Schwere Verluste für Russland: Ukraine berichtet vom „Morgen der guten Nachrichten“

Von: Tim Vincent Dicke

Die Ukraine schießt einen Hubschrauber und einen Kampfjet ab. Russland erleidet im Krieg schwere Verluste. Der News-Ticker.

Ministerium veröffentlicht Zahlen: Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu.

Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu. News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Donnerstag, 27. Oktober, 11.51 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat das Vorgehen Russlands im Ukraine-Krieg erneut verurteilt. Laut dem ukrainischen Präsidenten sei der „Wahnsinn des russischen Kommandos“ in der Region um Donezk aktuell am deutlichsten zu sehen. „Tag für Tag und monatelang treiben sie dort Menschen in den Tod“, sagte der ukrainische Präsident in einer Rede am Mittwochabend (26. Oktober). Russland verzeichnet derweil weiter schwere Verluste.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: 320 Soldaten getötet

Erstmeldung vom Donnerstag, 27. Oktober: Kiew – Für Kreml-Chef Wladimir Putin läuft der Ukraine-Krieg weiterhin nicht wie aus Russlands Sicht erhofft. Die russische Armee verzeichnet bei den Kampfhandlungen schwere Verluste, viele Soldaten lassen in dem Nachbarland ihr Leben. Auch Kriegsgerät wird von den ukrainischen Kämpfern in großer Zahl zerstört.

Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium aktuelle Zahlen zu den russischen Verlusten bekannt gegeben. Innerhalb eines Tages hätten die ukrainischen Soldaten weitere 320 feindliche Kämpfer töten können. Außerdem sei es unter anderem gelungen, einen Kampfjet, einen Militärhubschrauber, drei Panzer sowie 13 gepanzerte Kampffahrzeuge zu zerstören. „Schlagt den Besatzer! Lasst uns gemeinsam siegen!“, hieß es vom Ministerium aus Kiew.

Verluste Russlands im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen bekannt

Soldaten: 69.220 (+320 zum Vortag)

69.220 (+320 zum Vortag) Flugzeuge: 271 (+1)

271 (+1) Hubschrauber: 249 (+1)

249 (+1) Panzer: 2631 (+3)

2631 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5364 (+13)

5364 (+13) Artilleriesysteme: 1690 (+4)

1690 (+4) Luftabwehrsysteme: 192 (+0)

192 (+0) Mehrfachraketenwerfersysteme: 379 (+0)

379 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4078 (+2)

4078 (+2) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1398 (+19)

1398 (+19) Stand: Donnerstag, 27. Oktober 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ukrainische Soldaten kämpfen an vielen Fronten gegen Russland. (Archivbild) © Dimitar Dilkoff/AFP

Genauere Angaben zu den abgeschossenen russischen Luftfahrzeugen machte die ukrainische Luftwaffe in ihrem Kanal auf Telegram. „Am 27. Oktober gegen 8 Uhr schoss eine Einheit der Flugabwehrraketenbrigade Cherson des Luftkommandos ‚Süd‘ einen russischen Kampfhubschrauber Ka-52 ab“, schrieb die Luftwaffe in dem Messengerdienst. 40 Minuten später habe man ein Kampfflugzeug vom Typ Su-25 in der Region Odessa zerstören können. Die Luftwaffe sprach von einem „Morgen der guten Nachrichten“. (mit Agenturen)