Prigoschins Leben vor Wagner: „Putins Koch“ schrieb früher Kinderbücher

Von: Bona Hyun

Prigoschin schrieb in seiner Zeit vor Wagner offenbar Kinderbücher. © Elena Kopylova/imago

Details über Prigoschins Vergangenheit enthüllen eine neue Seite des Wagner-Chefs: In seinen früheren Jahren widmete er sich offenbar der Kinderliteratur.

Moskau – Über das Privatleben von Jewgeni Prigoschin ist wenig bekannt. Im Ukraine-Krieg gilt er als gnadenloser Chef der Wagner-Grupper, der lediglich am Ausbau seiner Macht interessiert ist. Details über seine Vergangenheit enthüllen, dass der Kopf der Söldner-Truppe eine facettenreiche Person ist. Vor seinem Leben als Wagner-Chef soll Prigoschin Kinderbuchautor gewesen sein.

Prigoschins Leben vor Wagner: Putins Koch schrieb mit Sohn und Tochter Kinderbücher

Vor fast 20 Jahren verfasste Prigoschin laut einem Bericht der Moscow Times eine spielerische Kindergeschichte. Unter dem Titel „Indraguzik“, erzählt das Buch die Geschichte eines kleinen Jungen und seiner Schwester, die mit ihrer Familie in einem riesigen Theaterleuchter leben. Offiziell sind die Autoren von „Indraguzik“ die beiden Kinder von Prigoschin, Polina und Pavel. Im Vorwort des Buches, von dem nur 2.000 Exemplare gedruckt wurden, heißt es jedoch, dass die Geschichte in Zusammenarbeit mit Prigoschin, seinem Sohn und seiner Tochter entstanden ist. „Indraguzik“ soll 2004 in dem wenig bekannten Verlag Agat veröffentlicht worden sein.

Die Geschichte selbst spielt laut Moscow Times in einem Land der „kleinen Leute“, die unter normalen Menschen leben. Die Handlung dreht sich um den Jungen Indraguzik, der von einem Theaterleuchter fällt und versucht, nach Hause zu finden. Dem Vorwort des Buches zufolge haben Polina und Pavel die Namen für die Hauptfiguren vorgeschlagen und ihren Vater überredet, „eine Geschichte über einen kleinen Jungen namens Indraguzik und seine Schwester Indraguza zu erfinden“.

Berüchtigter Wagner-Chef Prigoschin war wohl früher Kinderbuchautor: „Vielseitiger Mensch“

Besonders vor dem Hintergrund der brutalen Kriegsführung der Wagner-Gruppe erscheint Prigoschins Verbindung zur Kinderbuchliteratur sonderbar. Auf die Frage nach der Kluft zwischen dem Kinderbuchautor und dem Kriegsherrn sagte die Moskauer Psychologin Karina Militonyan der Moscow Times, dass ein Mann in der Lage sei, „alle Arten von Charakteren zu kombinieren“.

Der russische Politikexperte Konstantin Kalatschow, der mit „Indraguzik“ vertraut war, bezeichnete das Werk als „schöne“ Geschichte. Er beschrieb Prigoschin als jemanden, der sich mit dem Zeitgeist in Russland entwickelt hat und vom Sträfling zum Kinderbuchautor, Freund des Präsidenten und Söldnerchef wurde. „Er ist wie ein Spiegel der Zeit“, sagte Kalatschow. „Er ist ein vielseitiger Mensch, der nach Selbstverwirklichung im Rahmen des Möglichen strebt. Solange es in Mode war, gut zu sein, war er gut. Aber dann kam die Zeit des Bösen, und er wurde böse“, sagte Kalatschow.

Vergangenheit von Wagner-Chef Prigoschin: Von Putins Koch zum Kreml-Gegner

Priogschin hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Er saß zunächst selbst neun Jahre im Gefängnis, nachdem er 1981 wegen Raubes und anderer Delikte verhaftet worden war. Nach seiner Freilassung fand Prigoschin anschließend als Caterer und Restaurantbesitzer seinen Weg direkt zu Wladimir Putin, so soll er unter anderem das einzige private Restaurant im Gebäude des russischen Parlaments besitzen und wird vom Kreml für Bankette und Veranstaltungen angeheuert.

Durch seine Nähe zum russischen Präsidenten ergab sich eben dieser Spitzname „Putins Koch“. Auch mit seinem Gastronomieunternehmen „Concord“ bekam er Aufträge vom Staat und belieferte beispielsweise Schulen mit Essen, berichtet unter anderem die Tagesschau. Doch mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass der Kreml aufgrund von Prigoschins öffentlicher Kritik immer schlechter auf ihn zu sprechen sein könnte. (bohy)