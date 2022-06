Ukraine-Krieg: Biden bezweifelt, dass die Ukraine alle verlorenen Gebiete zurückbekommt

Von: Helena Gries, Marvin Ziegele

Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum steht Russland international am Pranger. Ramsan Kadyrow schmiedet neue Pläne, um den Krieg voranzutreiben.

+++ 18.03 Uhr: Das Weiße Haus verliert den Glauben daran, dass die Ukraine alle verlorenen Gebiete wieder zurückgewinnen könne. Selbst mit neuen, schweren Waffen, könne es schwer sein, sagten Offizielle CNN. Auch Biden werde zunehmend pessimistischer.

+++ 17.01 Uhr: Das russische Militär hat nach der Zerstörung eines Einkaufszentrums in der Ukraine eingeräumt, für den folgenschweren Luftangriff auf die Stadt Krementschuk verantwortlich zu sein. Die Attacke habe mehreren Hallen gegolten, in denen aus Europa und den USA gelieferte Waffen und Munition gelagert worden seien, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit.

Die Detonation der Munition habe dann einen Brand in dem nahegelegenen Einkaufszentrum ausgelöst. Zwar behauptete das Ministerium, das Gebäude sei nicht mehr in Betrieb gewesen - doch Einträge örtlicher Geschäfte in sozialen Medien und auf Online-Plattformen legen das Gegenteil nahe.

Nach Darstellung der ukrainischen Behörden wurde das Einkaufszentrum von einem russischen Langstreckenbomber mit Luft-Boden-Raketen beschossen und zerstört. Mehr als 20 Menschen seien getötet und rund 60 verletzt worden. Laut der Stadtverwaltung hatte das Management des Einkaufszentrums angeordnet, den Luftalarm zu ignorieren - weswegen das Gebäude nicht geräumt worden sei. Nun liegt es komplett in Trümmern - und angesichts von offiziell 36 Vermisstenmeldungen könnten die Opferzahlen weiter steigen.

Ukraine-Krieg: Kadyrow schickt vier neue Bataillone in den Krieg

+++ 15.58Uhr: Ramsan Kadyrow, der tschetschenische Staatschef und wichtige Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin, stellt vier neue Militärbataillone „mit einer beeindruckenden Personalstärke“ auf, berichtet das Nachrichtenportal Newsweek. Damit will er die russischen Truppen während des Ukraine-Kriegs unterstützen. Kadyrow erklärte am Sonntag in einem Telegramposting, dass die vier Bataillone „sehr bald“ in der Tschetschenischen Republik aufgestellt würden.

„Das militärische Kontingent wird nur aus tschetschenischen Männern bestehen“, sagte Kadyrow laut einer englischen Übersetzung in dem Post. „Sie werden die Zusammensetzung der Truppen des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation auffüllen.“

Ramsan Kadyrow im Gespräch mit Wladimir Putin. (Archivfoto) © ALEXEY NIKOLSKY/AFP

+++ 14.49 Uhr: Russland versucht laut Informationen des Nachrichtenportals Kiyv Independent, in Richtung der Stadt Slowjansk vorzurücken. Slowjansk liegt im Oblast Donezk und zählt rund 100.000 Einwohner. Russische Truppen versuchen außerdem, das Dorf Wowtschoariwka in der Nähe von Lyssytschansk (Gebiet Luhansk) und die Umgebung der Ölraffinerie zu stürmen, so der Generalstab.

Ukraine-Krieg: Russland würde Offensive „binnen eines Tages“ stoppen

+++ 13.35 Uhr: Russland würde seine Offensive gegen die Ukraine nach Kreml-Angaben im Fall einer Kapitulation Kiews sofort beenden. „Die ukrainische Seite kann alles noch vor dem Ende des heutigen Tages stoppen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau vor Journalisten. Dafür sei „ein Befehl an die nationalistischen Einheiten“, „an die „ukrainischen Soldaten zur Niederlegung ihrer Waffen“ notwendig. Kiew müsse zudem alle russischen Bedingungen erfüllen. „Dann wäre alles binnen eines Tages vorbei.“

+++ 11.46 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat sich erstmals zu dem Angriff auf ein Einkaufszentrum in der Stadt Krementschuk im Ukraine-Krieg geäußert. Auf seinem Telegramm-Kanal teilte das Ministerium mit, dass die russischen „Luft- und Raumfahrtkräfte einen Angriff mit hochpräzisen luftgestützten Waffen auf Hangars mit Waffen und Munition aus den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern“ durchgeführt haben, berichtet der Nachrichtensender CNN.

„Als Ergebnis des Hochpräzisionstreffers wurden Waffen und Munition aus westlicher Produktion getroffen, die in dem Lagerbereich für den Weitertransport an die ukrainische Truppengruppe im Donbass konzentriert waren.“ Bei der Attacke auf das Einkaufszentrum am Montag wurden mindestens 18 Menschen getötet, rund 36 Personen gelten als vermisst.

Feuerwehrleute in den Trümmern des von einem russischen Angriff getroffenen Einkaufszentrums. © GENYA SAVILOV/AFP

Ukraine fordert UN-Sitzung wegen Angriff auf Einkaufszentrum - Todesopfer-Zahl steigt

+++ 10.34 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufzentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben der Regionalverwaltung am Dienstag auf mindestens 18 gestiegen. In der Nacht hatte Rettungsdienst-Chef Serhij Kruk von 16 Toten und 59 Verletzten gesprochen. Die Rettungskräfte seien weiter rund um die Uhr im Einsatz.

Das Einkaufszentrum war nach ukrainischen Angaben am Montag von russischen Raketen getroffen worden. Zum Zeitpunkt des Raketenbeschusses hatten sich laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „mehr als 1000 Menschen“ in dem Einkaufszentrum aufgehalten.

Krieg-News: Ukraine fordert UN-Sitzung wegen Angriff auf Einkaufszentrum

+++ 09.36 Uhr: Vertreter der Ukraine haben für Dienstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt, um die jüngsten russischen Luftangriffe auf ukrainischem Boden zu erörtern, berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Bei einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine gab es mehrere Todesopfer und dutzende Verletzte. Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für politische und friedensfördernde Angelegenheiten wird den Rat auf der für 15 Uhr ET anberaumten Sitzung unterrichten, sagte ein UN-Sprecher gegenüber CNN.

Erstmeldung vom Dienstag, 28. Juni, 07.15 Uhr: Kiew – Russland steht nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ostukraine mit mindestens 18 Todesopfern im Ukraine-Krieg international am Pranger. Die Teilnehmer des G7-Gipfels im bayerischen Elmau sprachen von einem Kriegsverbrechen und drohten Kremlchef Wladimir Putin mit Konsequenzen.

Russland schlägt nach dem Angriff auf ein ukrainisches Einkaufszentrum massive Kritik entgegen. © Efrem Lukatsky/dpa

In dem Einkaufszentrum in der Stadt Krementschuk hielten sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dem Angriff mehr als 1000 Menschen auf. Nach dem Raketeneinschlag wurde das Gebäude von Flammen erfasst und brannte bis auf Betonpfeiler und Metallkonstruktionen aus. Die Zahl der bestätigten Toten stieg laut dem staatlichen Rettungsdienst vom Montagabend (27. Juni) erneut an. Rund 60 Menschen seien verletzt worden, davon die Hälfte schwer, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. Sie berichtete auch von mehr als 40 Vermisstenmeldungen.

Ukraine-Konflikt: Selenskyj nennt Russland „größte Terrororganisation der Welt“

Selenskyj bezeichnete Russland nach dem Angriff als „größte Terrororganisation der Welt“. Jeder auf der Welt müsse wissen, „dass es bedeutet, Terroristen Geld zu geben, wenn man russisches Öl kauft oder transportiert, Kontakte mit russischen Banken unterhält oder dem russischen Staat Steuern oder Zollabgaben zahlt“, sagte Selenskyj.

Auch die Teilnehmenden des G7-Gipfels im bayrischen Elmau verurteilen die Angriffe im Ukraine-Konflikt: „Willkürliche Angriffe auf unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten sind Kriegsverbrechen. Der russische Präsident Putin und die Verantwortlichen werden dafür Rechenschaft ablegen müssen“. US-Präsident Joe Biden äußerte sich bei Twitter: „Der Angriff Russlands auf Zivilisten in einem Einkaufszentrum ist grausam“. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson sagte am Rande des G7-Gipfels: „Dieser entsetzliche Angriff zeigt erneut, zu welchem Ausmaß an Grausamkeit und Barbarei der russische Staatschef fähig ist“.

Der stellvertretende UN-Botschafter Russlands, Dmitri Poljanski, sprach im Zusammenhang mit dem Angriff von einer „neuen ukrainischen Provokation im Stil von Butscha“. Moskau hat die vielfach dokumentierten Tötungen ukrainischer Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha durch russische Truppen stets als angebliche Inszenierung abgetan. Zu Krementschuk behauptete Poljanski bei Twitter ohne nähere Erläuterung, es gebe „zu viele auffällige Unstimmigkeiten“.

Freiwillige Helfer beseitigen die Trümmer eines Einkaufszentrums, das nach einem russischen Raketenangriff in Krementschuk, Ukraine, in Brand geraten ist. © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Krieg: Explosionen im Süden - Tote bei Angriffen auf Lyssytschansk und Charkiw

Auch im Süden der Ukraine soll es Angriffe gegeben haben. Am frühen Dienstagmorgen (28. Juni) wurden Explosionen in der Stadt Mykolajiw gemeldet, wie Bürgermeister Olexander Senkewitsch im Nachrichtendienst Telegram schrieb. Über Schäden und Opfer wurde noch nichts bekannt. Er rief die Einwohner auf, sichere Orte aufzusuchen.

In einer Schlange vor einem Tankwagen mit Trinkwasser in der ukrainischen Stadt Lyssytschansk wurden bei einem russischen Raketenangriff nach Behördenangaben acht Menschen getötet. Weitere 21 seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, beim Nachrichtendienst Telegram. In der Stadt Charkiw wurden nach Angaben des regionalen ukrainischen Befehlshabers Oleg Sinegubow bei russischem Beschuss 5 Zivilisten getötet und 22 weitere verletzt. Unter den Verletzten seien fünf Kinder, schrieb Sinegubow bei Telegram. (hg/dpa)