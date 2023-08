Russland schlägt zurück: Ukrainer beim Abschleppen von West-Panzern attackiert

Von: Patrick Mayer

Die Ukraine versucht, direkt an der Front verlorene Panzer einzusammeln. Doch die russischen Truppen haben was dagegen. Das zeigt, wie schwierig der Vorstoß ist.

München/Robotyne - Steht ein großer Durchbruch im Süden der Ukraine bevor? Laut Einschätzung des britischen Geheimdienstes machen die ukrainischen Streitkräfte dort erheblich Druck auf die russische Armee.

Ukraine-Offensive: Russland wehrt sich im Süden bei Robotyne mit Drohnen

Ziel ist schon seit Längerem, über einen etwa fünf Kilometer breiten Frontabschnitt zwischen den Dörfern Robotyne und Werbowe südlich der Kleinstadt Orichiw auf den Verkehrsknotenpunkt Tokmak vorzustoßen, und von dort aus auf die größeren Städte Berdjansk (rund 115.000 Einwohner) sowie Melitopol (rund 150.000 Einwohner) an den Küsten des Asowschen Meeres.

Am Mittwoch und Donnerstag (26./27. Juli) sollen tausende, teils im Westen ausgebildete Soldaten in der Region Saporischschja vorgerückt sein. Nach Angaben aus Kiew machten sie stellenweise 2,5 Kilometer Boden gut. Seither wurde aber nicht bekannt, ob die Truppen noch weiterkamen. Stattdessen lässt ein Telegram-Video darauf schließen, dass die Einheiten damit beschäftigt sein dürften, diesen Frontabschnitt erst noch zu sichern. Russland wehrt sich offensichtlich vehement.

So verbreitete der staatliche russische TV-Sender Zvezda bei Twitter und Telegram ein Video, wonach auf dem Schlachtfeld zurückgelassene Panzer der ukrainischen Armee beim Abschleppversuch durch mindestens eine russische Kamikaze-Drohne Lancet attackiert wurden. Laut dem authentisch wirkenden Video schlägt diese in einem beschädigten ukrainischen T-72 ein. Dieser hängt gerade am Haken eines anderen Panzers, der den T-72 aus dem vormaligen Minenfeld der russischen Truppen ziehen will.

Ukraine-Offensive: Russland attackiert ukrainischen „Panzerfriedhof“ bei Mala Tokmatschka

An dieser Stelle, bei der Siedlung Mala Tokmatschka, sollen die Ukrainer wenige Kilometer nördlich von Robotyne am 8. Juni in einem großen Minenfeld insgesamt 25 Minenräumer und Panzer verloren haben, einschließlich sieben gelieferter Leopard-2-Panzer, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ). Im Kampf gegen die Minen hatte Walerij Saluschnyj, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, im Interview mit der Washington Post (WP) deshalb mehr amerikanische M58 „Mine Clearing Line Charge“ (MICLIC)-Systeme zur Minenräumung gefordert.

Seither blieben mehrere Panzer aber offenbar an Ort und Stelle zurück, während südlich davon weiter gekämpft wurde. Und wird. Laut einem Twitter-Account, der Videos des Panzerfriedhofs vergleicht, stehen noch zwei Leopard 2R (aus Finnland geliefert), ein Leopard-2A6 sowie ein Bergepanzer 3 Büffel (wohl jeweils aus Deutschland) dort.

„Der Sektor trägt die Narben der Kämpfe im Juni“, heißt es in einem Tweet, in dem das Video von Zvezda geteilt wird. Der Abschleppversuch eines ebenfalls im einstigen Minenfeld abgestellten T-72 ging demnach schief. Ein Soldat kann laut dem Video nach dem Einschlag der lauernden Lenkwaffe noch aus dem Panzer klettern. Über Verluste des neuerlichen Fiaskos bei Mala Tokmatschka wurde nichts bekannt.

Offensive im Süden: Ukrainer kommen bei Robotyne nicht entscheidend durch russische Stellungen

Es zeigt, wie schwer es für die ukrainischen Truppen bei Orichiw und Robotyne ist, die Flanken sowie die Nachschubwege zu schützen. Ferner kursierten bei Twitter in den vergangenen Tagen Videos. Sie zeigen, wie angeblich mehrere Bradley-Schützenpanzer in der Gegend aus Schützengräben heraus mit Panzerabwehrlenkwaffen beschossen werden. Die Aufnahmen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Die abgebildeten weiten Ebenen lassen aber vermuten, dass die Bilder tatsächlich aus der Oblast Saporischschja stammen dürften.

Zwar teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag (1. August) in seinem tägliche Update zu den Kämpfen mit, dass „zu den allgemeinen Problemen der russischen Kommandeure im Süden knappe Bestände an Artilleriemunition, ein Mangel an Reserven und Probleme bei der Sicherung der Flanken der verteidigenden Einheiten gehören“ dürften. Und die 58. russische Armee habe südlich von Orichiw höchstwahrscheinlich mit Kampfmüdigkeit und Abnutzung in vorgeschobenen Regimentern zu kämpfen, die sich seit mehr als acht Wochen in intensiven Gefechten befänden, hieß es aus London.

Ukraine-Offensive im Süden: Kamikaze-Drohne Lancet und Kampfhubschrauber „Alligator“ als Gefahren

Dennoch geht es im Ukraine-Krieg hier noch nicht entscheidend voran. Genauso wenig wie bei der geplanten Einkesselung der verbliebenen russischen Truppen in Bachmut im Osten, die die dortigen Kommandeure kürzlich angekündigt hatten. Unterdessen werden vermisste ukrainische Soldaten teils mithilfe von Drohnen vom Schlachtfeld gerettet.

Ende Juli sprach der viel zitierte Militärexperte Carlo Masala im ZDF von wahrscheinlich „großen Verlusten“ der Ukrainer bei deren Offensive. Neben Minen, Schützengräben und der Kamikaze-Drohne Lancet soll der ukrainischen Armee auch der gefürchtete Kampfhubschrauber Ka-52 „Alligator“ gehörig zusetzen. Allerdings wollen die westlichen Verbündeten Reparaturzentren für ukrainische Panzer aufbauen, was die Verluste reduzieren könnte. (pm)