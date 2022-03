Ukraine-Krieg: EU kündigt weitere Sanktionen gegen Belarus an

News-Ticker

Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. Die EU kündigt Sanktionen gegen Belarus an.

Der Angriff aus Russland* trifft in der Ukraine auf heftigen Widerstand.

Russland soll im Ukraine-Konflikt* bereits mit einer deutlich höheren Zahl an Opfern rechnen. Auch die Nato* geht von „Problemen“ aus.

Die Lage in der Ukraine* im News-Ticker.

+++ 0.22 Uhr: Die Europäische Union hat 22 belarussische Beamte und Militärangehörige wegen ihrer Beteiligung an der Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument erklärte die EU, dass die 22 hochrangigen belarussischen Personen „angesichts der Schwere der Situation und der Tatsache, dass Belarus sich an einer unprovozierten russischen Invasion gegen die Ukraine beteiligt, indem es eine militärische Aggression von seinem Territorium aus zulässt“, ins Visier genommen wurden.

+ Die EU hat weitere Sanktionen gegen Belarus angesichts des Ukraine-Kriegs angekündigt. (Symbolfoto) © Arne Immanuel Bänsch/dpa

Die EU kündigte indes weitere Restriktionen gegen Minsk an, indem sie bestimmte Importe aus Belarus in die EU und EU-Maschinenexporte nach Belarus verbot: „Bestimmte Sektoren der belarussischen Wirtschaft, insbesondere der Holz-, Stahl- und Kalisektor, werden ebenfalls von den Maßnahmen betroffen sein", teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch in einem Tweet mit.

Russland: Getötete Soldaten in der Ukraine könnten Druck auf Putin erhöhen

+++ 23.25 Uhr: Während Russland bisher von „nur“ circa 500 getöteten Soldaten berichtete, behauptete die Ukraine zuletzt, dass inzwischen über 4000 russische Streitkräfte in Gefechten getötet worden seien. Sollten sich die ukrainischen Berichte bewahrheiten, dürfte sich der Druck auf Wladimir Putin weiter erhöhen.

„Angesichts der vielen Berichte über mehr als 4000 getötete russische Soldaten ist klar, dass etwas Dramatisches im Gange ist“, zitiert die New York Times Admiral James G. Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO. „Wenn die russischen Verluste so hoch sind, wird Wladimir Putin zu Hause in Erklärungsnot geraten.“ Die Ukraine richtete kürzlich eine Website ein, auf der sie Fotos von gefallenen russischen Soldaten veröffentlicht, um Putins Desinformationskampagne in Russland entgegenzuwirken

Ukraine-Krieg: Schweden berichtet von russischen Kampfflugzeugen über Ostsee

+++ 20.26 Uhr: Schweden hat die Verletzung seines Luftraumes über der Ostsee durch vier russische Kampfflugzeuge gemeldet. Die Kampfjets vom Typ Suchoi Su-27 und Suchoi Su-24 seien für kurze Zeit in den schwedischen Luftraum über dem Osten der Insel Gotland eingedrungen, teilte der schwedische Generalstab am Mittwochabend in Stockholm mit.

Derzeit wird in Schweden, das seit Jahrzehnten eine Neutralitätspolitik verfolgt, intensiv über einen Beitritt in die Nato diskutiert. Am Dienstag hatte die Regierung des skandinavischen Landes eine deutliche Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten angekündigt.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gab Schweden außerdem seinen bisherigen Grundsatz auf, keine Waffen in eine Konfliktregion zu liefern. Stockholm hatte die Lieferung von 5000 Panzerabwehr-Waffen, 5000 Helmen und 5000 Schutzwesten an die Ukraine angekündigt.

Ukraine-Krieg: Menschen in den Separatistengebieten zunehmend verzweifelt

+++ 20.02 Uhr: In einem von der Nachrichtenagentur Reuters geteilten Video berichten Anwohnerinnen und Anwohner der Städte Jassynuwata und Horliwka in der Region Donezk über die Zustände in den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten.



Ivan, der in Jasyynuwata lebt, ruft zu einem Ende der Zerstörung auf. „Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragt er. „Wie lange werden sie uns noch missbrauchen?“ Seit acht Jahren lebe man bereits unter diesen Umständen, immer wieder müssten die Menschen Schutz in ihren Kellern suchen.

People living in Yasynuvata and Horlivka, two towns in the Donetsk region, are counting their losses after shells hit the towns https://t.co/OdKtPhh0sU pic.twitter.com/RLT4iBZXHE — Reuters (@Reuters) March 2, 2022

Ein Anwohner von Horliwka beklagt, dass die Ukraine früher „eine Familie“ gewesen sei, viele der Bewohner in den besetzten gebieten hätten Verwandte in anderen Teilen des Landes. Der Mann ist den Tränen nahe. „Wenn meine Worte die Menschen an der Macht erreichen, dann möchte ich, dass sie verstehen, wie schmerzvoll es ist, wenn deine Eltern oder Kinder unter Beschuss geraten.“

Ukraine-Krieg: UN-Vollversammlung verurteilt Angriff Russlands

+++ 18.17 Uhr: Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt und Moskau zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, darunter China. Nur 5 lehnten den Beschluss ab.

Als Minimalziel galten 100 Stimmen - wie bei einer Resolution 2014, die ein russisches Referendum auf der Krim für ungültig erklärte. Andere Diplomaten legten die Messlatte für einen Erfolg auf 120 Stimmen. In der Vollversammlung votieren kaum alle Mitglieder, einige von ihnen haben wegen ausstehender Zahlungen zudem momentan kein Stimmrecht. Eine angenommene Resolution in der Vollversammlung ist - anders als Resolutionen des Sicherheitsrats - nicht völkerrechtlich bindend und hat eher symbolische Bedeutung. Beobachter sehen sie im Ukraine-Konflikt aber als Lagebild der globalen Stimmung.

In dem am Mittwoch verabschiedeten Text heißt es, die Vollversammlung „verurteilt“ die Militäroperation Russlands in der Ukraine und auch den Befehl Putins, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Das Gremium „fordert, dass die Russische Föderation unverzüglich ihre Gewaltanwendung gegen die Ukraine einstellt und von jeder weiteren rechtswidrigen Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen einen Mitgliedstaat absieht“. Weiter heißt es, man sei in ernster Besorgnis über Berichte von Angriffen auf zivile Einrichtungen wie Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser.

Russland machte dabei deutlich, dass es seinen Kurs trotz der Abstimmung nicht ändern wolle: „Dieses Dokument wird uns nicht erlauben, militärische Aktivitäten zu beenden“, sagte UN-Botschafter Wassili Nebensja. Es könne vielmehr „radikale Kräfte“ und „Nationalisten“ in Kiew ermutigen, behauptete er. Moskau stellt die demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine als illegitim und extremistisch dar.

Ukraine-Krieg: Russische Armee nähert sich Atomkraftwerk Enerhodar

+++ 17.52 Uhr: Die russische Armee nähert sich laut Kyiv Post dem Atomkraftwerk Enerhodar. Insgesamt befinden sich in der Umgebung um Nikopol sechs Atomkraftwerke aus der Sowjetzeit. Die ukrainischen Streitkräfte werden sich gegen die Annäherung von Streitkräften der Russischen Föderation verteidigen, sagte ein Beamter der Stadt in einer Erklärung.

Anton Heraschenko, Vize-Innenminister, sagte, die Kernkraftwerke von Enerhodar seien massiv gebaut und ihre Hauptbauten seien für praktisch alle Waffen undurchlässig. Kämpfe in der Nähe der Reaktoren könnten wahrscheinlich die Stromübertragung und die Reaktorkühlanlagen beschädigen, fügte er hinzu. Er forderte die russischen Truppen auf, die Stadt wegen der Gefahr eines Strahlungsaustritts nicht anzugreifen.

Ukraine-Krieg: Waffenlieferungen aus Deutschland treffen ein

+++ 16.15 Uhr: Die von Deutschland angekündigten Waffenlieferungen sind in der Ukraine eingetroffen. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen in Berlin. Die Bundesregierung hatte am Wochenende angekündigt, 500 Boden-Luft-Raketen und 1000 Panzerabwehrraketen ins Kriegsgebiet zu schicken.

+++ 15.30 Uhr: Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, hat sich mit einem Appell an die Bevölkerung seines Landes gerichtet. Im Messengerdienst Telegram schrieb er: „Durchhalten! Ihr seid Helden!“

„Solche Selbstaufopferung der Armee, der Polizei, anderer Sicherheitsbehörden, der Kampfgeist der Kämpfer der Selbstverteidigungsgruppen und aller Ukrainer – das ist unsere Stärke, die niemand brechen kann, wir werden zusammenstehen“, so der Kiewer Bürgermeister.

+++ 14.45 Uhr: In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges nach Angaben aus Kiew mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien gestorbene Soldaten des Landes nicht inbegriffen, teilte der Rettungsdienst am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien zehn Rettungskräfte. Die UN sprach zuletzt von 142 Toten.

Ukraine-Krieg: Menschen verstecken sich in Kiewer U-Bahn

+++ 13.20 Uhr: Bis zu 15.000 Menschen verstecken sich derzeit vor Bomben in der U-Bahn von Kiew. Laut Viktor Brahinsky, Leiter der Verkehrsbetriebe, kann die U-Bahn bis zu 100.000 Menschen aufnehmen. Die Stationen verfügen über Wasser, Toiletten, Lebensmittel und Medikamente.

+++ 12.30 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst geht offenbar davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin einen alten Vertrauten als den neuen Präsident der Ukraine einsetzen will. Dabei handelt es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um den Ex-Präsidenten Wiktor Janukowitsch, der mittlerweile 71 Jahre alt ist. Das berichtet unter anderem die ukrainische Zeitung Pravda. Dem Bericht nach bereitet der Kreml eine „Spezial-Operation“ vor. Diese soll den aktuellen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der wohl ein Attentat überlebte, absetzen.

+++ 12.15 Uhr: Bereits am Dienstag (01.03.2022) gingen Satellitenaufnahmen, welche einen kilometerlangen Militärkonvoi Russlands in Richtung Kiew zeigten, um die Welt. Unter den russischen Truppen soll sich mittlerweile Unmut breitmachen, wie ein Sprecher des Pentagons am Mittwochmittag erklärte. Demnach sollen zahlreiche Soldaten ihre eigenen Fahrzeuge sabotieren, um dem Krieg zu entgehen. „Einige ganze russische Einheiten haben kampflos ihre Waffen niedergelegt, nachdem sie sich einer überraschend ukrainischen Verteidigung gestellt haben“, sagte der Pentagon-Beamte. Das berichtete unter anderem die New York Times.

+++ 11.30 Uhr: Russland hat gedroht, die ukrainische 90.000-Einwohner-Stadt Konotop dem „Erdboden gleichzumachen“, wenn sich die Stadt nicht ergibt. Laut Artem Semenikhin, Bürgermeister von Konotop, stellten russische Truppen den örtlichen Behörden ein Ultimatum. Wenn sich die Einwohner und Einwohnerinnen widersetzten, würde die Stadt mit schwerer Artillerie beschossen. „Ich bin dafür, zu kämpfen“, sagte der Bürgermeister nach Angaben der ukrainischen Kyiv Independend.

+++ 10.45 Uhr: Russland hat sich zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine am Mittwochabend bereit erklärt. „Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Eine erste Verhandlungsrunde an der belarussisch-ukrainischen Grenze war am Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau vermelden Erfolge

+++ 09.35 Uhr: Im Krieg in der Ukraine haben sowohl Moskau als auch Kiew von weiteren „Erfolgen“ berichtet. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Angriffe auf die militärische Infrastruktur der Ukraine seien fortgesetzt worden. Gegen Geheimdienst-Einrichtungen in Kiew seien „hochpräzise Waffen“ eingesetzt worden. Die Hardware-Übertragung des Fernsehturms sei nun deaktiviert. Darauf hatte es am Dienstag einen Angriff gegeben.

Seit Beginn des Einmarsches am vergangenen Donnerstag zerstörten russische Truppen eigenen Angaben zufolge mehr als 1500 ukrainische Militärobjekte, darunter insgesamt 58 Flugzeuge am Boden und in der Luft sowie mehr als 470 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge. Zu eigenen Verlusten machten weder Moskau noch Kiew Angaben. Unabhängig können die Berichte nicht überprüft werden.



Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, mehr als 5840 russische Soldaten seien getötet worden. Mehr als 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber seien seit Kriegsbeginn zerstört worden. Das Ministerium warf Russland schwere Kriegsverbrechen vor.

+++ 07.52 Uhr: Eine russische Rakete hat das Polizeihauptquartier der Stadt Charkiw getroffen. Die Feuerwehr versucht, den entstandenen Brand zu löschen. Das Gebäude ist fast vollständig zerstört. Beim Beschuss der Stadt durch russische Truppen sind in den letzten 24 Stunden mindestens 21 Leute getötet und 112 verletzt worden, teilen die Behörden mit.

+++ 07.28 Uhr: In Charkiw wird eine gewaltige Explosion vernommen. Derweil steht die Stadt Sumy unter Beschuss Russlands. Auf den Straßen kommt es zu Gefechten, berichtet Kyiv Independent. Das ukrainische Militär fordert Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Ukraine-Krieg: Russische Armee nimmt Teile von Cherson ein

+++ 05.10 Uhr: Die russische Armee hat offenbar den Flusshafen sowie den Bahnhof der Stadt Cherson im Süden des Landes erobert. Das berichtet The Kyiv Independent unter Berufung auf Bürgermeister Igor Kolyhav. Nun kontrollieren russische Truppen den Süden der Stadt, die zuvor bombardiert worden war.

+++ 04.55 Uhr: Nicht nur in Charkiw, auch in der südukrainischen Stadt Cherson wird in den frühen Morgenstunden gekämpft. Ein russischer Panzer feuerte der Agentur Ukrinform zufolge in ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro ist örtlichen Berichten nach eingekesselt. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+++ 04.25 Uhr: Laut Angaben der Vereinten Nationen sind seit der russischen Invasion mindestens 136 Zivilisten in der Ukraine getötet worden, darunter 13 Kinder. Die tatsächlichen Opferzahlen liegen „wahrscheinlich viel höher“, meint Liz Throssell, Sprecherin des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, gegenüber CNN. Die ukrainischen Behörden selbst sprechen von mindestens 352 zivilen Todesopfern seit Donnerstag.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen in Cherson – Kämpfe in Charkiw

+++ 02.50 Uhr: Die Lage im Süden der Ukraine spitzt sich zu. Russische Truppen sind in die Stadt Cherson vorgedrungen und kreisen nun auch die Hafenstadt Mariupol ein. Im nordöstlichen Charkiw beginnt unterdessen ein größerer Angriff Russlands. Dort kommt es zu Gefechten. Woanders im Land sei die Situation vergleichsweise stabil, berichtet der Journalist Fuad Alakbarov.

+++ 02.37 Uhr: Bei russischen Luftangriffen auf die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine sind nach Angaben von Bürgermeister Wadym Bojtschenko bereits mehr als 100 Bewohner verletzt worden. „Die Zahl verwundeter Zivilisten wächst jeden Tag“, sagte Bojtschenko der Agentur Unian zufolge in der Nacht zu Mittwoch. „Heute sind 128 Menschen in unseren Krankenhäusern. Unsere Ärzte gehen nicht einmal mehr nach Hause.“ Zuletzt habe sich die Situation in der Stadt zunächst gebessert, dann aber sei ein neuer Angriff erfolgt. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+++ 01.55 Uhr: Laut einem Beitrag ukrainischer Sicherheitsbehörden auf Telegram ist ein Anschlag auf Präsident Wolodymyr Selenskyj vereitelt worden. Eine Spezialeinheit aus Tschetschenien sei demnach damit beauftragt worden, Selenskyj in Kiew zu finden und zu töten. Ein Teil der als „Kadyroviten“ bekannten Gruppe sei „eliminiert“ worden, berichtet Oleksiy Danilov, Chef für nationale Sicherheit. Den entscheidenden Hinweis hätten sie von russischen Sicherheitskräften erhalten, die den Krieg nicht unterstützen, heißt es.

Ukraine-Krieg: Luftangriff auf Schytomyr – mehrere Tote gemeldet

+++ 01.06 Uhr: Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ist am Dienstagabend ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten zahlreiche Wohngebäude und auch ein Krankenhaus beschädigt, meldete die Agentur Unian. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach mit Verweis auf lokale Behörden von vier Toten. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen. Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew. Auch in der Großstadt Charkiw habe es erneut einen Luftangriff gegeben, sagte Geraschtschenko. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+++ 00.33 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe und weitere Einheiten soll einen Militärkonvoi Russlands zerstört haben. Das berichtet The Kyiv Independent unter Berufung auf Militärreporter. Der Angriff fand demnach nahe der Stadt Bashtanka im Süden der Ukraine statt. Bis zu 800 Fahrzeuge hätten sich im Konvoi befunden. Bestätigt ist der Vorfall allerdings nicht.

+++ 23.10 Uhr: Russland soll Bombenangriffe auf mehrere Viertel in Kiew und Orte direkt außerhalb der ukrainischen Hauptstadt verübt haben. Das berichtet The Kyiv Independent. Auch das Gebiet rund um den internationalen Flughafen Zhuliany ist demnach betroffen. Die Nachrichtenagentur UNIAN berichtet, dass im Ort Bila Tserkva eine laute Explosion gehört wurde. Dort sei ein Kraftstofflager angegriffen worden.

Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt Bedingungen für Verhandlungen

+++ 22.40 Uhr: Eine Feuerpause in den Städten ist von Seiten der Ukraine Bedingung für Verhandlungen mit Russland. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte laut Tagesschau, Russland müsse die Bombardierung ukrainischer Städte einstellen, bevor sinnvolle Gespräche über einen Waffenstillstand beginnen könnten. Die erste Verhandlungsrunde in dieser Woche habe kaum Fortschritte gebracht. Nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass soll es an diesem Mittwoch eine zweite Gesprächsrunde geben.

„Es ist notwendig, zumindest die Bombardierung von Menschen einzustellen, einfach die Bombardierung zu beenden und sich dann an den Verhandlungstisch zu setzen“, sagte Selenskyj. In einem gemeinsamen Interview mit Reuters und CNN forderte er die Nato-Mitglieder auf, eine Flugverbotszone zu verhängen. Damit solle die russische Luftwaffe gestoppt werden. Dies sei eine Präventivmaßnahme und nicht dazu gedacht, das westliche Militärbündnis in einen Krieg mit Russland hineinzuziehen.

Ukraine-Krieg: Russland hält Manöver mit Atom-U-Booten ab

+++ 21.35 Uhr: Russische Atom-U-Boote sind am Dienstag zu Manövern in der Barentssee in der Arktis ausgelaufen, meldet das RND. Dies geschieht nur zwei Tage, nachdem Präsident Wladimir Putin erhöhte Alarmbereitschaft für die Atomstreitkräfte angeordnet hatte. In Sibierien übten die Strategischen Raketenstreitkräfte mit mobilen Raketenwerfern.

Die russische Nordmeerflotte erklärte, mehrere ihrer Atom-U-Boote seien an Übungen beteiligt, bei denen das Verhalten unter Sturmbedingungen geprobt werden solle.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen in Cherson

+++ 20.37 Uhr: Russische Truppen sollen nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums in die südliche Stadt Cherson vorgedrungen sein. Dies vermeldet die Tagesschau. Allerdings kontrolliere die Ukraine noch das Gebäude der Stadtverwaltung, so Ministeriumsberater Wadym Denysenk.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Fernsehturm in Kiew – Fünf Tote und fünf Verletzte

+++ 19.38 Uhr: Bei dem russischen Angriff auf den Fernsehturm von Kiew sind nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff am Dienstag verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Durch den Angriff wurde die Ausstrahlung der Fernsehprogramme unterbrochen.

Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainern im Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der selbst Jude ist, prangerte an, dass die Welt schweige, während Bomben auf Babyn Jar fallen. „Wieder einmal ermorden diese Barbaren die Opfer des Holocausts“, schrieb er auf Twitter.

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurden bei dem Angriff auf den Fernsehturm dessen Umspannwerk, das ihn mit Strom versorgt, sowie ein Teil der technischen Ausstattung beschädigt. Die Struktur des Turms sei intakt geblieben und Reservesysteme würden in Betrieb genommen, um den Sendebetrieb wiederherzustellen, erklärte das Innenministerium.

Die meisten ukrainischen Sender schienen etwa eine Stunde nach dem Angriff wieder normal zu funktionieren.

Ukraine-Krieg: Belarus könnte sich in den Krieg einschalten – Russland mit Verlusten

Erstmeldung: Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Entscheidender Faktor könnte für Russland das Eingreifen von Belarus werden. Das ukrainische Militär konzentriert sich derweil auf die Verteidigung der Hauptstadt Kiew.

Russland hat laut ukrainischen Angaben zahlreiche Verluste zu beklagen. Laut aktuellen Informationen des Verteidigungsministeriums der Ukraine hat Russland 816 gepanzerte Fahrzeuge, 291 Kraftfahrzeuge, 191 Panzer, 60 Treibstofftanks, 29 Flugzeuge, 29 Hubschrauber, 74 Artilleriegeschütze, 21 Raketenwerfer, 5 Flugabwehrraketen, 2 Schiffe, 3 Drohnen und 1 Buk-Raketensystem verloren. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig bestätigen. Seit Beginn des Krieges mit der Ukraine soll die russische Seite einen „Verlust“ von etwa 4500 Soldaten zu verzeichnen haben, meldete der ukrainische Generalstab am Sonntag (27.02.2022). (jn/dil/df/tvd/as/nak/lrg mit dpa/AFP/rtr/KNA/epd) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

