Ukraine-Krieg: Russland startet neue Offensive - Selenskyj reist in den Süden

Von: Daniel Dillmann, Lucas Maier

Teilen

Der Osten der Ukraine bleibt hart umkämpft. Russland befindet sich aber auf dem Vormarsch. Der Newsticker.

+++ 13.35 Uhr: Wolodymyr Selenskyj ist erneut an die Front im Süden der Ukraine gereist. Ein Video auf seinem Telegram-Kanal zeigt den ukrainischen Präsidenten, wie er Orden in der Stadt Mykolajiw verteilt und die Lage in der Stadt östlich von Odessa inspiziert. „Wir haben den Zustand der Wirtschaft, die Wiederherstellung der Wasserversorgung und die Situation in der Landwirtschaft besprochen. Besonderes Augenmerk wurde auf Bedrohungen von Land und Meer gelegt“, heißt es in der Beschreibung des Videos..

+++ Update, 12.13 Uhr: Der Kreml verstärkt offenbar seine Bemühungen, aus dem Norden weiter in den Donbass vorzustoßen. Das geht aus Berichten des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Demnach bereite der Kreml eine neue Offensive aus Richtung der Stadt Isjum in den Südosten vor. Ziel sei es, die Stadt Sjewjerodonezk mit eigenen Truppen von allen Seiten zu umstellen. Die Situation der sich immer noch dort befindlichen Zivilisten dürfte sich dadurch noch verschlimmern.

Russische Truppen befinden sich im Donbass offenbar auf dem Vormarsch. © Alexander Reka/imago

Russland nimmt Raffinerie in Ukraine unter Beschuss

+++ Update, 10.45 Uhr: Russland hat erneut den zentral gelegenen Ort Krementschuk angegriffen. Die sich dort befindende Raffinerie wurde von insgesamt sechs Raketen getroffen, wie pravda.ua berichtet. Zwei weitere Raketen schlugen in dem Ort ein, wie der Regionalsprecher Dymytro Lunin bekannt gab.

Verletzt wurde bei dem Angriff nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Die getroffene Raffinerie, war bereits durch frühere Angriff so weit zerstört worden, dass sie nicht mehr in Betrieb ist. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig geprüft werden und stützen sich auf die Berichte des Regionalleiters Lunin.

Ukraine-Besuche im Krieg: Politik zeigt Solidarität Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Verhandlungen mit Russland erst wieder Ende August

+++ Update, 09.35 Uhr: Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg beschränken sich derzeit auf Detailfragen. Der allgemeine Frieden sei bei den Gesprächen schon länger kein Thema mehr. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Derzeit setze sowohl Moskau,wie auch Kiew auf eine Verbesserung der Verhandlungsposition durch militärische Erfolge.

Der Chefunterhändler der Ukraine, David Arachamija, führte dies am Samstag (18. Juni) in einem Interview mit dem Sender Voice of America weiter aus. Dort kündigte er Gespräche über einen Frieden mit Russland erst für Ende August an. „Ich denke, wir werden eine Operation mit Gegenangriffen an verschiedenen Orten führen“, sagte Arachamija zu der Entscheidung. Die Ukraine habe dann vermutlich eine bessere Verhandlungsposition las momentan.

Ukraine-Krieg: Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk

+++ Update, 08.06 Uhr: Im Osten der Ukraine setzen sich die heftigen Kämpfe fort. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs ist die Lage vor allem in Sjewjerodonezk unübersichtlich. Dort werde mittlerweile um jede einzelne Straße gekämpft. Die Stadt selbst und ihre Umgebung befindet sich seit Tagen unter schwerem Artilleriefeuer aus Russland.

Laut Angaben des ukrainischen Gouverneurs der Region, Serhij Hajdaj, würden auch viele russische Soldaten getötet. Diese würde der Kreml aber immer wieder durch neue ersetzen. Die Evakuierung der zahlreichen Zivilisten, die noch immer in der Stadt eingekesselt sind, sei zurzeit unmöglich.Die Nachbarstadt Lyssytschansk befinde sich zwar noch unter ukrainischer Kontrolle. Die Straße nach dort liege aber unter dem Feuer russischer Artillerie.

++ Ukraine-Krieg: Kiew meldet schwere Verluste - Johnson überraschend zu Besuch

Kiew - Nach 114 Tagen Ukraine-Krieg scheint der Angreifer aus Russland das Kriegsglück auf seiner Seite zu haben. Die ukrainische Armee dagegen hat nach den Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn der Kämpfe hohe materielle Verluste zu beklagen. „Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei unserer Ausrüstung“, sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin „National Defense“. Man habe mittlerweile rund „1300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme verloren.“

++ Ukraine-Krieg: Johnson sichert weitere Unterstützung zu

Um sich weiter gegen die Angriffe aus Russland verteidigen zu können, benötige man deshalb vor allem militärische Unterstützung und neue Waffen aus dem Westen. Das fordert auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Freitag überraschend den britischen Premierminister Boris Johnson empfing. Der versprach bei seinem Spontanbesuch in Kiew zwar keine neuen Waffen für die Ukraine, aber zumindest Ausbildungsprogramme für die Soldatinnen und Soldaten.

Militärausbilder aus Großbritannien hatten bereits zu Beginn des Ukraine-Konflikts und vor Beginn der Kampfhandlungen die ukrainische Armee im Gebrauch moderner westlicher Waffen unterrichtet. Johnson sicherte Selenskyi außerdem auch die Lieferung weiterer Waffensysteme zu.

++ Ukraine-Krieg: Kämpfe im Osten des Landes

Die Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland konzentrierten sich auch in der Nacht zum Samstag weiter auf die Donbass-Region. Vor allem die Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk bleibt weiter hart umkämpft. Die Armee aus Russland hat am Freitag erneut das Asot-Chemiewerk unter Beschuss genommen. Auf dem weitläufigen Fabrikgelände haben nach Angaben der ukrainischen Armee mehr als 560 Zivilistinnen und Zivilisten Schutz gesucht. Unter ihnen sollen sich auch 38 Kinder befinden.

++ Ukraine-Krieg: Zahl der zivilen Opfer steigt kontinuierlich

Die Zahl der zivilen Opfer im Ukraine-Krieg steigt ebenfalls kontinuierlich an. Das bestätigen auch Meldungen aus der Region rund um die Großstadt Donezk. Dort wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Pawlo Kyrylenko vier Personen durch einen russischen Raketenangriff getötet. Sechs weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden.

Aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw meldeten die Behörden zwei Tote und 20 Verletzte nach Angriffen der russischen Armee. Der Gouverneur der Region, Witalij Kim, sprach von wiederholten Raketenangriffen aus Russland auf Wohngebiete in der Region. Der Kreml bestreitet dagegen, Wohngebiete unter Beschuss zu nehmen. (dil/dpa)