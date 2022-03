Ukraine-Krieg: 3000 Menschen nahe Kiew gerettet - Russland mit „gezielten Angriffen“

News-Ticker

Alle Autoren schließen Lukas Rogalla

Isabel Wetzel

Tanja Banner

Nina Büchs

Katja Thorwarth

Russland startet im Ukraine-Krieg eine Feuerpause. Derweil zeigt sich Präsident Selenskyj zu Verhandlungen über Donbass und Krim bereit. News-Ticker.

Russland* setzt die Invasion in der Ukraine* trotz harter Sanktionen fort.

Die russische Armee soll die Feuerpause im Ukraine-Konflikt* unter anderem für Kiew* gebrochen haben.

Alle Entwicklungen zu Putins Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.

+++ 16.15 Uhr: In der seit Tagen von russischen Streitkräften belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist ein sechsjähriges Mädchen unter Trümmern eines zerstörten Hauses verschüttet worden und verdurstet. „Dies ist nur eine der vielen Geschichten von Mariupol, das seit acht Tagen eine Blockade erlebt“, erklärte Bürgermeister Wadym Boitschenko im Telegram-Kanal der Stadt.

+++ 15.30 Uhr: 3000 Menschen wurden offenbar aus der umkämpften Stadt Iprin, nahe Kiew, evakuiert. Das teilten die lokalen Behörden am Dienstagmittag mit. „Die Evakuierung der Bevölkerung aus der Stadt Irpin nach Kiew geht weiter“, hieß es in einem Statement des ukrainischen Katastrophenschutzes. In Irpin ist die Strom- und Wasserversorgung laut Berichten weitestgehend zusammengebrochen.

+ Die ukrainische Hauptstadt Kiew und umliegende Regionen sind weiter heftigen Angriffen der russischen Streitkräfte ausgesetzt – Hunterttausende Menschen ergreifen die Flucht. © Vadim Ghirda/dpa

+++ 15.10 Uhr: Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Metropole Charkiw wirft den angreifenden russischen Truppen im Ukraine-Krieg den vorsätzlichen Beschuss ziviler Infrastruktur vor. „Kindergärten, Schulen, Entbindungsstationen, Kliniken werden beschossen“, sagte Ihor Terechow dem US-Fernsehsender CNN. „Wenn es um Hunderte zivile Gebäude geht, dann ist das kein Versehen. Das ist ein gezielter Angriff.“ Er betrachte dies als „einen Akt des Völkermordes an der Stadt Charkiw“.

+ Zerbombte Gebäude in Charkiw. © Emergency Service of Ukraine/Imago Images

+++ 14.30 Uhr: Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge bereitet Belarus die Entsendung von Truppen in die Ukraine vor. Das vermeldet demnach der ukrainische Generalstab. Belarus habe seine Streitkräfte neu gruppiert und einige von ihnen an der ukrainischen Grenze in der Nähe der Stadt Brest und des Dorfes Aleksandrovka im Oblast Gomel stationiert. Russland nutzt bereits belarussisches Territorium, um seine Truppen in die Ukraine zu verlegen und Raketen abzuschießen.

+++ 14.10 Uhr: Im Kampf gegen russische Truppen sind nach offiziellen Angaben aus Kiew bisher 13 Soldatinnen der ukrainischen Luftstreitkräfte getötet worden. Fast 7000 weibliche Angehörige der Luftstreitkräfte erlebten den Internationalen Frauentag „nicht mit Blumen, sondern mit der Waffe in der Hand“, sagte der Kommandeur, Generalleutnant Mykola Oleschtschuk, am Dienstag. „Schulter an Schulter mit den Männern wehren sie die russische Aggression ab, kämpfen für die Zukunft ihrer Kinder und die Zukunft unserer Ukraine.“

Mehr als 1500 Soldatinnen der Luftstreitkräfte hätten direkt an Kampfhandlungen teilgenommen, sagte Oleschtschuk. 16 von ihnen seien mit Orden ausgezeichnet worden. Zur Gesamtzahl der Verluste unter den Streitkräften gibt es keine offiziellen ukrainischen Angaben.

Ukraine-Krieg: Generalstaatsanwalt ermittelt wegen russischen Kriegsverbrechen

+++ 13.55 Uhr: Deutschland ermittelt wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, hat der deutsche Generalstaatsanwalt Peter Frank ein Ermittlungsverfahren gegen Russlands Einsatz von Streumunition, Beschuss von Wohngebäuden, Gasleitungen und Atommülldeponien eingeleitet.

+++ 13.30 Uhr: Im Kampf um die ukrainische Hafenstadt Mariupol hat die russische Armee offenbar die vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Streitkräfte greifen die Stadt einem Bericht zufolge am Mittag über die Fluchtroute an.

Ukraine-Krieg: Selenskyj zu Gesprächen über Separatistengebiete bereit

+++ 12.15 Uhr: Selenskyj hat sich zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bereit gezeigt. Im US-Sender ABC machte Selenskyj am Montagabend (Ortszeit) zugleich deutlich, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ sowie die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen. „Ich bin bereit für einen Dialog. Aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation.“

+ Russlands Präsident Wladimir Putin. (Archivfoto) © Thibault Camus/AFP

Weiter sagte der ukrainische Präsident: „Wir können diskutieren und einen Kompromiss finden, wie diese Gebiete weitermachen können.“ Wichtig sei, darauf zu achten, wie es den Menschen dort ergehe, die Teil der Ukraine sein wollten. „Dies ist ein weiteres Ultimatum, und wir erkennen keine Ultimaten an.“ Selenskyj forderte erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu direkten Verhandlungen auf.

„Was Präsident Putin tun muss, ist, ein Gespräch zu beginnen, einen Dialog, anstatt weiter in einer Informationsblase ohne Sauerstoff zu leben.“ Selenskyj räumte ein, dass Russland die Lufthoheit über der Ukraine habe. Er forderte erneut eine Flugverbotszone. Es gehe darum, Raketenbeschuss auf zivile Einrichtungen zu verhindern.

Ukraine-Krieg: Russland setzt laut Bericht Geheimdienst für Terror ein

+++ 11.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj beschwert sich in einer Videobotschaft über das Internationale Rote Kreuz. „Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verbietet uns, ihr Emblem auf den Fahrzeugen der humanitären Mission zu verwenden.

Es ist sehr aufschlussreich. Einige einflussreiche Leute würden die Ukraine lieber ‚durchstreichen‘“, wird er vom Nachrichtenportal Kyiv Independent zitiert. Weiter heißt es demnach vonseiten Selenkyjs: „Während die Russen an den Morden schuld sind, tragen diejenigen die Verantwortung, die 13 Tage lang in ihren westlichen Büros nicht in der Lage waren, einer offensichtlich notwendigen Entscheidung zuzustimmen. Diejenigen, die unsere Städte nicht vor diesen Bomben und Raketen gerettet haben – obwohl sie es können.“

+++ 11.30 Uhr: Bei dem Angriff russischer Streitkräfte auf ein Wohnhaus in Sumy sollen 21 Zivilisten, darunter zwei Kinder getötet worden sein. Zunächst war von neun Toten die rede gewesen.

+++ 11.00 Uhr: Laut einem Bericht des Kyiv Independent soll Russland seinen Inlandsgeheimdienst FSB einsetzen, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine einzuschüchtern und Terror zu verbreiten. Da sich die Invasion Russlands verlangsame, greife der Kreml nun zu solchen Mitteln, heißt es. Insbesondere der Widerstand in den Regionen Mykolajiw und Cherson solle demnach zerschlagen werden.

+++ 10.00 Uhr: Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat dem amtierenden Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Krieg gegen Russland zum Aufgeben aufgefordert. „Sie persönlich sind verpflichtet, das Blutvergießen zu beenden und ein Friedensabkommen um jeden Preis zu erzielen“, schrieb der moskau-nahe Politiker in einer Botschaft, welche die russische Staatsagentur Ria Nowosti am Dienstag verbreitete. „Das erwarten die Ukraine, der Donbass und Russland von Ihnen.“ Auch Kiews Partner im Westen würden einen solchen Schritt begrüßen.

Der als äußerst korrupt geltende Janukowitsch wurde 2014 von prowestlichen Demonstranten gestürzt. Seither lebt der 71-Jährige in Russland.

+++ 09.30 Uhr: Die Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine soll fast fünfmal so hoch sein, wie von der UN gemeldet. Das berichtet das US-Magazin Newsweek auf Basis einer militärischen Analyse. Demnach informierten drei hochrangige Militäroffiziere über ein Projekt des US-Geheimdienstes, der eine Reihe spezieller Abteilungen eingerichtet habe, um den Ukraine-Krieg methodisch zu verfolgen. Im Pentagon, bei der Defense Intelligence Agency und beim US European Command seien Zellen eingerichtet worden, die sowohl die Situation als auch russische Verstöße gegen die Kriegsgesetze dokumentierten.

+ Mykolajiw in der Ukraine steht im Fokus der russischen Armee. © IMAGO/State Emergency Services Of Ukra

Die UN-Menschenrechtsbüros hatten am Montag 406 zivile Todesfälle und 801 Verletzte durch die russische Invasion in der Ukraine seit dem 24. Februar bestätigt. Auch die UNO geht davon aus, dass die Zahl der zivilen Opfer „wahrscheinlich viel höher sein wird“, je mehr Informationen eintreffen.

Ukraine-Krieg: Nach russischen angaben Feuerpause in Kraft getreten

+++ 09.00 Uhr: Das russische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und „humanitäre Korridore“ in fünf Städten geöffnet. In der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerpause sei um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr MEZ) in Kraft getreten, teilte das Verteidigungsministerium mit.

+++ 07.20 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Krieg gegen die Ukraine den Einsatz von Wehrpflichtigen und Reservisten ausgeschlossen. Im Einsatz im Nachbarland seien nur Berufssoldaten, sagte er in einer Botschaft zum Internationalen Frauentag am Dienstag. Er verstehe die Sorgen der Mütter, Ehefrauen und Verwandten der Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz seien. „Sie können stolz auf sie sein. So wie das ganze Land stolz auf sie ist.“ Einen zusätzlichen Aufruf von Reservisten werde es nicht geben, sagte Putin. „Die Aufgaben werden nur von Berufssoldaten gelöst. Sie werden Sicherheit und Frieden für die Menschen in Russland gewährleisten.“

+ Ein zerstörtes Wohnhaus in Charkiw - hier sollen mindestens neun Menschen gestorben sein. © SERGEI BOBOK/afp

Ukraine-Krieg: Russland bietet Feuerpause ab 8 Uhr an

+++ 05.43 Uhr: Russland bietet nach Angaben seines UN-Botschafters am Dienstag eine erneute Feuerpause zur Öffnung humanitärer Korridore in der Ukraine an. Wassili Nebensja zitierte am Montag (Ortszeit) vor dem UN-Sicherheitsrat in New York aus einer neuen Erklärung aus Moskau: „Darin heißt es, dass die russische Partei erneut sagt, dass morgen, am 8. März um 10 Uhr morgens Moskauer Zeit, eine Waffenruhe durchgeführt und humanitäre Korridore geöffnet werden sollen“, um Bürger aus Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol zu evakuieren.

In einer Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums auf dem Kurznachrichtenportal Telegram zufolge schienen die humanitären Korridore aber hauptsächlich oder komplett in Richtung Russland oder Belarus zu verlaufen. Botschafter Nebensja betonte jedoch, dass Flüchtlinge nicht unbedingt nach Russland geschickt würden: „Es wird auch eine Evakuierung in Richtung ukrainischer Städte westlich von Kiew angeboten.“

Ukraine-Krieg: Tote bei Luftangriffen in Sumy

+++ 03.45 Uhr: In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine soll Russland Luftangriffe verübt haben. Es soll mehr als zehn Tote geben, darunter auch Kinder. Zahlreiche Personen könnten sich unter Trümmern befinden, berichtet Dmitro Zhyvitskiy, Gouverneur der Region im Norden der Ukraine, auf der Plattform Telegram. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Seit der Invasion durch russische Truppen vor zwölf Tagen haben die ukrainischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge 52 russische Kampfjets sowie 69 Helikopter abgeschossen.

+++ 00.03 Uhr: Der russische Generalmajor Vitaliy Gerasimow soll bei Gefechten nahe Charkiw getötet worden sein. Das berichtet der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook. Auch weitere hochrangige russische Militärangehörige seien getötet oder verwundet worden. Gerasimow habe auch im zweiten Tschetschenienkrieg gekämpft und sei für die „Eroberung der Krim“ mit einem Ordern ausgezeichnet worden.

Ukraine-Krieg: Putin greift auch auf ausländische Kämpfer zurück

+++ 23.25 Uhr: Die russische Armee erzielt beim Ukraine-Feldzug wohl kaum Fortschritte. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Angaben des US-Verteidigungsministeriums am Montag. Vor allem im Norden und Nordosten der Ukraine gehe es schleppend voran.

+++ 22.15 Uhr: Russland ist nach US-Angaben inzwischen mit nahezu allen für den Einmarsch in die Ukraine vorgesehenen Truppen in das Land eingerückt. „Fast 100 Prozent“ der an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen „Kampfkraft“ befinde sich inzwischen in der Ukraine, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Nach westlichen Angaben hatte Russland vor Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten an den Grenzen aufmarschieren lassen.

„Er hat fast alle von ihnen drinnen“, sagte der Pentagon-Vertreter mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er bestätigte zudem einen US-Medienbericht, wonach Russland für den Häuserkampf in der Ukraine syrische Kämpfer anwerben will. „Wir wissen, dass sie versuchen, Syrer für den Kampf zu rekrutieren.“ Es sei „bemerkenswert“, dass Putin es für notwendig erachte, sich trotz der hohen Zahl russischer Soldaten in der Ukraine auch auf ausländische Kämpfer zu stützen, sagte der Pentagon-Vertreter weiter. Unklar sei, wie viele Kämpfer Russland anwerben wolle oder bereits angeworben habe. Zuvor hatte das Wall Street Journal von der russischen Rekrutierungsaktion berichtet.

Ukraine-Krieg: Russland droht mit Gas-Lieferstopp durch Nord Stream 1

+++ 21.35 Uhr: Russland hat nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedroht. „Wir haben das volle Recht, eine „spiegelgerechte“ Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist“, sagte Vize- Regierungschef Alexander Nowak im Staatsfernsehen.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Geländegewinne

+++ 19.15 Uhr: Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland weitere Geländegewinne in der Ostukraine gemeldet. Russische Truppen hätten fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Den Einwohnern der Ortschaften „wird humanitäre Hilfe zuteil“, hieß es. Zudem hätten Kampfjets und Bomber 26 weitere militärische Objekte zerstört, teilte das Ministerium weiter mit. Darunter seien zwei Kommandoposten, eine Radarstation und fünf Munitionsdepots. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an.

Die ukrainischen Streitkräfte fügten den Angreifern nach eigenen Angaben schwere Verluste bei. Einige russische Einheiten hätten bei Kämpfen um Konotop und Ochtyrka im Nordosten des Landes bis zu 50 Prozent ihres Personals verloren. „Der moralische und psychologische Zustand des Feindes bleibt extrem niedrig“, behauptete der Generalstab in Kiew. Russische Soldaten würden in Scharen desertieren. Der Generalstab warf den russischen Truppen vor, noch schwerere Luftangriffe auf ukrainische Städte zu fliege. Die Angaben der beiden Kriegsparteien ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ukraine-Krieg: Neue Verhandlungen gestartet

+++ 15.14 Uhr: Derzeit findet die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine statt – unterdessen gehen viele Kämpfe in ukrainischen Städten weiter. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb dazu nun auf Twitter: Russland beschädigte/zerstörte 202 Schulen, 34 Krankenhäuser, mehr als 1500 Wohngebäude. Über 900 unserer Siedlungen sind völlig ohne Licht, Wasser und Wärme. Die russische Armee weiß nicht, wie man gegen andere Armeen kämpft. Aber sie ist gut im Töten von Zivilisten.“

Ukraine-Krieg: Nukleare Forschungseinrichtung zerstört – keine Strahlung ausgetreten

+++ 14.52 Uhr: Offenbar ist in der Ukraine eine nukleare Forschungseinrichtung zerstört worden. Dies berichtet die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Das Physik- und Technologieinstitut in Charkiw und sein Neutronengenerator seien getroffen worden, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag in Wien mit. „Es ist keine Strahlung ausgetreten“, sagte Grossi bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte die ukrainische Atombehörde SNRIU berichtet, dass die russischen Streitkräfte das Institut am Sonntag beschossen hätten. Laut dem IAEA-Chef seien in Charkiw nur sehr geringe Mengen an Nuklearmaterial gelagert. Das zerstörte Gerät habe Neutronen für wissenschaftliche Zwecke erzeugt. Der Betrieb habe keine nuklearen Kettenreaktion umfasst.

Der IAEA-Generaldirektor drängte erneut auf Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für die vielen Atomkraftwerke und Nukleareinrichtungen in der Ukraine. „Wir sollten keine Zeit verlieren. Fast jeden Tag kommt es zu einem Vorfall.“ Bislang haben russische Truppen Tschernobyl sowie das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja eingenommen.

Ukraine-Krieg: Russland veröffentlicht Liste „feindlich“ eingestellter Staaten

+++ 14.30 Uhr: Russland hat Medienberichten zufolge eine Liste „feindlich“ eingestellter Staaten veröffentlicht. Das berichtet der Schweizer Rundfunk im Zusammenhang des Ukraine-Krieges. Ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass bestätigt das. Die Schweiz hatte zuletzt, ähnlich wie weitere Staaten, mit Sanktionen gegen Russland reagiert. Neben der Schweiz umfasst die russische Liste unter anderem Großbritannien, Südkorea, die USA, Japan oder Australien. Die Europäische Union wird ebenfalls aufgeführt.

+++ 14:15 Uhr: Nach Angaben örtlicher Behörden sollen ukrainische Truppen den Flughafen Mykolajiw am Montag zurückerobert haben. Zuvor seien russische Truppen auf den Flughafen in der südukrainischen Großstadt vorgedrungen. „Wir haben sie verjagt“, sagte Witalij Kim, Gouverneur des Gebiets Mykolajiw in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Derzeit könnten da war keine Maschinen starten, „aber der Flughafen ist unser“, so Kim.

In der ukrainischen Stadt Mykolajiw leben fast 500.000 Einwohner. Sie liegt strategisch günstig nahe der Mündung des Südlichen Bugs ins Schwarze Meer. Sollten die russischen Truppen die Stadt isolieren können, stünde ihnen der Landweg nach Odessa offen. Das würde bedeuten, dass die südwestliche Hafenstadt vom Rest des Landes abgeschnitten wäre.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen kurz vor Sturm auf Kiew - Humanitäre Korridore angekündigt

+++ 07.10 Uhr: Russland hat eine neue Waffenruhe für mehrere Städte der Ukraine an diesem Montagvormittag angekündigt. Damit sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können. Humanitäre Korridore solle es für die Hauptstadt Kiew, die Hafenstadt Mariupol sowie Charkiw und Sumy geben, teilte das russische Militär am Morgen der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

Ukraine-Krieg: Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vermutet

+++ 04.05 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.

Update vom Montag, 07.03.2022, 3.40 Uhr: Die vorübergehende Evakuierung aller internationalen OSZE-Beobachter in der Ukraine ist nahezu abgeschlossen. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in einem am Sonntagabend veröffentlichten Bericht mit. Die letzte verbliebene Gruppe - der Leiter und das Führungsteam - würden nun die Ukraine verlassen.

Ukraine-Krieg: Kremlkritiker Kasparow appelliert an Nato

+++ 22.50 Uhr: In der Ukraine müssten mehrere hunderttausend Menschen sofort aus ihren Städten evakuiert werden, berichtet die ukrainische Internetzeitung Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Kommentare aus dem Präsidialamt. Es gebe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei, so die Zeitung weiter. Alleine in Mariupol war ein humanitärer Korridor für mehr als 200.000 Menschen geplant – allerdings konnten bisher kaum Evakuierungen durchgeführt werden. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig eine Verletzung der Feuerpause vor, die für den humanitären Korridor notwendig ist. Daher wurden die Evakuierungen vorerst ausgesetzt.

Ukraine-Krieg: Kremlkritiker Garri Kasparow spricht von „Drittem Weltkrieg“

+++ 12.55 Uhr: Der ehemaliger Schach-Weltmeister Garri Kasparow zählt schon lange zu den erklärten Kritikern des russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Gastbeitrag in der Welt verurteilt der Kremlkritiker den Ukraine-Krieg scharf und richtet sich mit einem Appell an die Nato und die EU*. Kasparow kritisiert, dass die „mächtigste Allianz der Geschichte“ bei dem „Völkermord“, den Putin in der Ukraine begeht, nur zusehe. „Dies ist doch schon der Dritte Weltkrieg. Putin hat ihn vor langer Zeit begonnen, und die Ukraine ist nur die augenblickliche Front“, schreibt er in der Welt.

Wenn der Westen nicht eingreife und Russland den Krieg in der Ukraine womöglich gewinne, sei das bloß der Anfang, prognostiziert Garri Kasparow. Damit wäre Putin bewiesen, dass die Nato ihn nicht stoppen wird – obwohl sie es könnte. Für den Kremlkritiker gibt es nur zwei mögliche Ausgänge der Ukraine-Krise: Putins Sieg und damit eine globale Katastrophe oder Putins Sturz in Moskau.

Ukraine-Krieg: Heftige Angriffe auf Kiew – Putin droht Selenskyj

Erstmeldung vom Sonntag, 06.03.2022: Kiew – Russland führt den Krieg in der Ukraine auch eineinhalb Wochen nach dem Einmarsch in das Nachbarland unerbittlich weiter. Trotz harter internationaler Sanktionen* und weltweiter Kritik verfolgt Wladimir Putin* weiter seine Ziele und drohte dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* jetzt sogar mit dem Verlust der ukrainischen Souveränität, einem „Ende der Staatlichkeit“ der Ukraine.

Russische Streitkräfte versuchen auch am Sonntag (06.03.2022) vor allem die ukrainischen Großstädte Kiew, Charkiw und Mykolajiw einzukesseln. In der Nacht hat es in den umliegenden Regionen heftige Angriffe gegeben, wie die ukrainischen Streitkräfte berichten. Auch in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine wurden in der Nacht Angriffe gemeldet. Mehr als eine Million Menschen haben die Ukraine den Angaben zufolge bereits verlassen, und die Welle der Flüchtenden werde vorerst auch nicht abreißen.

Krieg in der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj telefoniert mit Joe Biden

Angesichts der sich verschärfenden Lage bat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erneut um westliche Unterstützung. Mit Blick auf finanzielle Hilfen und die „Fortsetzung von Sanktionen“ gegen Russland habe er erneut mit dem Präsidenten der USA*, Joe Biden*, telefonierte, twitterte er.



Kiew fordert von der westlichen Gemeinschaft noch härtere Strafmaßnahmen gegen Russland, insbesondere gegen dessen Energiesektor. Den Appell der ukrainischen Regierung an die Nato*, eine Flugverbotszone einzurichten, hat das Westbündnis unter Verweis auf eine drohende weitere Eskalation des Konflikts abgelehnt. Putin betonte am Samstag (05.03.2022), dass die Schaffung einer Flugverbotszone über der Ukraine für Moskau eine rote Linie sei. (iwe/ktho/tab/nb/lrg mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

