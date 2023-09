Ukraine setzt erneut Drohnen ein – Angriffe auf Moskau und Rostow

Die Lage im Krieg

Russland zieht sich aus Robotyne zurück – die Ukraine will weiter in Richtung Melitopol vorstoßen. Die USA werden Uranmunition liefern. Der News-Ticker.

Neues Rüstungspaket: USA werden der Ukraine Uran-Munition liefern

„Gute Fortschritte“: US-Außenminister lobt Truppen der Ukraine

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 7. September, 5.30 Uhr: Immer wieder kommt es nachts zu Drohnenangriffe, auch auf die russische Hauptstadt. Heute berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium, eine ukrainische Drohne sei in der Nähe von Moskau abgeschossen worden, zwei weitere in der Nähe der südlichen Stadt Rostow.

Beim Absturz einer Drohne in Rostow sind nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass eine Person verletzt und drei Gebäude beschädigt worden. Die zweite Drohne sei außerhalb der Stadt niedergegangen.

Ukraine-Krieg: Kiews Truppen an Melitopol-Front in der Offensive

Update vom 6. September, 22.20 Uhr: Was hat sich in den vergangenen Stunden an der Front im Ukraine-Krieg getan? Innerhalb der letzten 24 Stunden sollen die russischen Truppen zehn Raketenangriffe, 54 Luftschläge und 31 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfer-Systemen auf ukrainische Stellungen und Ortschaften durchgeführt haben, berichten die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Vor allem im Osten und im Süden der Ukraine sei die Lage „schwierig“. Es sei zu „26 militärischen Auseinandersetzungen“ gekommen.

An der Melitopol-Front befinden sich Kiews Truppen nach eigenen Angaben in der Offensive. Nach der Eroberung des Dorfs Robotyne versucht die Ukraine, in Richtung der Großstadt Melitopol vorzustoßen, die unweit des Asowschen Meers liegt. Zuerst müssen die Truppen jedoch Tokmak einnehmen. Russland hat jedoch Verteidigungsanlagen rund um die Kleinstadt errichtet, was die Offensive Kiews weiter ausbremst und schon in Robotyne für hohe Verluste gesorgt hat. An der Bachmut-Front soll die ukrainische Armee Angriffe Russlands abgewehrt haben. Kiews Truppen hätten „teilweise Erfolge“ im Süden der völlig zerstörten Stadt erzielt.

Neues Rüstungspaket: USA werden der Ukraine Uran-Munition liefern

Update vom 6. September, 20.10 Uhr: Die USA stellen Kiew zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfen bereit. Im Paket ist auch Uran-Munition für die Ukraine enthalten. Das US-Verteidigungsministerium in Washington teilte am Mittwoch parallel zu dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew mit, das neue Rüstungspaket habe einen Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro). Es beinhalte zudem noch Ausrüstung zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung, Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Artilleriemunition.

Blinken besucht Kiew: „Gute Fortschritte bei Gegenoffensive“ der Ukraine

Erstmeldung: Kiew – US-Außenminister Antony Blinken ist am Mittwoch (6. September) zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort äußerte er sich zuversichtlich über den Kampf der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren.

„Wir haben gute Fortschritte bei der Gegenoffensive gesehen. Wir wollen sicherstellen, dass die Ukraine alles bekommt, was sie für einen Erfolg dieser Offensive benötigt“, sagte Blinken nach Angaben des US-Außenministeriums bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. „Auf lange Sicht“ sei es das Ziel, die Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken. Ein erneuter russischer Überfall wie vor über 18 Monaten solle so verhindert werden. Während seines Besuchs könnte Blinken ein weiteres Hilfspaket für Kiew im Ukraine-Krieg ankündigen.

Russland befestigt eigene Linien stark – Heftige Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine

Derweil geht die Offensive der ukrainischen Armee im südlichen Gebiet Saporischschja nach Angaben Kiews weiter langsam voran. Strategisches Ziel der Angriffe im Ukraine-Krieg ist ein Durchstoßen bis zum noch etwa 80 Kilometer entfernten Asowschen Meer, um damit die Landverbindung zur von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim abzuschneiden. Russland hat die eigenen Linien in der Region jedoch seit dem vergangenen Jahr stark befestigt und breite Minenfelder und Schützengräben angelegt.

„Wir hatten im Abschnitt Robotyne in Richtung Nowoprokopiwka Erfolg und setzen uns auf den erreichten Positionen fest“, sagte Generalstabssprecher Andrij Kowaljow am Mittwoch. Der von Moskau eingesetzte Statthalter für den besetzten Teil des Gebiets Saporischschja, Jewgeni Balizki, räumte den Rückzug der Russen aus dem Dorf Robotyne ein. Balizki behauptete, dass der Rückzug den russischen Streitkräften zugute käme. Das Dorf habe nach langen Kämpfen „aufgehört zu existieren“, zitiert The Moscow Times.

Auch südlich der umkämpften Stadt Bachmut griff die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter an. Der Kreml um Wladimir Putin hat die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg wiederholt heruntergespielt und für „gescheitert“ erklärt.

Schwere Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 610 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen weitere Panzer und Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 266.290 (+610 zum Vortag)

266.290 (+610 zum Vortag) Panzer : 4497 (+8)

: 4497 (+8) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8682 (+12)

: 8682 (+12) Artilleriesysteme : 5685 (+36)

: 5685 (+36) Luftabwehrsysteme : 505 (+1)

: 505 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 748 (+1)

: 748 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 8190 (+15)

: 8190 (+15) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4519 (+7)

: 4519 (+7) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 6. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Mindestens 17 Tote: Russland beschießt Stadt im Osten der Ukraine

Derweil sind beim russischen Bombardement eines Marktplatzes in der Ostukraine nach ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen getötet und 32 weitere verletzt worden. Die Geschosse schlugen demnach am Mittwoch im Zentrum der Stadt Kostjantyniwka ein, die nahe der Kriegsfront in der Region Donezk liegt.

„Durch den russischen Beschuss wurden 17 Menschen getötet und 32 verletzt“, erklärte Innenminister Ihor Klymenko, der das Ende des Rettungseinsatzes verkündete. Unter den Toten war nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal auch ein Kind. In früheren ukrainischen Regierungsangaben war noch von 16 Toten die Rede gewesen.

Auf Fotos von Behördenvertretern war zu sehen, wie sich Rettungskräfte durch die Trümmer vorarbeiteten und Verletzte davontrugen. Laut dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj traf der Beschuss neben dem Markt auch Geschäfte, darunter eine Apotheke. (Mit Agenturmaterial)

