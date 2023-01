Mangel an Artillerie und Munition führten zu Verlust von Soledar

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Teresa Toth, Daniel Dillmann, Vincent Büssow, Nail Akkoyun

Bei Bachmut soll die Ukraine soll schwerwiegende Probleme im Kampf gegen Russland haben. Der News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Update vom Dienstag, 24. Januar, 6.40 Uhr: Das Militär der Ukraine soll in der Region um Bachmut mit einigen Problemen zu kämpfen haben. So soll ein Mangel an Artillerie und Munition mit dazu geführt haben, dass Russland die Stadt Soledar erobern konnte. Dies berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent. Zudem sei das Kommando in der Region chaotisch, wobei es keine zentralisierte Vorgehensweise gebe.

In der Region um Bachmut soll das Militär der Ukraine strukturelle Probleme im Kampf gegen Russland aufweisen. (Archivbild) © Andriy Andriyenko/imago

Selenskyj: Russlands „räuberischer Krieg“ schweißt Verbündete zusammen

Update vom Montag, 23. Januar, 22.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Rückblick auf die elf Monate seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Zusammenarbeit mit den Verbündeten, und vor allem den USA, hervorgehoben. Die elf Monate des „räuberischen umfassenden Kriegs Russlands“ hätten die Ukraine, die USA und alle anderen Verbündeten so eng wie nur möglich zusammengeschweißt, sagte Selenskyj am Montagabend (23. Januar) in seiner täglichen Videoansprache.

„Wir kämpfen jeden Tag für den Schutz unserer Menschen, unserer Grenzen und unserer Werte, und wir haben es geschafft, die Ausbreitung der russischen Aggression zu stoppen.“ Er könne nun mit Zuversicht sagen, dass „dieses Übel auf ukrainischem Boden“ überwunden werden könne. „Auch wenn Russland im iranischen Regime, das Waffen an den Kreml liefert, einen terroristischen Komplizen gefunden hat.“ Zudem habe es Plünderungen gegeben im gesamten Gebiet der Ukraine, das vorübergehend von russischen Truppen besetzt war, sagte Selenskyj. „Alles, was sie nicht zerstören, stehlen sie und bringen sie nach Russland. Alles.“

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe bei Bachmut und Awdijiwka

Update vom Montag, 23. Januar, 21.00 Uhr: Russische und ukrainische Truppen haben sich am Montag (23. Januar) erneut schwere Kämpfe um Bachmut und Awdijiwka im Osten der Ukraine geliefert. Die russischen Angriffe seien unter schweren Verlusten abgeschlagen worden, teilte der ukrainische Generalstab in Kiew am Abend mit. Um das gesamte Gebiet Donezk zu erobern, greife die russische Armee „ohne Rücksicht auf eigene Verluste“ an. Die Darstellung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das russische Militär sprach unterdessen von einer Intensivierung der Kämpfe in der zentralen Region Saporischschja. Nach Vorstößen der russischen Einheiten in den vergangenen Tagen sei inzwischen eine Umgruppierung und Neuaufstellung von Einheiten auf ukrainischer Seite beobachtet worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass.

Ukraine-Krieg: Russland hat noch etwa 550 Hochpräzisionsraketen

Update vom Montag, 23. Januar, 20.05 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes verfüge Russland noch über bis zu 20 Prozent seines Vorkriegsbestands an Hochpräzisionsraketen, das heiße etwa 550 Stück. „Ihr Potenzial reicht aus, um zwei oder drei massive Angriffe mit mehr als 80 Raketen durchzuführen“, gab Vadym Skibitsky, ein hochrangiger Geheimdienstler, bekannt. „Beim jüngsten Angriff waren es weniger als 30 präzisionsgelenkte Raketen. Das bedeutet, dass sie ein Defizit haben. Sie haben nicht genug Zeit, um ihr Arsenal wieder aufzufüllen.“ Um dieses Defizit auszugleichen, habe Russland Kamikaze-Drohnen eingesetzt, sowohl aus iranischer Produktion als auch eigene.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Flugzeuge fliegen Angriffe auf russische Stellungen

Update vom Montag, 23. Januar, 19.05 Uhr: Die Flugzeuge der ukrainischen Streitkräfte hätten am Montag (23. Januar) fünf Angriffe auf russische Stellungen geflogen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Abendbericht mit. „Im Laufe des Tages haben die Flugzeuge der Verteidigungskräfte fünf Angriffe auf die Gebiete durchgeführt, in denen die Angreifer konzentriert waren“, heißt es in dem Bericht. Die Ausmaße der Angriffe wurden nicht näher erläutert.

News zum Ukraine-Krieg: Rund 315.000 Russen bereits zum Militärdienst einberufen

Update vom Montag, 23. Januar, 18.15 Uhr: Nach Schätzungen des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes habe Russland bereits rund 315.000 Männer zum Militärdienst mobilisiert, obwohl das Ziel bei 300.000 liege. Die Mobilisierungswelle sei zudem noch nicht abgeschlossen. „Nach unseren Schätzungen sind heute in Moskau nicht 300.000, sondern 315.000 Soldaten eingezogen worden“, gab Vadym Skibitsky, ein hochrangiger Geheimdienstler, bekannt. „Derzeit läuft eine weitere Mobilisierungswelle in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Luhansk und Donezk. Bei einem solchen Kriegstempo wird es dort einfach keine männliche, arbeitsfähige Bevölkerung mehr geben.“

Russland greift Infrastruktur in der Ukraine an – Gas- und Stromleitung beschädigt

Update vom Montag, 23. Januar, 16.40 Uhr: Offenbar ist es in der Kleinstadt Woroschba in der Oblast Sumy zu russischen Angriffen gekommen. Wie Gouverneur Dmytro Zhyvytskyj auf Telegram mitteilt, sei ein Wohnhaus sowie die Eisenbahninfrastruktur von Granaten getroffen worden. „Gegen 14 Uhr explodierten zehn Granaten im Stadtzentrum. Es gab einen Volltreffer in einem Wohnhaus. Eine der Wohnungen wurde vollständig zerstört. Drei weitere Wohnungen sind stark beschädigt. Die Explosionen zerstörten auch die Geschäftsräume von Anwohnern.“ Zudem seien Gas- und Stromleitungen teilweise beschädigt worden. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Zivilist stirbt bei russischem Angriff

Update vom Montag, 23. Januar, 15.20 Uhr: Laut Berichten der ukrainischen Militärverwaltung bombardiert die russische Armee weiterhin die Region Cherson. „Russische Granaten haben ein Gebäude im Dorf Antoniwka getroffen. Granatsplitter zerbrachen nicht nur Fenster und beschädigten Wände, sondern töteten auch einen Mann“, schrieb Jaroslaw Januschewytsch, Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram. Bereits am 21. und 22. Januar feuerte Russland mit Raketenwerfern und Rohrartillerie in und um die Siedlungen der Region Cherson.

News zum Ukraine-Krieg: „Das wird der Untergang Russlands und Putins“

Update vom Montag, 23. Januar, 14.15 Uhr: Derzeit sieht es nicht nach Frieden in der Ukraine aus. Allerdings könnten das Frühjahr und der Frühsommer im Ukraine-Krieg von Bedeutung sein. Davon ist zumindest Vadym Skibitsky, stellvertretender Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, überzeugt. „Wenn die für diese Zeit geplante russische Großoffensive scheitert, wird das der Untergang Russlands und Putins sein“, sagte Skibitsky im Interview der Nachrichtenagentur Delfi.

Weit in die Zukunft blicken könne man aber noch nicht, merkte Skibitsky mit Blick auf die Frage, ob der Krieg 2023 enden könnte, an. Zunächst müsse die Ukraine die erste Etappe im Frühjahr und Frühsommer überstehen. „Wenn wir den Frühling und den Frühsommer hinter uns haben, können wir vielleicht anfangen, über das Ende des Krieges zu sprechen.“ Hauptschlachtfeld werde der Donbass bleiben. Darauf deuten nicht nur die Kämpfe in Soledar und Bachmut, sondern auch der Wechsel in der russischen Militärführung sowie die Umstrukturierung der russischen Armee.

Update vom Montag, 23. Januar, 13.12 Uhr: Das zivile Leben in der Ukraine ist weiter massiv gestört: Seit Mitternacht sei es bereits in fünf Regionen des Landes zu Blackouts gekommen. Das teilte der Stromnetzbetreibers Ukrenergo laut dem Kyiv Independent mit. Ursache sei ein erhöhter Stromverbrauch. Verifizieren ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

„Präsentation statt Substanz“: Skepsis gegen neuen russischen Oberbefehlshaber in Ukraine

Update vom Montag, 23. Januar, 12.33 Uhr: Der neue russische Oberbefehlshaber in der Ukraine, Waleri Gerassimow, stößt in der Truppe und bei der Söldnergruppe „Wagner“ wohl auf Skepsis. Gerassimow lege viel Wert darauf, die Disziplin zu erhöhen, teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. „Gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu gilt er zunehmend als abgehoben und ihm wird vorgeworfen, auf Präsentation statt Substanz zu setzen.“

Dabei gehe es Gerassimow etwa um nicht vorschriftsmäßige Uniformen, die Nutzung von Mobiltelefonen und zivilen Fahrzeugen sowie nicht der Norm entsprechende Haarschnitte. „Die Maßnahmen stoßen auf skeptisches Feedback. Den größten Spott aber gab es dafür, den Standard der Truppenrasur zu verbessern“, so das Ministerium in London. Sowohl Beamte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk als auch der Chef der „Wagner“-Truppe, Jewgeni Prigoschin, hätten die Maßnahmen kritisiert, hieß es.

„Auf praktisch der gesamten Front“: Putin-Statthalter vermeldet Erfolge in Donezk

Update vom Montag, 23. Januar, 11.54 Uhr: Putins Truppen rücken „auf praktisch der gesamten Front“ in Donezk vor. Das sagte der von Moskau eingesetzte Statthalter Denis Puschilin nun in einer Live-Sendung des staatlichen Nachrichten-Senders Rossija 24, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtet. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht. Im Zuge seines Überfalls hatte Russland im September die Gebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine völkerrechtswidrig annektiert.

Kremlchef fürchtet offenbar Angriffe: Wladimir Putin lässt sich wohl Raketenwerfer installieren

Update von Montag, 23. Januar, 11.22 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat nun seinen persönlichen Raketenwerfer. Das meldet das russische unabhängige Medienunternehmen Proekt. Verifizieren ließen sich diese Information zunächst nicht. Das „Pantsir“-System sei etwa zehn Kilometer entfernt von Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo nahe Moskau installiert worden, und solle dazu dienen, diese zu schützen.

Das Luftabwehrsystem „Pantsir-S1“ soll gegen eine Vielzahl von Waffen schützen, darunter Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper. Kremlsprecher Dmitri Peskow verwies noch am Freitag (20. Januar) auf das Verteidigungsministerium, als er gefragt wurde, ob Russland besorgt sei, dass Moskau das Ziel eines Angriffs sein könne.

„Tödliche Fracht“ auf AKW-Gelände: Russischer Geheimdienst beschuldigt Ukraine

Update von Montag, 23. Januar, 10.10 Uhr: Der russische Auslandsgeheimdienst (SWR) beschuldigt Kiew, westliche Waffen auf dem Gelände von Atomkraftwerken zu stationieren. Das Kalkül dahinter sei, dass die russischen Truppen wegen der Gefahr einer Nuklear-Katastrophe dann keine Schläge verübten, teilte der SWR-Chef Sergej Naryschkin nun in Moskau mit. „Wenn es eine große Detonation gibt und ein Kernkraftwerk etwa durch eine neue Fehlleitung einer Rakete der ukrainischen Flugabwehr zerstört wird, wird die Schuld an der Tragödie immer auf Moskau geschoben“, hieß es in der SWR-Mitteilung. Überprüfbar sind die SWR-Angaben nicht.

In der letzten Dezember-Woche seien etwa Eisenbahnwaggons mit der „tödlichen Fracht“ in das Atomkraftwerk Riwne gebracht worden, hieß es. Beweise präsentierte der SWR nicht. Die Ukraine wirft hingegen Russland vor, auf dem Gelände des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ebenfalls Militärtechnik stationiert zu haben.

Update von Montag, 23. Januar, 9.30 Uhr: Die russischen Angriffe fordern weitere zivile Todesopfer in Donezk. Laut einem Telegram-Eintrag von Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko wurden in den Städten Bachmut und Awdijiwka an einem Tag vier Menschen getötet und drei weitere verletzt. Die Angaben des Kyiv Independent ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Russland verlegt weitere Soldaten in die Region Donezk

Update von Montag, 23. Januar 2023, 7.00 Uhr: Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent hat der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Montagmorgen (23. Januar) mitgeteilt, dass die russische Armee weitere Truppen in die besetzten Gebiete der Oblast Cherson verlegt. Nach Angaben des Generalstabs trafen die Truppen zwischen dem 18. und 21. Januar in den Siedlungen Vynohradove und Brylivka ein, ausgerüstet mit Handfeuerwaffen und kugelsicheren Westen.

Erstmeldung vom Sonntag, 22. Januar, 7.30 Uhr: Aus der Region Saporischschja werden heftige Kämpfe gemeldet. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums (MOD) haben Russland und die Ukraine in der Schlüsselregion „bedeutende Kräfte“ zusammengezogen. Bislang ist aber keiner Seite ein entscheidender Durchbruch gelungen. In Bachmut scheint sich die Lage dagegen etwas entspannt zu haben. Das meldet der britische Geheimdienst in seinem täglichen Lagebericht zum Ukraine-Krieg. (dil/ska/tt mit dpa/AFP