US-General sieht Kriegsschwäche: „Wird Zeit, wirklich Druck auf Russland auszuüben“

Von: Nail Akkoyun

Region Charkiw: Ein ukrainischer Soldat zeigt die Panzerfaust seiner Einheit, die häufig gegen nicht weit entfernte russischen Linien eingesetzt werden. (Archivfoto) © Madeleine Kelly/Imago

Der Verlust der „Alligatoren“ zeigt laut General Ben Hodges die Schwächen des Russlands auf. Nun sei neben den USA auch die Bundesregierung gefragt.

Kiew/Moskau – Vergangenen Donnerstag (17. August) musste die russische Armee herbe Verluste hinnehmen, als das ukrainische Militär gleich zwei Kampfhubschrauber vom Typ Kamow Ka-42 abschoss. Die auch als „Alligatoren“ bekannten Helikopter werden von Militärexperten als eine fähige Waffe Russlands betrachtet. Dass es binnen weniger Stunden zu dem Doppelschlag kommen konnte, ist für den früheren US-General Ben Hodges bezeichnend.

„Für mich ist das entweder Arroganz oder Unerfahrenheit, oder sie haben einfach nichts gelernt“, sagte Hodges im Gespräch mit dem Medienportal Ukrlife.tv. „Als ich mir das Video ansah, war ich erstaunt, wie hoch der Hubschrauber in der Luft war“, fügte er hinzu. „Das ist ein Todesurteil für jeden Hubschrauber, der im Kampfeinsatz fliegt. In dieser Höhe werden sie immer abgeschaltet.“

Hodges scheint sich auf die bei X, ehemals Twitter, gepostete Aufzeichnung zu beziehen. Das Video wurde von dem Account OSINTtechnical gepostet, der von einem Analysten der Denkfabrik Center for Naval Analyses betrieben werden soll. Zu hören ist darauf auch ein ukrainischer Soldat, der dem Absturz des „Alligators“ entgegen jubelt.

Unterstützung für die Ukraine: Hodges wünscht sich deutliche Zielsetzung von der US-Regierung

In den Augen von Ben Hodges, der als kommandierender General der US-Armee in Europa diente, handelt es sich bei den Abschüssen nur um das Symptom einer Krankheit. Solche Vorfälle kämen nicht zustande, wenn der Pilot in der Lage gewesen wäre, diesen „hochmodernen, mehrere Millionen Dollar teuren“ Kampfhubschrauber zu fliegen. Selbst nach anderthalben Jahren Krieg zeige Russland, dass das eigene Militär trotz effektiver Ausrüstung immer noch „sehr schwach“ sei.

„Sie haben so viele Piloten verloren, sie haben so viele Panzer verloren, sie haben so viel Artillerie verloren, sie verlieren weiterhin Generäle. Ihr Logistiksystem ist anfällig“, sagte Hodges. Schluss müsse sein mit den ständigen Warnungen und der Vorsicht. „Es wird so viel darüber geredet, dass die Ukraine dies und das nicht tun darf“ – für den General ist das nicht nachzuvollziehen. Jetzt wäre es an der Zeit, „wirklich Druck auf Russland auszuüben und nicht zu zögern oder zu stoppen“, sagte der 65-Jährige.

Dabei schreckte der pensionierte General auch nicht davor zurück, die USA zu kritisieren. Die Biden-Regierung setze sich nicht ausreichend für einen militärischen Sieg der Ukraine ein. „Das ist das Problem. Wenn sie sich dafür einsetzen würden, dass die Ukraine gewinnt, wenn sie das deutlich sagen würden, dann würde man eine viel stärkere Führung in Bezug auf Sanktionen, diplomatischen Druck und die Bereitstellung der erforderlichen militärischen Kapazitäten sehen“, so Hodges.

Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine: „Dann können die Russen die Krim nicht mehr halten“

Zwar erlaube die US-Regierung nun ihren Verbündeten, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, ihr langes Zaudern vor der Lieferung sei aber „ein Beispiel für die fehlende Entschlossenheit, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen“, sagte Ben Hodges auch gegenüber dem Tagesspiegel.

Zögerlich sei auch Deutschland bei der Entscheidung über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, kritisierte Hodges. Sollte die Gegenoffensive der Ukraine scheitern, „muss man die Regierungen der USA und Deutschlands dafür verantwortlich machen“. Ein Scheitern sei indes vermeidbar, wenn die beiden Länder jetzt entschieden handelten. Die Ukraine fordert seit längerem von der Ampel-Koalition die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern für die Verteidigung gegen Russland. Die Regierung ist aber bisher zurückhaltend. Es gibt Befürchtungen, dass die Waffen auch russisches Territorium erreichen könnten.

Der damalige Oberkommandant der US-Landstreitkräfte in Europa, Generalleutnant Ben Hodges, spricht am 1. März 2017 bei einer Pressekonferenz in Vilnius. © Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Doch entscheidend für den Erfolg der ukrainischen Armee sei „die Fähigkeit zu Präzisionsangriffen über weite Distanzen“, argumentiert Hodges. „Dann können die Russen die Krim nicht mehr halten. Es würde zu gefährlich für ihre Schwarzmeerflotte und ihre Luftwaffe sein, dort weiterhin zu operieren.“ Präzisionswaffen mit hoher Reichweite könnten nach Meinung des ehemaligen US-Generals auch dazu beitragen, die Zerstörung der russischen Artillerie-, Logistik- und Transportinfrastruktur zu beschleunigen. (nak/dpa)