Wunderwaffe gegen Putins Invasoren? 200 Ukrainer trainieren in Bayern am Abrams-Panzer

Von: Felix Durach

US-amerikanische Panzer vom Typ Abrams M1A1 treffen im bayerischen Grafenwöhr ein. Dort findet aktuell die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte statt. © Spc. Adrian Greenwood/dpa

Ukrainische Streitkräfte lernen in Deutschland den Umgang mit dem US-amerikanischen Kampfpanzer. Bis die Abrams in der Ukraine eingesetzt werden, könnte es aber noch dauern.

Grafenwöhr/Washington – Seit wenigen Tagen rollen US-Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams durch die Oberpfalz. Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr hat das US-Militär damit begonnen, ukrainischen Streitkräfte an dem modernen Panzer für den Einsatz im Ukraine-Krieg in der Ostukraine auszubilden. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigte am Sonntag einen vorangegangenen Bericht des US-Militärmagazins „Stars and Stripes“.

Insgesamt 200 ukrainische Einsatzkräfte werden an 31 Abrams-Panzer für den Ernstfall ausgebildet. Der Fokus soll dabei auch auf der Wartung und Instandhaltung der Panzer liegen, damit diese von der ukrainischen Armee auch wirklich effektiv eingesetzt werden können. Die aufwändige Wartung war einer der Hauptgründe, warum sich die US-Regierung lange Zeit gegen eine Lieferung der Abrams-Panzer gestemmt hatte.

Ukraine-News: 31 Abrams-Panzer in Deutschland – Ausbildung für Ukrainer hat begonnen

Erst Ende Januar lenkte die US-Regierung – auch auf Drängen der Bundesregierung – ein und stimmte der Lieferung parallel zur deutschen Zusage von Leopard-Panzern für Kiew zu. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte jedoch betont, dass die Bereitstellung der Kampfpanzer viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Bei den 31 Abrams-Panzer in Grafenwöhr handelt es sich den Angaben zufolge ebenfalls nur um sogenannte „Übungspanzer“, die für den Kampfeinsatz nicht geeignet sind.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigte zuletzt auf dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein, die USA hätten die Auslieferung beschleunigt, um der Ukraine in den kommenden Monaten mehr gepanzerte Ausrüstung zur Verfügung stellen zu können.

M1 Abrams: Hochmoderner Kampfpanzer mit Schwäche bei der Effizienz

Panzer vom Typ M1 Abrams werden seit 1990 von der US-Army eingesetzt und bilden dort mittlerweile den Kern der Panzerstreitkräfte. Der Abrams zählt zu den modernsten Kampfpanzer der Welt und wird von Experten als vergleichbar mit dem deutschen Leopard-2 oder dem britischen Challenger 2 angesehen. Betrieben wird der bis zu 70 Tonnen schwere Koloss von einer Gasturbine, die für die Ukraine zum Problem werden könnte.

Die Panzer verbrauchen extrem viel Treibstoff und benötigt regelmäßige und aufwendige Wartungen. „Sobald der Abrams aufgetankt ist, bewegt er sich im höllischen Tempo. Doch seine Reichweite ist nicht besonders gut“, sagt Piers Wood, Mitglied des Think-Tanks globalsecurity.org, im Februar gegenüber NBC News. Das Betreiben des Panzers ist somit nicht besonders effizient.

Bezeichnung M1 Abrams Besatzung vier Personen Gewicht 61,3 Tonnen (Grundgewicht) Hauptbewaffnung 120-mm-Glattrohrkanone Antriebsart Gasturbine Reichweite 129 Kilometer (Im Gelände)

Abrams-Panzer für die Ukraine: Rollende Festung soll Soldaten schützen

Gewartet und aufgetankt zeigt der Abrams auf dem Schlachtfeld jedoch seine Stärke. Der Panzer ist durch seinen Aufbau so entwickelt, dass er größtmöglichen Schutz für vierköpfige Besatzung garantieren soll. Unter anderem wird die Munition getrennt von der Besatzung gelagert, um bei einem direkten Treffer keine Kettenreaktion auszulösen. Manche Varianten verfügen auch über eine DU-Panzerung aus abgereichertem Uran. Diese sollen jedoch nicht an die Ukraine geliefert werden, da sie dort den russischen Truppen in die Hände fallen könnten.

Der Militärexperte Gustav Gressel erklärte bereits im vergangenen Jahr gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass Panzer sowjetischer Bauart nach einem Volltreffer oft mit der Besatzung ausbrennen würden. Moderne Panzer, wie der Abrams, sollen also auch dazu beitragen, die gut ausgebildeten ukrainische Einsatzkräfte zu beschützen.

Die Ausbildung der Truppen in Grafenwöhr wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Dann sollen die ukrainischen Soldaten bereit sein für den Einsatz. Unklar ist aktuell jedoch noch, wann die ersten kampffähigen Abrams-Panzer in der Ostukraine eintreffen werden. (fd mit dpa)