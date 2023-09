Verkehr auf Krim-Brücke eingestellt – Gegenoffensive der Ukraine bis in den Winter hinein

Von: Lukas Rogalla, Bona Hyun, Stefan Krieger

Kiew meldet Erfolge an der Front im Süden und Südosten. Selenskyj glaubt nicht an ein Happy End. Der News-Ticker.

Drohnen abgewehrt: Russland zerstört Flugkörper bei Belgorod

abgewehrt: Russland zerstört Flugkörper bei Belgorod Verluste für Putins Truppen bei Ukraine-Offensive : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

für Putins Truppen bei : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 12. September, 5.45 Uhr: Der Verkehr auf der Krim-Brücke ist vorübergehend eingestellt, teilt der von Russland eingesetzte Betreiber der Brücke mit. Einen Grund für die Aussetzung nennt die Verwaltung in der Mitteilung auf ihrem Telegram-Kanal nicht. Die Krim-Brücke war in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Drohnenangriffen aus der Luft und vom Meer aus.

Rauchsäule über der Krim-Brücke: Die Verbindung ist wieder gekappt. (Archivbild) © IMAGO/Alyona Popova

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive bis in den Winter hinein

Update vom 11. September, 20.53 Uhr: Im Ukraine-Krieg liefern sich Kiews und Moskaus Truppen derzeit vor allem im Süden und Osten schwere Gefechte. Die ukrainischen Streitkräfte berichten auf Facebook, dass sie in Richtung der umkämpfen Stadt Bachmut in der Offensive seien und an anderen Fronten russische Angriffe abgewehrt hätten. Kyrylo Budanow, Chef des Militärgeheimdienstes, hat nun angekündigt, dass die Gegenoffensive der Ukraine auch in den kalten Monaten weitergehen soll. „Die Kampfhandlungen werden auf die eine oder andere Weise fortgesetzt. In der Kälte, Nässe und im Schlamm ist es schwieriger zu kämpfen. Die Kämpfe werden weitergehen. Die Gegenoffensive wird fortgesetzt“, sagte er.

Laut dem ranghöchsten US-General Mark Milley bleiben der Ukraine noch etwa „30 bis 45 Tage Kampfwetter“, um ihre Gegenoffensive erfolgreich zu meistern. Danach würden die Witterungsbedingungen im ukrainischen Winter die Kampfhandlungen erheblich erschweren. Er sagte im Gespräch mit der BBC, dass die Offensive langsamer als erwartet verlaufe, Kiew jedoch „weiterhin stetige Fortschritte“ mache.

Selenskyj: Waffenlieferungen werden „kein Happy End“ bringen

Update vom 11. September, 16.37 Uhr: Ein Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive und neue Waffenlieferungen internationaler Partner werden laut Präsident Wolodymyr Selenskyj den Verteidigungskrieg der Ukraine nicht zu einem „glücklichen Ende“ bringen. „Wir wollen alle den Erfolg und ein Happy End“, sagte Selensykj in einem am Sonntag auf dem US-Sender CNN ausgestrahlten Interview. „Das hier ist kein Film mit einem glücklichen Ende. Wir werden kein Happy End haben. Wir haben viele Menschen verloren. Kein Happy End“, sagte er.

Ukraine-Krieg: Kiew macht weitere Erfolge im Osten und Süden

Update vom 11. September, 15.10 Uhr: Im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee im Osten und Süden des Landes weitere Geländegewinne verzeichnet. „Befreit wurden im Abschnitt Bachmut im Verlaufe der vergangenen Woche zwei Quadratkilometer“, teilte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bei einem Pressebriefing mit. Insgesamt seien an diesem Abschnitt im Donezker Gebiet 49 Quadratkilometer zurückerobert worden.

Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt Kims Treffen mit Putin

Update vom 11. September, 13.47 Uhr: Nach Spekulationen um ein Treffen mit Wladimir Putin bestätigte der Kreml: Kim Jong Un werde „in den kommenden Tagen“ nach Russland reisen. „Auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird Kim Jong Un, Vorsitzender der Demokratischen Volksrepublik Korea, in den kommenden Tagen der Russischen Föderation einen offiziellen Besuch abstatten“, so der Kreml. Das berichteten die Nachrichtenagentur Interfax und die Moscow Times.

Update vom 11. September, 12.10 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben ihres Militärgeheimdienstes mehrere Bohrinseln in der Nähe der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim zurückerobert. Es handle sich um die sogenannten Boiko-Bohrtürme, die seit 2015 von Russland besetzt gewesen seien. Seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 habe Russland die Plattformen für militärische Zwecke genutzt.

Die Ukraine wehrt sich gegen die russischen Truppen derzeit mit einer Gegenoffensive, die seit rund drei Monaten läuft. Zuletzt meldete sie mehrere militärische Erfolge.

Kim Jong Un auf dem Weg nach Moskau – Treffen mit Putin am Mittwoch

Update vom 11. September, 11.40 Uhr: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist offenbar zu seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Wladiwostok aufgebrochen. Die Begegnung könnte bereits am Dienstag (12. September) stattfinden, berichtete der südkoreanische Fernsehsender YTN am Montag unter Berufung Regierungskreise.

Kim reiste demnach in einem gepanzerten Sonderzug in den Nordosten seines Landes, wo Nordkorea ein vergleichsweise kurzes Grenzstück mit Russland teilt. Der Sender hatte zunächst berichtet, das Treffen zwischen Kim und Putin sei für Mittwoch geplant. An diesem Montag meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax, Kim werde im Fernen Osten Russlands „in den kommenden Tagen“ erwartet. Bei dem Gespräch dürfte es um Waffenlieferungen gehen. Nordkorea könnte Russland für dessen Krieg in der Ukraine Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen liefern. Im Gegenzug könnte das weitgehend abgeschottete und arme Land von Russland moderne Technik für Satelliten und Atom-U-Boote erhalten.

Ukraine-Krieg: Ukraine meldet Erfolge an Ost- und Südfront

Update vom 11. September, 10.00 Uhr: Neue Erfolge für die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen: Sowohl an der Ost- als auch an der Südfront hätten die ukrainischen Streitkräfte weitere Gebiete zurückerobert, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar mit. Im Osten seien in der vergangenen Woche rund um die Stadt Bachmut, die im Mai von russischen Truppen eingenommen worden war, fast zwei Quadratkilometer zurückerobert worden. Unter anderem sei ein Teil des Dorfes Opytne südlich der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk erobert worden.

Seit Beginn der Offensive vor drei Monaten habe das ukrainische Militär 49 Quadratkilometer in der Nähe von Bachmut befreit. Im Süden, wo die ukrainische Armee in Richtung Asowsches Meer vorstoßen will, um einen Keil in die russischen Streitkräfte zu treiben, seien in der vorigen Woche 1,5 Quadratkilometer zurückerobert worden. Hier hätten die ukrainischen Truppen südlich der Ortschaft Robotyne und westlich des Dorfes Werbowe in der Region Saporischschja Erfolge erzielt.

Schwere russische Verluste: Ukraine meldet aktuelle Zahlen

Update vom 11. September, 8.40 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 11. September) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 580 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 269.210 (+580 zum Vortag)

269.210 (+580 zum Vortag) Panzer : 4560 (+6)

: 4560 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8767 (+12)

: 8767 (+12) Artilleriesysteme : 5839 (+28)

: 5839 (+28) Luftabwehrsysteme : 512 (+3)

: 512 (+3) Mehrfachraketenwerfer : 760 (+3)

: 760 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 8,370 (+32)

: 8,370 (+32) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4628 (+35)

: 4628 (+35) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 11. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine-Krieg: Außenministerin Baerbock überraschend in der Ukraine eingetroffen

Update vom 11. September, 7.30 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine. Die Grünen-Politikerin traf am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.

Weil der Luftraum über der Ukraine nach wie vor gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht wie bei hochrangigen Politikerbesuchen üblich im Sonderzug von Polen aus in die Hauptstadt Kiew gefahren. Die Ministerin wurde vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt.

Selenskyj berichtet von Fortschritten an der Front

Erstmeldung: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einem Statement von weiteren Fortschritten an der Front. „In den letzten sieben Tagen gibt es ein Vorankommen“, sagte er am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Dabei gebe es Bewegung sowohl im Süden der Ukraine im Gebiet Saporischschja, als auch rund um die von Russland besetzte Stadt Bachmut. An anderen Frontabschnitten sei es gelungen, die Positionen gegen russische Angriffe zu verteidigen, fügte er hinzu.

Kiew berichtet von Rückeroberungen

Die ukrainische Seite berichtetet von neuen Eroberungen im Ukraine-Krieg. Am Frontabschnitt Awdijiwka nördlich der seit 2014 von russischen Kräften besetzten Stadt Donezk sei es gelungen, einen Teil der Siedlung Opytne zu befreien, sagte der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Witalij Barabasch, am Sonntag (10. September) im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die ukrainische Armee eroberte zudem nach eigenen Angaben weitere 1,5 Quadratkilometer um die zuletzt befreite Ortschaft Robotyne im Süden zurück. „Die Russen klammern sich an jeden Meter unserer ukrainischen Erde (…). Die Streitkräfte der Ukraine versuchen jedoch, die Versorgung der russischen Armee so schwierig wie möglich zu machen, und in bestimmten Gebieten trägt dies Früchte“, zitierten ukrainische Medien den für den Frontabschnitt zuständigen Militärsprecher, Olexander Schtupun, am Sonntag. (Mit Agenturmaterial)