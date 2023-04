Peskow-Sohn kämpfte angeblich im Ukraine-Krieg für Wagner – Foto lässt Zweifel aufkommen

Von: Bona Hyun

Teilen

Wladimir Putin und sein Sprecher Dmitri Peskow. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago

Der Sohn des Kremlsprechers Dmitri Peskow berichtet von angeblichen Diensten im Krieg. Nun kommen Zweifel auf.

Update vom 26. April 2023 um 12.42 Uhr: Ein Blitzerfoto könnte die Behauptungen über den Einsatz von Nikolai Peskow im Ukraine-Krieg nun als Lüge entlarven. Laut der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) meldete ein anonymer Kreml-naher Telegram-Kanal, dass der Peskow-Sohn im Juli und im November 2022 am Steuer seines Teslas durch Moskau gefahren sei. Dabei sei er geblitzt worden. Zu dem Zeitpunkt will Peskow allerdings schon längst an der Kriegsfront in der Ukraine gewesen sein. Andererseits habe auch Vater Dmirti Peskow schon den schwarzen Tesla benutzt, der auf den Blitzerfotos zu sehen sein soll, wie die FAZ unter Berufung eines „seriösen Telegram-Kanal“ zu bedenken gibt.

Zweifel gibt es offenbar auch an dem Foto, welches Putin-Berater Sergei Markov als Beweis für Nikola Peskows Kriegseinsatz vorlegte. Markov teilte auf Telegram ein Bild, auf dem Peskow vor dem Militäreinsatz seinen Eid ablegte. Laut dem kremlkritischen Nachrichtenportal Nexta könnte es sich dabei um den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko handeln.

Peskow-Sohn kämpfte angeblich im Ukraine-Krieg - ausgerechnet für Wagner

Erstmeldung von Montag, 24. April: Moskau – Die Wagner-Söldner gelten als Schatten-Armee des Kremls. Über die Identität der Kämpfer ist wenig bekannt. Einer von ihnen soll der Sohn von Kremlsprecher Dmitri Peskow sein. Dieser ist wie sein Vater wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt. Nach eigenen Angaben hat er dort unter falschem Namen als Artillerist gedient.

„Ich habe es als meine Pflicht angesehen“, sagte Nikolai Peskow in einem Interview mit der russischen Zeitung Komsomolskaja Prawda. An der Glaubwürdigkeit dieser Aussage gibt es jedoch Zweifel.

Peskow-Sohn rühmt sich einer Militärkarriere im Ukraine-Krieg – Prigoschin lobt Einsatz

Peskow will einen knapp halbjährigen Vertrag bei Wagner unterzeichnet haben. Nach Angaben der Komsomolskaja Prawda erhielt der Peskow-Sohn für seinen Mut auch eine Tapferkeitsmedaille. Auf die Frage, was sein Vater davon halte, sagte Peskow, der auch den Kampfnamen Choles annahm: „Er ist stolz auf mich, glaube ich. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.“

Um seinen Einsatz zu verifizieren, veröffentlichte die Zeitung auch ein Foto von ihm in Uniform. Kritische Beobachter meinen aber, dass damit der angebliche Einsatz nicht bewiesen sei. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bestätigte allerdings den Einsatz von „Choles“ bei den Wagner-Söldnern im Ukraine-Krieg; er lobte ihn als vorbildlich. Die Kinder der meisten Vertreter der russischen Elite drückten sich vor dem Kriegseinsatz. „Die Eltern verstecken sie“, klagte der 61-Jährige. Ein neues Gesetz soll das Einziehen von Rekruten dem russischen Staat bald vereinfachen.

Wagner-Chef Prigoschin bestätigt geheimen Einsatz von Peskow-Sohn im Krieg

Prigoschin zufolge soll sich Dmitri Peskow selbst wegen des Kriegseinsatzes an ihn gewandt haben. Zunächst habe der Pressesprecher der russischen Regierung versucht, seinem Sohn den Kriegseinsatz auszureden. Prigoschin riet dem Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin, seinen Sohn nicht in die regulären Truppen des Verteidigungsministeriums zu schicken.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Peskows Sohn habe schließlich nach einer Ausbildung von drei Wochen unter falschem Namen als Artillerist im umkämpften Gebiet Luhansk gedient, sagte Prigoschin. Niemand in der Truppe habe von der Aktion oder der Identität von Choles gewusst. „Darüber habe nur ich Bescheid gewusst und der Chef des Kaderdienstes“, sagte Prigoschin. Choles habe „Mut und Heldentum gezeigt – genauso, wie alle.“ Jetzt sei der Sohn von Peskow nach sechs Monaten Dienst im Urlaub.

Prigoschin selbst hat bislang keine Belege für den Einsatz von Choles vorgelegt. Eine Reaktion von Peskow, der sonst schnell kommentiert, gab es zunächst ebenfalls nicht. Staatsmedien griffen die Nachricht dennoch auf.

Zoff zwischen Kreml und Wagner-Gruppe – Putin und Prigoschin auf Annäherungskurs?

Sonderbar erscheint diese Meldung besonders vor dem Hintergrund, dass die Wagner-Gruppe und der Kreml oft schlecht aufeinander zu sprechen waren. Doch seit geraumer Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass das russische Verteidigungsministerium eine stärkere Zusammenarbeit Prigoschin anstrebt. Ziel ist offenbar die schnelle Eroberung Bachmut mithilfe der Wagner-Söldner, die ihre Erfolge in Bachmut stets betonen.

Zudem berichten russische Miltärblogger laut der amerikanischen Denkfabrik Institute Study of War (ISW), dass Wagner-Kräfte mit T-90-Panzern in Bachmut operieren. Offenbar scheint die russische Führung Wagner bei ihren Bemühungen, die Stadt einzunehmen, mehr moderne Mittel zur Verfügung zu stellen. (bohy/dpa)