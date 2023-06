Russlands Rekrutierungswelle bleibt offenbar hinter Erwartungen zurück

Von: Bettina Menzel

Zwei Freiwillige vor einem mobilen Rekrutierungsstand in Moskau verteilen Flugblätter und Broschüren an interessierte Passanten (13. April 2023). © picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Vlad Karkov

Moskau versucht seit Monaten, Freiwillige für die russische Armee zu werben. Die Erfolge halten sich offenbar in Grenzen, eine neue Mobilisierung könnte folgen.

Moskau - Plakate und Rekrutierungsstände für den Ukraine-Krieg gehören mittlerweile zum Straßenbild in Russland. Anzeigen flimmern auch über Fernsehbildschirme und tauchen in sozialen Medien auf. Der Kreml will mit der aktuellen Rekrutierungskampagne Freiwillige für seine Invasion im Nachbarland anwerben und die geschwächten Reihen wieder auffüllen. Trotz überdurchschnittlicher Gehaltsversprechen bleibt die Anzahl der mobilisierten Soldaten offenbar hinter den Erwartungen Moskaus zurück.

Russland hat Probleme, freiwillige Soldaten für seinen Krieg zu finden

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 31. Oktober vergangenen Jahres das offizielle Ende der Teilmobilisierung verkündet. Die Fachleute der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gingen damals davon aus, dass die Mobilisierung verdeckt weitergehe. Zuvor war immer wieder von schlechter Ausstattung, geringer Moral und unzureichender Ausbildung der russischen Soldaten die Rede gewesen. Tausende Männer waren im vergangenen Jahr ins Ausland geflohen, um dem Wehrdienst zu entgehen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte Ende Dezember erklärt, es sei „notwendig“, die russische Armee auf 1,5 Millionen Soldaten aufzustocken.

Statt einer neuen Mobilisierung, die in der russischen Bevölkerung unpopulär wäre, versucht Moskau nun seit Monaten, mit einer großen Militärkampagne zusätzliche 400.000 freiwillige Soldaten zu rekrutieren. Das berichtete das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen Ende März. Der Kreml stellte die Rekrutierungskampagne als Aufruf an Freiwillige dar.

London bezweifelte allerdings, dass sich tatsächlich so viele Menschen freiwillig melden würden. Öffentliche Daten liegen nicht vor, Ex-Präsident Dmitri Medwedew hatte im Mai aber von nur rund hunderttausend Menschen gesprochen. „Zwischen dem 1. Januar und dem 19. März sind 117.400 Menschen in die Ränge der Armee aufgenommen worden, auf vertraglicher Basis und als Teil unserer freiwilligen Einheiten“, so Medwedew.

Russland appelliert an Patriotismus, doch weitere Mobilisierung könnte nötig sein

„Unsere Aufgabe ist, die Heimat zu verteidigen“, lautet einer der Sprüche, mit denen Moskau seit Monaten neue Soldaten für den Dienst im Militär begeistern will. Die Kampagne wendet sich an die patriotischen Gefühle der potenziellen Rekruten, an ihre Sorge um die Zukunft ihres Vaterlandes sowie an klassische Männlichkeitsideale. „Du bist ein echter Mann! Sei einer!“, lautete ein weiterer Slogan. Die russische Armee verspricht laut Moscow Times mit 204.000 Rubel (etwa 2.340 Euro) überdurchschnittlich hohe Gehälter. Zusätzliche Prämien gebe es demnach für die Zerstörung oder Erbeutung ukrainischer Waffen oder Ausrüstung.

Doch selbst die Aussicht auf eine hohe Bezahlung scheint nicht für die nötige Motivation zu sorgen, die Zahl der Rekruten bleibt offenbar hinter den Erwartungen zurück. „Mehr als drei Monate nach Beginn der Rekrutierungskampagne sind noch keine konkreten Ergebnisse zu verzeichnen“, so der Militäranalyst Pawel Luzin zur Moscow Times. Die russische Armee leide weiterhin unter einem Mangel an Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren. „Ich gehe davon aus, dass diese Kampagne nicht genug Leute hervorbringen wird“, hatte auch der Militärexperte Michael Kofman vergangene Woche in seinem Podcast gesagt. „Letztendlich müssen sie vielleicht eine weitere Mobilisierung durchführen.“ (bme)