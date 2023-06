Putins Propaganda-Panne: Russland präsentiert versehentlich eigenen zerstörten Panzer

Von: Andreas Apetz

Russland berichtet stolz, westliche Panzer zerstört und erbeutet zu haben. Manche Aufnahmen sind jedoch gefälscht – oder zeigen gar eigene Kriegsfahrzeuge.

Moskau – Seit mehr als einer Woche läuft die Gegenoffensive der Ukraine. Für Russland bedeutet das besonders an den Frontlinien im Osten schwere Verluste. Doch auch die ukrainische Streitkraft leidet unter den erbitterten Gefechten im Ukraine-Krieg, und das vom Westen zur Verfügung gestellte Arsenal wird auf die Probe gestellt. Während die Ukraine mit ihrer Ausrüstung haushalten muss, posierten russische Soldaten stolz auf eroberten Leoparden-Panzer aus Deutschland. Militärexperten zweifeln mittlerweile jedoch an den Erfolgen Russlands und wollen den Kreml dabei ertappt haben, die Aufnahmen der zerstörten Kriegsfahrzeuge gefälscht zu haben.

Ukraine-Krieg: Putins Propaganda-Flop – Militärexperten entlarven russische Kriegspropaganda

Am 13. Juni veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Videomaterial, auf dem die Eroberung mehrerer deutscher Panzer vom Typ Leopard-2 durch Soldaten Russlands im Ukraine-Krieg zu sehen war. Auf Telegram feierte das Ministerium seinen Triumph und bezeichnete die Fahrzeuge als „Trophäen“. Seitdem berichtet Russland stetig von seinen Erfolgen und der Zerstörung von westlicher Kriegsfahrzeuge. Dass es sich dabei zumindest in Teilen nur um Propaganda handeln könnte, werfen nun mehrere Militärexperten dem Kreml auf Twitter vor.

Auf der Plattform kursieren zahlreiche Beiträge, bei denen mehrere Aufnahmen und Videos aus dem Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums analysiert und infrage gestellt werden. Die krisseligen schwarz-weißen Videos zeigen, wie vermeintliche Leopard-2-Panzer von russischen Raketen im Ukraine-Krieg abgeschossen werden. Laut einigen Nutzern soll es sich dabei jedoch nicht um das hochtechnisierte Kriegsgerät handeln, sondern um harmlose Landwirtschaftsfahrzeuge.

„Die Fahrzeuge, auf die die ATGM der Ka-52 abzielt, sehen nicht nur nicht wie Panzer aus, sondern sind in Wirklichkeit unschuldige landwirtschaftliche Geräte – eine Feldspritze und Mähdrescher“, postete der Account Ukraine Weapons Tracker zusammen mit einer Gegenüberstellung des russischen Aufnahmematerials und einem Foto der beiden Landwirtschaftsmaschinen. Ukraine Weapons Tracker ist ein Gemeinschaftsprojekt von Waffenexperten, die sich auf die Analyse von Kriegsfotografien spezialisiert haben. „Selbst ein Laie kann klar erkennen, dass es sich um landwirtschaftliche Erntemaschinen und Sprühgeräte handelt“, schrieb ein Mitglied der Gruppe in einem weiteren Beitrag. Die Analyse der Ukraine Weapons Tracker deckt sich mit dutzenden weiteren Beiträgen in den sozialen Netzwerken.

Propaganda im Ukraine-Krieg: Russland präsentiert versehentlich eigenen zerstörten Panzer

Neben den fraglichen Leopard-2-Aufnahmen soll der russischen Führung ein weiterer Fauxpas in ihrer Berichterstattung über die eigenen Erfolge im Ukraine-Krieg unterlaufen sein. Ein am Dienstag (13. Juni) veröffentlichter Beitrag des russischen Verteidigungsministeriums soll eine „zerstörte Kolonne gepanzerter Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet des Vremevsky-Felsens“ zeigen. Dazu teilte das Ministerium das Video eines ausgebrannten Panzers, den man angeblich „mit Panzerfäusten und Panzerabwehrlenkraketen“ zerstört habe.

Desinformation als Waffe im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Desinformation wie die vermeintlich gestellten Aufnahmen der russischen Armee sind Teil der modernen Kriegsführung. Falsche Informationen dienen der Untergrabung des staatlichen Vertrauens und der gesellschaftlichen Spaltung, schreibt das Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Die Veröffentlichung von Bildern zerstörter Panzer und militärischer Erfolge soll den ukrainischen Verteidigungswillen schwächen. Man spricht auch deshalb von einem digitalen Informationskrieg.

Bei dem im Video gezeigten Fahrzeug soll es sich allerdings um kein ukrainisches Kriegsgerät handeln, sondern um das russische Panzermodell T-80BV. Laut dem Nachrichtenportal Newsweek, wurde die Information durch den ukrainischen Sprecher der Militärverwaltung in Odessa, Serhiy Bratchuk, bestätigt. „Auf dem offiziellen Kanal [...] der Russischen Föderation wurden Aufnahmen von der ‚Zerstörung einer Kolonne gepanzerter Fahrzeuge der Streitkräfte der Ukraine‘ veröffentlicht, auf denen der zerstörte T-80BV-Panzer beleuchtet wurde. Allerdings gibt es eine kleine Nuance – der Panzer stellte sich als russisch heraus“, schrieb Bratchuk laut Newsweek auf seinem Telegramm-Kanal. (aa)