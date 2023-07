„Putin ist noch nicht fertig mit ihm“: US-Diplomat rechnet mit Mord an Prigoschin

Von: Linus Prien

Teilen

Das Kapitel Jewgeni Prigoschin ist für Putin noch nicht vorbei - behauptet ein Experte (Symbolbild). © IMAGO/Gavriil Grigorov

Der Marsch der Wagner-Söldner in Richtung Moskau sorgte weltweit für Aufsehen. Der Putschversuch ist vorbei - dennoch können wohl Konsequenzen folgen.

Moskau - Lange Zeit galt der Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nicht umsonst kam der Chef der Privatarmee zum Spitznamen „Putins Koch“. Doch das Blatt wendete sich über den Verlauf des Ukraine-Kriegs. Lange befand sich Prigoschin im Konflikt mit der Militärführung in Moskau, insbesondere mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu.

Obwohl der Wagner Chef betonte, dass der Konflikt nicht Putin, sondern der russischen Militärführung gilt, ist klar: Kritik gegen den Kreml bedeutet stets auch Kritik am Kreml-Chef. Der Aufstand der Wagner-Truppen dürfte das Verhältnis nachhaltig zerrüttet haben. Ein amerikanischer Experte geht davon aus, dass er Prigoschin zum tödlichen Verhängnis werden wird.

Ukraine-Krieg: Mord an Prigoschin würde „unmissverständliche“ Botschaft senden

Michael McFaul ist der ehemalige Botschafter der USA in Moskau. Dem Diplomaten zufolge ist Putin „noch nicht fertig“ mit Priogschin. Das schrieb McFaul kurz nach dem versuchten Putsch in einem Kommentar im Journal of Democracy. Die Konfrontation zwischen Wladimir Putin und Prigoschin sei zwar auf Eis gelegt, „sie ist aber noch nicht vorbei“. Im Verlauf des Kriegs in der Ukraine kam es immer wieder zu Todesfällen russischer Offizieller, die beispielsweise aus Fenstern stürzten oder vermisst gemeldet wurden. Ein ähnliches Schicksal hält McFaul auch bei Prigoschin für realistisch.

„Vor dem Hintergrund, dass Putin in der Vergangenheit immer wieder Vergeltung für vermeintliche Verräter gesucht hat, auch von denjenigen, die sich im Exil befanden, wird Putin noch nicht fertig mit Prigoschin sein. Sollte Priogschin unter mysteriösen Umständen sterben, würde dies eine unmissverständliche Botschaft an andere senden, die einen Putsch planen könnten“, schreibt der Diplomat.

Ukraine-Krieg: Prigoschin hat Putins Ansehen als „Anführer“ geschadet

Putins mögliche Motive für einen Mord an seinem ehemaligen Verbündeten sind aus der Sicht des US-Amerikaners klar. Priogschins Handlungen hätten dem Ansehen Putins geschadet. Er werde nicht mehr als „allmächtiger Anführer“ angesehen. Das ist McFaul zufolge auch daran zu beobachten, dass Putin sich zwar gegen die militärische Führung der Wagner Gruppe wendete, die Soldaten jedoch nicht verurteilte - wohl, weil er auf sie angewiesen ist.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

„Putin hat versucht, diejenigen Soldaten, die noch Tage zuvor gegen ihn geputscht hatten, zu beschwichtigen.“ Im Grunde habe Putin genau das getan, was auch Prigoschin versucht hatte: Die Soldaten, die für Russland kämpfen, für sich zu gewinnen und die militärische Führung der Gruppe Wagner zu kritisieren.

Ukraine-Krieg: Priogschin befindet sich mit Wagner-Söldnern angeblich in Belarus

Teile der Einheiten der Privatarmee sind derweil zu ihren Stellungen in die Ukraine zurückgekehrt - nicht aber Prigoschin. Er befindet sich gegenwärtig mutmaßlich mit einigen Einheiten nahe der belarussischen Hauptstadt Minsk. Verifizierbar ist das aber nicht.

Via Telegram veröffentlichte Jewgeni Prigoschin unlängst die Nachricht: „Heute brauchen wir eure Unterstützung wie nie zuvor. Ich danke euch dafür. Ich möchte, dass ihr versteht, dass unser Gerechtigkeitsmarsch das Ziel hatte, die Verräter zu bekämpfen und unsere Gesellschaft zu mobilisieren. Und ich denke, das ist uns in weiten Teilen gelungen.“ (lp)