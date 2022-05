Ukraine-Krieg: Russland rückt vor – Großangriff im Donbass erwartet

Von: Christian Stör

Teilen

Die Ukraine rechnet mit einem großen Angriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass.

Tote Zivilpersonen : Ukraine und Russland beklagen zivile Todesopfer.

: Ukraine und Russland beklagen zivile Todesopfer. Chaos durch Hungerkrise : Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Wladimir Putin vor, aktiv eine globale Hungerkrise zu befeuern.

: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Wladimir Putin vor, aktiv eine globale Hungerkrise zu befeuern. Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert

Kiew/Moskau - Russland setzt seinen Vormarsch im Osten der Ukraine weiter fort. Inzwischen rechnet die Ukraine mit einem Großangriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Dort sei die „maximale Kampfkraft der russischen Armee“ versammelt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag. Slowjansk-Kramatorsk ist der größte Ballungsraum, der noch unter Kontrolle Kiews steht. Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert.

In die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes waren nach ukrainischen Angaben bereits am Montag russische Truppen vorgedrungen. Die Stadt ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe. Sie gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert.

Ukraine-Krieg: Ein zerstörtes Gebäude in der Stadt Lysytschansk in der ostukrainischen Region Donbass. © ARIS MESSINIS/afp

Ukraine-Krieg: Ukraine und Russland beklagen tote Zivilpersonen

Im Osten der Ukraine beklagten beide Kriegsparteien weitere zivile Todesopfer. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. In der Region Charkiw starb nach Angaben der Online-Zeitung Ukrajinska Prawda ein Mann durch russische Granaten.

Die russische Seite sprach laut der Agentur Tass von zwei getöteten Zivilpersonen durch ukrainische Angriffe im Gebiet Donezk sowie zwei getöteten Frauen im Gebiet Luhansk. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine sind von Moskau als unabhängige Staaten anerkannt. Ihre Einnahme zählt zu Russlands Kriegszielen.

Ukraine-Krieg: Putin spekuliert auf Chaos durch Hungerkrise

Nach Selenskyjs Angaben können 22 Millionen Tonnen Getreide, die bereits in der Ukraine für den Export gelagert seien, wegen der russischen Blockade der Häfen das Land nicht verlassen. Er warnte, dass dadurch in Ländern Afrikas, Asiens und Europas eine Hungersnot drohe, die wiederum eine Migrationsbewegung in Gang setzen könnte. Selenskyj sieht darin die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Westen zu destabilisieren.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Auch westliche Politiker werfen Russland vor, auf eine Hungerkrise zu spekulieren und sie als Druckmittel einzusetzen, damit der Westen die Sanktionen abschwächt. Moskau weist diese Anschuldigungen zurück. (cs/dpa)