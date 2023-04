Bröckelt Putins Image? Die lange Serie an Pannen des russischen Militärs

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Eine Serie von Pleiten des russischen Militärs im Angriffskrieg gegen die Ukraine macht sich bemerkbar. Zuletzt bombardierten sie versehentlich ihre eigene Bevölkerung.

Moskau – Immer häufiger wird von Pannen der des russischen Militärs im Ukraine-Krieg berichtet. Erst am Donnerstagabend (20. April) hatte eine Explosion die russische Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze erschüttert und riss einen Krater von rund 20 Metern Radius in den Boden. Am Samstag (22. April) wurden mehr als 3000 Menschen evakuiert – eine nicht detonierte Bombe wurde unweit der ersten Explosion entdeckt.

Laut Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass habe es sich um einen Notabwurf der Bomben gehandelt. Das Ausklinken der Bomben über Wohnvierteln der eigenen Bevölkerung führte zu Verwirrung. Experten gehen eher von einem technischen oder menschlichen Versagen aus. „Vieles funktioniert da schon technisch nicht richtig, hinzu kommt ein eklatanter Mangel an guten Piloten“, erklärte Nico Lange, der ehemalige Chef des Leistungsstabs im Bundesministerium der Verteidigung nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Instandhaltung der militärischen Ressourcen erweise sich als schwierig, da wegen westlichen Sanktionen unter anderem Ersatzteile fehlen.

Putins peinliche Blamage im Ukraine-Krieg

Darauf deuten auch weitere Unfälle russischer Kampfjets, die ohne Fremdeinwirkung über eigenem Boden abstürzten. Zudem zeige sich die russische Luftwaffe seit Monaten zurückhaltend. Laut Beobachtern der Nato sei es eine Blamage für die Luftwaffe Russlands, dass sie trotz materieller und zahlenmäßiger Überlegenheit zu Beginn des Krieges keine Lufthoheit über der Ukraine erreicht haben. Seit Installierung westlicher Flugabwehrsystemen in der Ukraine sei es für russische Maschinen gefährlich geworden. Die Patriot-Systeme können beispielsweise russische Maschinen im Umkreis von 150 Kilometern entdecken und vernichten.

Eine Blamage nach der anderen: Russland zählt bizarre Vorkommnisse. © IMAGO/ SNA

Putins Blamage: Marine und Landstreitkräfte mit unprofessioneller Strategie

Aber nicht nur die Luftwaffe erregt durch bizarre Vorkommnisse Aufsehen, denn auch die russische Marine sorgt für Blamagen. Bereits zwei Monate nach Kriegsbeginn sank die „Moskwa“, das wichtigste Schiff Russlands im Schwarzen Meer. Es waren nur zwei Angriffsraketen vom Typ Neptun nötig, obwohl mehrere Millionen unter anderem für ein mehrschichtiges Abwehrsystem investiert wurde. Dem ukrainischen Militär gelang es, die Besatzung mit einer Drohne abzulenken, bevor sie zum Beschuss übergingen.

Dasselbe gilt für die Landstreitkräfte Russlands – es mangelt an Kommunikation untereinander. Auch hier machten sich peinliche Strategien bemerkbar. Der 60 Kilometer lange Stau vor Kiew machte die Militärfahrzeuge besonders angreifbar. Die Fahrzeuge waren aus der Luft deutlich und ordentlich aufgereiht zu erkennen. Zum weiteren unprofessionellen Verhalten gehört auch die Benutzung von Mobiltelefonen, als Kommunikationssysteme ausfielen. Die Signale der Geräte konnten dann von dem ukrainischen Militär geortet werden.

Schuldfrage: Ist Putin für die Blamagen verantwortlich?

Die Kriegsentwicklung und immer neue Blamagen werfen ein inkompetentes Licht auf das russische Militär. Dazukommt, dass der russische Präsident Wladimir Putin immer wieder Generäle entlässt Führungspositionen neu besetzt. Die Schuld für die Niederlagen und Peinlichkeiten im Angriffskrieg schiebt Putin auf die Militärführer. Auf Telegramm mache fangen auch Putin-Unterstützer an, die militärischen Entscheidungen zu kritisieren, so im Lagebericht vom 20. April der amerikanischen Institute for the Stuy of War. Demnach machen auch immer mehr Militärblogger auf die Entscheidungen Putins in militärischen Fragen aufmerksam. Dem Independent zufolge werde Putin zwar noch als „starker Anführer“ gesehen, diese Fassade beginne jedoch zu bröckeln. (hk)