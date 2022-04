Ukraine-Krieg: Geheimdienst rechnet mit Angriffen auf Kamartorsk und Kostjantyniwka

Ukraine-Krieg: Russische Armee beschießt Flughafen – Kiew meldet Gefangenenaustausch

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth, Andreas Schmid, Alina Schröder

Teilen

Die Lage im Ukraine-Krieg verschärft sich weiter, militärisch als auch humanitär: der News-Ticker am Donnerstag.

+++ 15.30 Uhr: Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. „Fünf Offiziere und 17 Militärangehörige wurden ausgetauscht. Auch acht Zivilisten, darunter eine Frau, wurden freigelassen“, erklärte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium der Ukraine offiziell bekannt gegeben, dass zwei Anfang März in der Region Tschernihiw von russischen Soldaten gefangen genommene Piloten freigelassen worden seien.

+++ 14.30 Uhr: Der Gouverneur der russischen Region Briansk hat der Ukraine vorgeworfen, eine Ortschaft in Grenznähe beschossen zu haben. „Heute haben die ukrainischen Streitkräfte das Dorf Klimowo beschossen“, erklärte Alexander Bogomas am Donnerstag auf Telegram. „Infolge des Beschusses wurden zwei Wohnhäuser beschädigt und einige Bewohner verletzt.“

+++ 13.40 Uhr: Die EU schließt ein Schlupfloch für Waffenlieferungen an Russland. Laut Angaben der EU-Kommission haben die EU-Staaten im Jahr 2021 Waffen und Munition im Wert von 39 Millionen Euro an Russland verkauft. Reuters berichtet, dass Frankreich und Deutschland zu den größten Exporteuren gehörten.

+++ 13.20 Uhr: Das im Krieg gegen die Ukraine eingesetzte russische Flaggschiff „Moskwa“ ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau trotz massiver Schäden weiter seetüchtig. Das Ministerium bestätigte am Donnerstag einen Brand sowie Schäden auf dem bekannten Kreuzer der russischen Schwarzmeerflotte. Die Besatzung aber sei in Sicherheit gebracht worden. Die Explosionen von Munition an Bord seien beendet, die Raketen selbst seien nicht beschädigt, hieß es.

Dnipropetrowsk ist im Ukraine-Krieg Ziel russischer Angriffe. © Manuel Bruque/Imago Images

Das Kriegsschiff werde jetzt zur Reparatur in einen Hafen gebracht. Das Ministerium widersprach damit Behauptungen aus der Ukraine, nach denen die „Moskwa“ durch einen Raketenangriff versenkt worden sei. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte lediglich einen Brand, dessen Ursache nun noch ermittelt werden müsse. Zuvor hatten die russischen Streitkräfte mitgeteilt, dass die ukrainische Marine komplett vernichtet sei.

+++ 12.30 Uhr: Russlands Armee hat eigenen Angaben zufolge einen Flugplatz der ostukrainischen Millionenstadt Dnipro beschossen. Dabei seien in der Nacht ein Kampfflieger vom Typ „MiG-29“, ein Hubschrauber „Mil Mi-8“ sowie eine Kampfdrohne vom Typ Bayraktar zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstagvormittag. Darüber hinaus seien zwei Waffenlager in den Gebieten Odessa und Donezk attackiert worden.



Ukraine-Krieg: Geheimdienst rechnet mit Angriffen auf Kamartorsk und Kostjantyniwka

+++ 11.45 Uhr: Wie der britische Geheimdienst mitteilt, sind in Kramatorsk und dem Oblast Donezk 238 Zivilisten seit 24. Februar getötet worden. Gemäß dem Gouverneur Pavlo Kyrylenko wurden 772 Menschen verletzt. Die tatsächliche Zahl der Opfer wird höher liegen, da es keine Daten von den stark angegriffenen Zielen Mariupol und Volnovakha.y gibt.

Laut dem neuesten Update des britischen Verteidigungsministeriums könnten diese beiden Städte im Oblast Donezk einem ähnlichen Ausmaß an Gewalt ausgesetzt sein wie zuvor in anderen städtischen Zentren.

+++ 11.30 Uhr: Im Ukraine-Krieg rechnet der britische Militärgeheimdienst mit russischen Angriffen auf die ostukrainischen Städte Kramatorsk und Kostjantyniwka. Weit verbreitete Raketenangriffe und Bemühungen, die Truppen für eine Offensive zu konzentrieren, zeigten auch eine Rückkehr zur traditionellen russischen Militärdoktrin. Das berichtet der Geheimdienst nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums in seiner aktualisierten Lagebeurteilung. Eine erhebliche Zahl an russischen Soldaten und Gerät sei derzeit wegen der anhaltenden Verteidigung der Hafenstadt Mariupol gebunden.

Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in Kramatorsk waren in der vergangenen Woche Dutzende Flüchtende getötet worden. Moskau und Kiew beschuldigten sich gegenseitig.

Ukraine-Krieg: Explosion auf russischem Kriegsschiff „Moskwa“

+++ 11.00 Uhr: Das russische Kriegsschiff „Moskwa“ ist laut Berichten russischer Staatsmedien durch eine Explosion von an Bord gelagerter Munition „schwer beschädigt“ worden. „Infolge eines Feuers ist Munition auf dem Raketenkreuzer ‚Moskwa‘ detoniert. Das Schiff wurde „schwer beschädigt“, hieß es den Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti zufolge am Donnerstag in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte einen Angriff auf das Kriegsschiff für sich reklamiert (s. Update v. 07.00 Uhr).

+++ 10.00 Uhr: Mehr als 6300 russische Kriegsverbrechen werden in der Ukraine untersucht. Das berichtet das Nachrichtenportal Kiyv Independent. Demnach würden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft weitere 2941 russische Verbrechen gegen die nationale Sicherheit der Ukraine untersucht.

Ukraine-Krieg: Russisches Kriegsschiff „Moskwa“ in Flammen

Erstmeldung vom Donnerstag, 14.04.2022, 07.00 Uhr: Das russische Kriegsschiff „Moskwa“ ist laut russischen Staatsmedienberichten bei einer Explosion von Munition „schwer beschädigt“ worden. „Infolge eines Feuers ist Munition auf dem Raketenkreuzer ‚Moskwa‘ detoniert. Das Schiff wurde schwer beschädigt“, teilte das russische Verteidigungsministerium den Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti zufolge am Donnerstag mit. Die Ukraine hatte zuvor gemeldet, das wichtigste Schiff der russischen Schwarzmeerflotte beschossen zu haben.

Der russische Lenkwaffenkreuzer „Moskwa“ wurde im Ukraine-Krieg schwer beschädigt. (Archivfoto) © Can Merey/dpa

Es sei eine Untersuchung zur Ursache des Feuers eingeleitet worden, hieß es laut den Agenturen in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Die Besatzung des Schiffs sei in Sicherheit gebracht worden. Der Gouverneur der südukrainischen Region Odessa, Maxym Martschenko, hatte zuvor erklärt, die „Moskwa“ sei mit ukrainischen Raketen vom Typ „Neptun“ attackiert worden. Der ukrainische Präsidentschaftsberater Olexij Arestowytsch erklärte, das „Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte“ stehe in Flammen.

Die „Moskwa“ war zu Sowjetzeiten in der ukrainischen Stadt Mykolajiw gebaut worden und laut russischen Medienberichten 1983 in Betrieb gegangen. Im Jahr 2015 war das Kriegsschiff mit seiner 510-köpfigen Besatzung laut Tass im östlichen Mittelmeer im Einsatz gewesen, um von dort aus den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien abzusichern. (tu/as/ktho/as mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.