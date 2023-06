„Von Clowns geführt“: Prigoschin spottet gegen Putins Armee

Von: Christina Denk

Teilen

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat die russische Armee als Clowns bezeichnet. Für seine weitere Mithilfe an der Front stellt er klare Bedingungen auf.

Bachmut/Moskau – Seit Wochen kritisiert Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin das russische Militär und den Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Er prangert Korruption und unnötige Bürokratie an, stichelt Richtung russischer Führung. Vor Wochen drohte er bereits mit dem Abzug seiner Wagner-Gruppe aus Bachmut. Nun scheint er es ernst zu meinen. Prigoschin nannte ein konkretes Datum für den Abzug. Und: Er hat Bedingungen für den Wiedereinstieg in den Krieg. Putins Armee kommt offenbar so schlecht weg, wie selten.

Nach Bachmut-Eroberung: Prigoschin kündigt Rückzug der Wagner-Truppe an – zum 5. Juni

Zu seinem 62. Geburtstag in einem Trainingscamp bestätigte Prigoschin laut der Nachrichtenagentur Reuters den Abzug. Seine Truppe werde sich zum 5. Juni aus Bachmut zurückziehen. Bis Montag will die Söldner-Gruppe das Gebiet an die russische Armee übergeben.

Um Bachmut hatte monatelang einer der härtesten Kämpfe im Ukraine-Krieg geherrscht. Ende Mai hatte der Wagner-Chef die Einnahme Bachmuts durch die Wagner-Gruppe verkündet. Wie viel der Stadt tatsächlich unter russischer Kontrolle liegt, lässt sich weiterhin nicht mit Sicherheit klären. Nach der verkündeten Eroberung hatte Prigoschin einen Rückzug seiner Truppen erst zum 25. Mai, später zum 1. Juni angekündigt, um der Söldnertruppe Erholung zu ermöglichen, so dpa und ntv.

Rückzug aus Bachmut: Westliche Experten mit vernichtender Einschätzung für Prigoschin

Rückzug und Erholung sollen nun zum 5. Juni tatsächlich stattfinden. „Es war ein hartes Jahr“, so Prigoschin laut Reuters. Nach dem Monat „werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte der Chef weiter. Westliche Experten gehen davon aus, dass Prigoschins Privatarmee nach den Kämpfen um Bachmut geschwächt und kaum in der Lage zu neuen Angriffen sei, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) mit.

Einen konkreten Plan für die Auszeit, die etwa einen Monat dauern soll, hat der Anführer der Söldnertruppe bereits, so Reuters. Prigoschin, der Einschätzungen zufolge Putin tatsächlich gefährlich wird, plant offenbar, sich mit seinen Männern in Lager in russisch besetzte Gebiete der Ukraine zurückzuziehen.

Wagner-Chef Prigoschin bei einem Event in Wladiwostok. Einen Tag später spottete er erneut über die russische Armee. (Archivbild) © Lev Borodin/Imago

Vor Rückzug: Prigoschins spottet über Putins Armee – „nur noch von Clowns geführt“

Für einen weiteren Einsatz der Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg stellt Prigoschin Bedingungen. Seine Privatarmee werde sich nur weiter am Krieg beteiligen, wenn sie einen eigenen Abschnitt an der Front erhielten, berichtet ntv. Außerdem werde sich seine Truppe nicht beteiligen, „wenn die gesamte Befehlskette zu hundert Prozent gescheitert ist und nur noch von Clowns geführt wird, die Menschen in Fleisch verwandeln“, zitiert Reuters. Es ist nicht das erste Mal, dass Jewgeni Prigoschin verbal direkt gegen die Armee schießt. Dabei wird der Wagner-Gruppe auch immer wieder nachgesagt, abhängig vom russischen Militär zu sein.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Rückzug aus dem Krieg? An seinem Willen weiter Krieg zu führen ließ Prigoschin jedoch offenbar wenig Zweifel. „Schön, nicht wahr“, soll er laut Reuters mit einem Lächeln zu einem russischen Reporter gesagt haben. Er sah dabei wohl zu dem von Schüssen und Leuchtraketen seiner Söldner erleuchteten Himmel. Die geplante Übergabe der Front in Bachmut an die russische Armee soll aufgrund der ukrainischen Gegenoffensive bereits chaotisch ablaufen. (chd/dpa)