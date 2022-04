Russland setzt im Ukraine-Krieg Kampf-Delfine im Schwarzen Meer ein

Von: Marvin Ziegele

Der Hafen von Sewastopol ist für Russland im Ukraine-Krieg strategisch besonders wichtig. Geschützt wird er unter anderem von Delfinen.

Sewastopol – Russland verfügt über ein breites Arsenal an Waffen, um den Ukraine-Konflikt zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die wohl größte Bedrohung stellt das enorme nukleare Arsenal Russlands dar, das gerne von Wladimir Putin genutzt wird, um westlichen Waffenlieferanten zu drohen. Erst kürzlich gab der russische Außenminister Sergej Lawrow bekannt, dass er die Gefahr eines dritten Weltkrieges als hoch einschätze.

Doch im Vorfeld des Ukraine-Kriegs sollen Waffen der eher unkonventionellen Natur zum Einsatz gekommen sein: Delfine. Wie das britische Nachrichtenportal Daily Mail berichtet, sollen kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine sogenannte „Spionage-Delfine“ zum Einsatz gekommen sein. Russland habe die Tiere auch für den Kampf gegen feindliche Taucher ausgebildet, heißt es.

Russland setzt „übergelaufene“ Delfine gegen die Ukraine ein

Das US Naval Institute veröffentlichte Bilder, die zeigen, dass im Vorfeld der Invasion in der Ukraine Delfinarien vor die Tore des Hafens von Sewastopol auf der Krim verlegt wurden. Die speziell trainierten Tiere sollen in der Lage sein, feindliche Taucher abzuwehren, Bomben zu tragen und sogar Minen zu legen. Der Hauptteil des Delfin-Kommandos soll aus ukrainischen Beständen stammen, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 zu Russland „übergelaufen“ seien.

Wladimir Putin beim Besuch eines Aquariums in Moskau. (Archivbild) Russland soll im Ukraine-Krieg auch trainierte Kampf-Delfine einsetzen. © Alexei Nikolsky/AFP

Die possierlichen Tiere haben dabei ein ganz spezielles Ziel: den strategisch wichtigen Hafen von Sewastopol vor feindlichen Aktivitäten zu schützen, da von dort aus die russische Schwarzmeerflotte operiert. Nach strategischer Einschätzung der russischen Armee sei es durchaus möglich, dass die Ukraine versuchen würde, den Stützpunkt mit Unterwasser-Einheiten zu sabotieren.

Sewastopol Lage Krim-Halbinsel Gegründet 1783 Bevölkerung 340.735 (Stand: 2013) Gouverneur Dmitri Owsjannikow

Ukraine-Krieg: „Spionage-Delfine“ auf amourösen Abenteuern

Offenbar gab es in der Vergangenheit aber auch Probleme beim Ausbilden der Unterwasser-Geheimwaffe. Laut des Berichts seien im Jahr 2013 etwa zwei Drittel der russischen „Spionage-Delfine“ auf Abwegen im Schwarzen Meer unterwegs gewesen.

Eine Quelle der russischen Armee sagte gegenüber Daily Mail: „Die Delfine verließen eine Marineübung und begaben sich auf Manöver der amourösen Art. Sie schwammen weg, um nach Partnern zu suchen.“ Die Nachricht wurde verbreitet, als eine Delfinfamilie, die aus einem Aquarium im kriegsgebeutelten Charkiw evakuiert worden war, in einem sicheren Hafen in Odessa schwamm.

Es bleibt zu hoffen, dass den hoch trainierten Unterwasser-Waffen diese amourösen Entgleisungen im Ukraine-Konflikt nicht noch einmal passiert, damit der strategisch wichtige Hafen von Sewastopol sich weiterhin in Sicherheit wiegen kann. (marv)