij sagte jedoch, dass einer der humanitären Konvois bei Manhusch „von den Besatzern gekapert“ worden. Mitarbeier des Katastrophenschutzes und Fahrer würden „gefangen“ gehalten. „Wir tun alles, um sie zu befreien und die Blockade des humanitären Konvois aufzuheben“, sagte Selenskij.

Ukraine-Krieg: „Geiselnahme“ von Hilfskonvoi nahe Mariupol

+++ 22.30 Uhr: Nahe der Stadt Mariupol haben prorussische Separatisten offenbar einen Hilfskonvoi festgesetzt. Aus Kiew heißt es, dass die Kämpfer zehn Kilometer westlich von Mariupol mehrere Mitarbeiter des ukrainischen Zivilschutzes als „Geiseln“ genommen hätten. Die Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk gab im ukrainischen Fernsehen zudem bekannt, dass es sich um Kämpfer aus der selbsternannten Volksrepublik Donezk handeln soll. Eine unabhängige Prüfung der Angaben ist aktuell nicht möglich.

Bei den Geiseln soll es sich um Fahrer von Bussen gehandelt haben. Diese waren dazu bestimmt, Zivilpersonen aus der belagerten Stadt zu bringen. Die Fluchtroute sei mit dem Internationalen Roten Kreuz abgesprochen gewesen. Rund 6000 Menschen hätten es am Dienstag (22.03.2022) mit privaten Autos aus der Stadt geschafft, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf ukrainische Quellen. Russland teilte mit, 68.000 Menschen aus der Stadt gebracht zu haben. Diese Menschen befänden sich nun „in völliger Sicherheit unter dem Schutz der Russischen Föderation“. Kiew wirft Moskau hingegen vor, vor allem Frauen und Kinder gegen ihren Willen nach Russland zu bringen.

Ukraine-Krieg um Mariupol: Verschleppt Russland Menschen?

+++ 21.45 Uhr: Russland soll Menschen aus der Ukraine verschleppen, so der Vorwurf aus Kiew. Den Vorwürfen zu Folge soll die Armee von Wladimir Putin fliehende Menschen nach Russland verschleppen, das berichtet die dpa.

Frauen, Kinder, alte Leute werden durchsucht, ihnen werden die ukrainischen Dokumente und Telefone abgenommen und sie werden in grenznahe russische Gebiete geschickt.

Die Menschenrechtsbeauftragte schrieb auf Facebook weiter, dass die Menschen an der Grenze zu Russland in Lagern untergebracht würden. Im Anschluss sollen die Menschen nach Russland „umgesiedelt“ werden, so Denissowa. Unabhängig bestätigt werden kann dies derzeit allerdings nicht. Vonseiten Russlands heißt es immer wieder, dass die Menschen auf die „Evakuierung“ nach Russland bereits warten würden. Gemeint sind damit vor allem Menschen aus den belagerten Städten, wie Mariupol. Kiew streitet die russischen Berichte ab.

Ukraine-Krieg: Angriff mit „extrem starken Bomben“ auf Mariupol

+++ 20.40 Uhr: Die dramatische Lage in Mariupol verschärft sich wohl immer weiter. Die von Russland belagerte Hafenstadt wurde am Dienstag (22.03.2022) mit „extrem starken Bomben“ angegriffen, wie die afp unter Berufung auf ukrainische Behörden berichtet. Die Bomben seien detoniert, als eigentlich eine Evakuierungsaktion starten sollte, so die Mitteilung.

Es ist klar, dass die Belagerer sich nicht für die Stadt interessieren, sie wollen sie auslöschen, zu Asche reduzieren.

Durch die Belagerung von Russland seien rund 200.000 Menschen noch in der Stadt eingeschlossen. Menschen, denen die Flucht aus der Stadt gelang, berichten von einer „eiskalten Höllenlandschaft voller Leichen und zerstörter Gebäude“. Tausende würden in unterirdischen Räumen weiterhin ausharren - ohne Wasser, Nahrung, Strom und Kommunikationsmöglichkeiten.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf Kiew – starker Widerstand der Ukrainer

+++ 19.00 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg weiterhin mit logistischen Problemen zu kämpfen. Probleme gäbe es nicht nur bei Treibstoff, Lebensmitteln und der Kommunikation, sondern auch bei der Ausrüstung, heißt es aus dem Pentagon.

„Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass einige Soldaten tatsächlich Erfrierungen erlitten haben und aus dem Kampf genommen wurden“, teilte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums der USA*am Dienstag (22.03.2022) der dpa mit. Verantwortlich für die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Armee von Wladimir Putin führte der Pentagon-Vertreter auf fehlende Planung zurück. Aber auch der starke Widerstand der Ukraine würde die Pläne Russlands durchkreuzen. Mittlerweile sei die Marine von Russland ebenfalls von den Treibstoffproblemen betroffen. „Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie ihre Schiffe weiterhin mit Treibstoff versorgen können.“ Vor Mariupol hätte Russland mittlerweile sieben Schiffe zusammengezogen, um von dort aus die Stadt unter Beschuss zu nehmen. Der Pentagon-Vertreter erhob erneut schwere Vorwürfe gegen die russischen Streitkräfte. Man habe klare Beweise dafür gesehen, dass die Russen in der vergangenen Woche absichtlich Zivilisten angegriffen hätten, sagte er.

Ukraine-Krieg in Kiew: Drohne greift Institut in der Hauptstadt an

+++ 18.25 Uhr: In Kiew hat es einen Angriff auf das Institut für superharte Werkstoffe gegeben. Dabei sei mindestens ein Mann getötet worden, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet. Journalisten der Agentur haben laut dem Bericht beobachtet, wie am Dienstag (22.03.2022) ein Leichnam aus dem getroffenen Gebäude gebracht worden war. Der Geheimdienst der Ukraine sprach von drei Toten. Das Gebäude befindet sich im Nordwesten von Kiew. Das dortige Institut ist Teil der nationalen Akademie der Wissenschaften.

Der Tote habe Militäruniform getragen, berichten die Journalisten von vor Ort. Währenddessen betonte ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes, dass es sich bei dem Institut in eine zivile Einrichtung gehandelt habe. Weiter gab er an, dass eine russische Drohne eine Bombe auf das Gebäude geworfen habe. Zwei weitere Drohnen konnten den Angaben zufolge von den ukrainischen Streitkräften ausgeschaltet werden.

+++ 16.00 Uhr: Die USA und die NATO glauben, dass sich Belarus „bald“ Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine anschließen könnte. Vertreter der USA und der NATO erklärten dies gegenüber CNN. Demnach soll das Land bereits entsprechende Schritte eingeleitet haben. Es sei zunehmend „wahrscheinlich“, dass Belarus in den Konflikt eintreten werde, sagte ein NATO-Militärbeamter am Montag (21.03.2022). „Putin braucht Unterstützung. Alles würde helfen“, so die Aussage.

CNN zitiert eine belarussische Oppositionsquelle, dass belarussische Kampfeinheiten bereit seien, schon in den nächsten Tagen in die Ukraine zu gehen. Nach Ansicht dieser Quelle wird dies weniger militärische als geopolitische Auswirkungen haben, da ein weiteres Land in den Krieg eintreten würde. Ein hochrangiger Mitarbeiter des NATO-Geheimdienstes erklärte, die Allianz gehe davon aus, dass die belarussische Regierung „das Umfeld vorbereitet, um eine belarussische Offensive gegen die Ukraine zu rechtfertigen“.

Ukraine-Krieg: Viele Opfern aus Zivilbevölkerung

+++ 14.25 Uhr: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind laut den Vereinten Nationen mindestens 2.510 Zivilisten verletzt oder getötet worden. Durch Gewalt seien 953 Menschen ums Leben gekommen, 1.557 weitere hätten Verletzungen erlitten, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Dienstag in Genf mit.

Unter den Getöteten befinden sich den Angaben zufolge 78 Kinder, 105 Mädchen und Jungen seien verletzt worden. Die Angaben über zivile Opfer beziehen sich laut dem Hochkommissariat auf den Zeitraum seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar bis Montagnacht. Die tatsächliche Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten dürfte wesentlich höher liegen, hieß es.



Die meisten Zivilisten seien beim Beschuss mit Explosivwaffen - etwa Artillerie und Raketenwerfer - mit einem weiten Radius getötet oder verletzt geworden. Zudem seien Zivilisten bei Luftschlägen getroffen worden. Bei dem absichtlichen Beschuss von Wohngebieten und Zivilisten handelt es sich laut dem Hochkommissariat um Kriegsverbrechen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater warnt Russland vor „Selbstmord“

+++ 14.00 Uhr: Die Regierung der Ukraine geht laut eigenen Angaben davon aus, dass die Kämpfe gegen russische Truppen innerhalb von zwei bis drei Wochen beendet sein könnten. Das erklärte Olexij Arestowytsch, Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, im ukrainischen TV. Er betonte, dass Russlands Hauptziel die Hauptstadt Kiew sei. Der Versuch die Stadt einzunehmen, komme allerdings einem „Selbstmord“ gleich, so Arestowytsch. Die ukrainischen Streitkräfte in Kiew bereiten sich seit Wochen auf den Einmarsch der russischen Armee vor. Unter anderem wurden auch Waffen an die Bevölkerung verteilt.

Ukraine-Krieg: 300 Flugeinsätze Russlands innerhalb von 24 Stunden - Flugalarm in Odessa

+++ 08.00 Uhr: Aktuell ertönt Flugalarm in fast allen Regionen der Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. Demnach sollen in den Regionen Sumy, Mykolajiw, Ternopil, Poltawa, Kirowohrad, Charkiw, Saporischschja, Lemberg, Iwano-Frankiwsk, Transkarpatien, Czernowitz, Dnipropetrowsk, Riwne, Wolhynien, Tscherkassy, ​​Chmelnyzkyj und Odessa Sirenen aktiviert worden sein.

Parallel heißt es, dass Russland innerhalb von 24 Stunden 300 Flugzeugeinsätze über der Ukraine durchgeführt habe. Ein hochrangiger US-Beamter sagt, dass die Häufigkeit von Militärflugzeugeinsätzen durch Russland zwar zugenommen, Russland aber immer noch keine Vormachtstellung in der Luft erreicht habe.

Ukraine-Krieg: Selenskyj ruft zu Widerstand gegen Russland auf

Update vom Dienstag, 22.03.2022, 07.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat vor einem möglichen russischen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine gewarnt. Die Russen würden „behaupten, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen“ hat, sagte Biden am Montag in Washington. Das sei „ein klares Zeichen“ dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin „den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht“. Biden warnte Putin vor einer „starken“ Reaktion der Nato.

Erstmeldung vom Dienstag, 22.03.2022, 06.20 Uhr: In einer Videobotschaft an alle Ukrainer hat Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Widerstand und zum Durchhalten aufgerufen. Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen mit der russischen Seite ließ er durchblicken, dass jede Einigung mit dem Gegner dem ukrainischen Volk zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden müsse.

