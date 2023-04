Raketen statt Kampfjets: Ramstein-Gruppe streitet um Militärhilfen für die Ukraine

Von: Jens Kiffmeier

Die Ukraine braucht für ihre Gegenoffensive mehr Waffen. Die Nato berät heute in Ramstein über weitere Hilfen. Aber Kampfjets wird es wohl nicht geben.

Ramstein – Mehr Munition, mehr Boden-Luft-Raketen und nach Möglichkeit auch Kampfjets: Vor einem Treffen der Nato auf der Air Base in Ramstein hat die Union in Deutschland eine stärkere Waffenhilfe für die Ukraine gefordert. Bislang sei vom westlichen Verteidigungsbündnis zu wenig und zu langsam geliefert worden, kritisierte Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter (CDU) im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Eine größere Rückeroberung im Rahmen der lang erwarteten Großoffensive sei so nicht möglich, sagte er und warnte zugleich vor einem langen Stellungskrieg. Doch die Bereitschaft zur Unterstützung ist in den Bündnisstaaten unterschiedlich ausgeprägt.

Nato-Treffen in Ramstein: Pistorius berät mit Kontaktgruppe auf Air Base die Waffenlieferung für die Ukraine

Vor diesem Hintergrund kommen an diesem Freitag (21. April) die Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Nato-Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zusammen, um über das weitere Vorgehen Ukraine-Krieg zu beraten. Zu der Konferenz auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten hat Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen, für Deutschland nimmt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil. Wie bei drei früheren Treffen in Ramstein werden auch Vertreter von Staaten erwartet, die nicht der Nato angehören.

Beraten in Ramstein die Hilfe für die Ukraine: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Russland führt seit dem 24. Februar vergangenen Jahres einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. In dessen Folge verhängten europäische Staaten sowie die USA beispiellose Sanktionen gegen Moskau. Die Nato unterstützt das Land bereits massiv mit Panzern, Artillerie und Munition. Derzeit bereitet die Ukraine damit eine groß angelegte Offensive vor. Militärbeobachter halten einen Vorstoß im Süden des Landes in den kommenden Tagen und Wochen für wahrscheinlich.

Ukraine-Krieg: Munition und Panzer kommen für Großoffensive zu spät

Im Vorfeld betonten deutsche Politiker der Ampel-Regierung die bereits erfolgte Hilfe im Ukraine-Krieg. „Am Ende ist vieles geleistet worden“, sagte Grünen-Politiker Anton Hofreiter im Gespräch mit tagesschau.de und fügte hinzu: „Die Ukraine konnte nur durch die starke Unterstützung, insbesondere der Nationen der Ramstein-Kontaktgruppe und da wiederum insbesondere der USA den massiven Angriffen Russlands widerstehen.“ Zugleich hätte aber vieles schneller geliefert werden müssen.

Ähnlich sieht das Frank Sauer, Experte von der Universität der Bundeswehr. Dass die Ukraine den Angriffen von Putins Truppen so lange habe widerstehen könne, verdankten sie vor allem „zwei Wunderwaffen“, wie er am Donnerstag im ZDF-Talk von Maybrit Illner betonte. „Und das sind keine technischen Geräte, sondern das ist A, die eigene Kampfmoral und B, die russische Inkompetenz.“ Doch nun bedürfe die Ukraine weitere Hilfen, um einen effektiven Schlag gegen Russland durchführen zu können, forderte er.

Nato-Gipfel in Ramstein: Militärbündnis berät über Boden-Luft-Raketen

Doch wie könnte die Unterstützung konkret aussehen? Vor allem braucht die Ukraine einen großen Nachschub an Munition. Hinzu kommen mehr Mittel zur Luftverteidigung. „Gerade Boden-Luft-Raketen sind für die Ukraine unverzichtbar, weil sie sonst bald nicht mehr in der Lage sein wird, alle Angriffe aus der Luft abzuwehren“, sagte der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Christian Mölling, dem RND. Außerdem seien Minenräumer und Mittel zur Bekämpfung von Panzersperren enorm wichtig für die Großoffensive. Denn zuletzt hatte Russland seine Verteidigungsanlagen enorm verstärkt. So zeigen Satellitenbilder etwa einen 70 Kilometer langen Graben, den die russischen Truppen entlang der Front gezogen haben.

Kampfjets für Kampf gegen Russland: Nato zögert bei Lieferung an die Ukraine

Die Ukraine selber pocht zudem auf die Lieferung von Kampfjets. Doch ob es dazu bei dem Nato-Treffen in Ramstein eine Zusage gibt, ist unklar. Viele Länder sind hier noch zurückhaltend, einschließlich Deutschland. So lehnte die Bundesregierung die Übergabe von veralteten Tornados oder Eurofightern bislang ab - mit Verweis darauf, dass die ukrainische Luftwaffe an den Maschinen nicht ausgebildet ist. Eine Alternative wären die US-amerikanischen F16-Kampfjets. Im Gegensatz zu Deutschland signalisierten Polen und die Niederlande ihre Bereitschaft zur Lieferung.

In der Ukraine wird das Treffen der Nato-Kontaktgruppe aber genau verfolgt. „Wir erwarten solide Entscheidungen, die den Perspektiven auf dem Schlachtfeld gerecht werden“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Donnerstag am Rande eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der überraschend zu einem Besuch nach Kiew gereist war. Dort hatte er der Ukraine zwar noch keine konkreten Waffenangebote unterbreitet. Jedoch hatte er seine Haltung bekräftigt, dass die Ukraine langfristig mit einem Nato-Beitritt rechnen könne. (jkf)