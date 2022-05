Ukraine zerstört Wladimir Putins „Paradeboot“ mit lasergesteuerter Bombe

Von: Marvin Ziegele

Rauch steigt von der Schlangeninsel während des Ukraine-Konflikts nach einem Luftangriff der ukrainischen Streitkräfte auf. © Uncredited/dpa

Die Ukraine vermeldet Erfolge gegen Russland. Ein von Wladimir Putin genutztes Boot soll zerstört worden sein.

Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte verzeichnen einen Sieg gegen Russland. Demnach wurde ein russisches „Paradeboot“ zerstört, das Wladimir Putin zur Inspektion seiner Seestreitkräfte genutzt haben soll, berichtet das Nachrichtenportal Independent. Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtet, dass das Patrouillenboot am 8. Mai von einer lasergesteuerten Bombe getroffen wurde.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Schlangeninsel, die zu Beginn des Kriegs in der Ukraine Berühmtheit erlangte. Als ein russisches Kriegsschiff sich der Insel am Anfang des Ukraine-Konflikts näherte, äußerten sich die Soldaten der Insel missbilligend über dessen Anwesenheit.

Ukraine-Krieg: Paradeboot von Wladimir Putin zerstört

Das „Paradeboot“ von Wladimir Putin soll durch eine lasergesteuerte Bombe zerstört worden sein. Der Sprengkörper wurde von einer Bayraktar-TB2-Drohne, ursprünglich hergestellt in der Türkei, abgeworfen. In den letzten Tagen meldeten die ukrainischen Streitkräfte ähnliche Angriffe, darunter die Zerstörung eines Landungsbootes der Serna-Klasse durch eine TB2.

Der Telegram-Kanal Ukraine Now berichtete: „Wir haben Informationen erhalten, dass es sich bei einem der zerstörten Boote vom Typ Raptor im Gebiet der Schlangeninsel um Putins Paradeboot handelt.“ Das Schiff von Wladimir Putin sei ein „speziell ausgerüstetes Paradeboot mit der Hecknummer 001.“

Ukraine meldet Erfolge im Kampf gegen Russlands Flotte

In den vergangenen Tagen meldete die Ukraine weitere Erfolge beim Kampf gegen Russlands Seestreitkräfte. „Die ukrainische Bayraktar TB2 hat ein weiteres russisches Schiff zerstört. Diesmal das Landungsboot des Projekts ‚Serna‘. Die traditionelle Parade der russischen Schwarzmeerflotte am 9. Mai dieses Jahres wird in der Nähe der Schlangeninsel stattfinden – auf dem Grund des Meeres“, twitterte das Verteidigungsministerium. (marv)