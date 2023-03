Vernichtende Urteile über russische Großoffensive: „Armee Putins ist nicht die Rote Armee“

Von: Patrick Mayer

Die Frühjahrsoffensive Moskaus in der Ukraine steht laut verschiedener Experten kurz vor dem Zusammenbruch. Auch aus Russland selbst gibt es Kritik.

München/Kiew - Die Front in Bachmut hält. Trotz gegenteiliger Ankündigen gelang es der russischen Armee und den „Wagner“-Söldnern bislang nicht, die Kleinstadt im Donbass unter ihre Kontrolle zu bringen. Die ukrainischen Verteidiger festigen stattdessen beharrlich ihre Positionen.

Ukraine-Krieg: Russische Frühjahrsoffensive kommt nicht voran

Allein am Sonntag (19. März) hat das ukrainische Militär eigenen Angaben zufolge in der Region Donezk 69 russische Angriffe zurückgeschlagen. Unabhängig verifizieren lässt sich das nicht.

Aber: Verschiedene Experten zum Ukraine-Krieg gelangen nun zu der Einschätzung, dass ein Zusammenbruch der russischen Frühjahrsoffensive kurz bevorsteht. Mehr noch: Sie gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte bald auf breiter Front in die Offensive übergehen.

Ein ukrainischer Soldat kommuniziert an der sogenannten „0-Linie“ der Front. © IMAGO / Le Pictorium

So wird die russische Offensive nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) bald erlahmen. Die Ukraine habe gute Aussichten, militärisch wieder die Initiative zu übernehmen, schrieb das ISW in einer am Sonntag (19. März) veröffentlichten Analyse.

Ukraine-Krieg: Wird die russische Armee bald in die Defensive gedrängt?

„Wenn 300.000 russische Soldaten nicht in der Lage waren, Russland eine entscheidende offensive Überlegenheit in der Ukraine zu verschaffen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Mobilisierung zusätzlicher Kräfte in künftigen Mobilisierungswellen in diesem Jahr ein beträchtlich anderes Ergebnis liefert“, heißt es in dem Bericht: „Die Ukraine ist daher in einer guten Position, wieder (...) Gegenoffensiven an kritischen Frontabschnitten zu starten.“ Zu einem ähnlichen Schluss kommt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations.

„Es gibt neue Meldungen, dass sie im Raum Siwersk weitergekommen sind, dass sie auch südlich von Bachmut weitergekommen sind“, meinte der österreichische Militärexperte zur russischen Armee. Aber: „Die Bilder, die man bekommt, sind nicht das, was wahrscheinlich viele unter der russischen Frühjahrsoffensive erwartet haben. Es ist kleinräumiger. Und es ist kleinteiliger als Frühjahrsoffensiven, die etwa noch die Rote Armee lanciert hat“, erklärte er im „heute journal“ des ZDF: „Die Armee Putins ist jetzt nicht die Rote Armee. Sie ist ein ganz anderes Biest. Sie ist in großen Teilen schon in der ersten Runde dieses Krieges geschlagen worden und kämpft mit Reservisten. Mit Offizieren, die die Ausbildung sehr schnell durchlaufen haben müssen, um irgendwie an die Front zu kommen.“

Wenn Reserven auf der russischen Seite verbraucht sind, hat die russische Führung Schwierigkeiten, nochmal einen Durchbruch abzufangen.

Ukraine-Krieg: Russische Armee nützt sich offenbar im Donbass ab

Die Ukraine müsse jetzt die russische Offensive abwehren und schauen, „dass sich die (russischen) Geländegewinne in Grenzen halten. Und vor allem, dass sich die russischen Kräfte abnützen“, erklärte Gressel: „Erst, wenn die geschwächt sind, tun sich Lücken in der russischen Front auf. Wenn Reserven auf der russischen Seite verbraucht sind, hat die russische Führung Schwierigkeiten, nochmal einen Durchbruch abzufangen.“

Etwa ein Drittel der ukrainischen Armee sei momentan in der 80 Kilometer langen Front rund um Bachmut eingesetzt, schilderte er im ZDF: „Es werden wahrscheinlich noch zwei, drei harte Monate, nicht Wochen, sondern Monate, bevor man die russischen Kräfte so weit abgenützt hat, dass sie zu dünn sind.“ Wenn noch verfügbare Kräfte da wären? Die Bild zitiert einen namentlich nicht genannten NATO-Beamten: „Das ist die russische Frühlingsoffensive. Genau so sieht sie aus. Mehr kommt da nicht.“

Auch in Moskau selbst wachsen offenbar die Bedenken. Es bedürfe „mindestens die dreifache, besser noch neunfache Überlegenheit“ an Waffen und Personal, meinte etwa der russische Militärhistoriker Ilja Moschtschanski in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Gaseta, das in der russischen Hauptstadt herausgegeben wird. Er tat dies öffentlich.

Ukraine-Krieg: Kritik an der russischen Armee selbst aus Russland

Seiner Ansicht nach ist die russische Militärspitze schlicht zu alt. „In der Ukraine sind die Generäle ziemlich jung, sie sind ungefähr 50 Jahre alt“, sagte Moschtschanski. Derweil bekommen die ukrainischen Streitkräfte immer mehr von dem, was sie für eine erfolgreiche Gegenoffensive benötigen - nicht nur im Donbass.

Am vergangenen Wochenende kamen beispielsweise weitere Leopard-2-Panzer aus Kanada an. Ottawa hatte bereits vier Exemplare geliefert und dann die Lieferung weiterer vier „Leos“ angekündigt. Offenbar sind nun alle acht versprochenen Panzer in der Ukraine angekommen. Und nicht nur diese. Deutschland hatte Kiew indes 18 moderne Versionen des „Leos“ zugesagt, Ende Februar postete Box-Weltmeister Wladimir Klitschko ein Video, wie er in einem Leopard 2 aus Deutschland fährt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee stellt Gefechtsverbände mit westlichen Panzern auf

Die ukrainische Armee hortet offensichtlich Kampfpanzer, um Gefechtsverbände damit aufzustellen. So hatten ukrainische Soldaten zuletzt ihre Ausbildung an „Leos“ in Deutschland abgeschlossen. Damit nicht genug: Am Montag (20. März) stellte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Ukraine umfangreiche Munitionslieferungen in Aussicht. „Wir stellen zwei Milliarden Euro für Munition bereit“, erklärte er. Und, dass er zuversichtlich sei, dass die Europäische Union (EU) die Munition rechtzeitig liefere. Rechtzeitig für eine Gegenoffensive? (pm)