Polnische Kämpfer angeblich an Angriffen auf Belgorod beteiligt

Von: Linus Prien

Ein ausgebranntes Auto in der russischen Region Belgorod. © IMAGO/Tsitsagi Nikita

Polnische Soldaten befanden sich angeblich auf russischem Boden. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Nato-Soldaten, sondern um ein Freiwilligenkorps, welches der Ukraine untersteht.

Belgorod – Lange haben russische Politiker, wie der russische Präsident Wladimir Putin oder Außenminister Sergej Lawrow die Erzählung unterbreitet, „der Westen“ würde einen Krieg gegen die Russland führen. Gerade die Lieferung von Waffensystemen, wie in etwa Kampfpanzern, hat dieser Erzählung noch Auftrieb gegeben. Tatsächlich befinden sich die westlichen Nato-Länder nicht im direkten militärischen Konflikt mit Russland. Jedoch soll eine Gruppe von polnischen Soldaten tatsächlich in Belgorod auf ukrainischer Seite vor Ort gewesen sein.

Konkret handelt es sich um ein polnisches Freiwilligenkorps, welches den Namen PDK trägt. Die Gruppe behauptet von sich selbst vor Ort zu sein und teilt Bilder von sich via Telegram.

Ukraine-Krieg: Polnische Soldaten auf russischem Boden?

Die Angaben, der polnischen Soldaten, die Experten in der Aufklärung und Sabotage sind, sind relativ unmissverständlich. Sie würden häufig gefragt werden, ob sie tatsächlich in Belgorod an einem Manöver teilgenommen hätten. „Die Antwort ist eindeutig: natürlich“, schreibt die Gruppe. Das Freiwilligenkorps veröffentlichte des Weiteren mehrere Bilder, welche beweisen sollen, dass sie sich tatsächlich in der russischen Region befinden würden – auf einem ist mitunter ein verwundeter Soldat zu sehen.

Es handelt sich beim PDK um eine Spezialeinheit, welche nicht zur ukrainischen Fremdenlegion gehört, sondern direkt dem Außenministerium untersteht. Es wurde in der Folge des Kriegs in der Ukraine gegründet. Laut dem polnischem Medium Onet handelt es sich bei der Einheit um eine äußerst strenge, disziplinierte Gruppe.

Polnische Einheiten sind laut Experten keine Nato-Truppen

Es handelt sich dabei jedoch nicht um Nato-Truppen, die im Ukraine-Krieg aktiv eingreifen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es sich zwar um polnische Staatsbürger handelt, deren Einheit jedoch in das ukrainische Militär eingegliedert ist. Der Militärexperte Thomas Wiegold ordnet die Lage folgendermaßen ein, wie t-online berichtet: „Wenn ausländische Staatsbürger für die ukrainische Armee kämpfen, sind das keine Nato-Truppen. Ob das Polen oder Amerikaner sind, spielt dabei keine Rolle.“

Obwohl es sich nicht um ein Eingreifen von Nato-Soldaten in den Krieg handelt, ist wohl davon auszugehen, dass die Führungsriege in Moskau die Gelegenheit nicht verstreichen lassen wird, die polnischen Soldaten für russische Propaganda zu instrumentalisieren. (lp)