Luftalarm über Moskau: Ukrainische Drohne aufgetaucht – und zerstört

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weitet sich immer mehr auch auf russisches Gebiet aus. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

im : Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. August, 5.10 Uhr: Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über Moskau eine ukrainische Drohne zerstört. Die Ukraine habe in der Nacht einen Angriff „mit einem unbemannten Luftfahrzeug gegen Objekte in Moskau und der Region Moskau“ gestartet, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag im Onlinedienst Telegram. „Die Drohne änderte ihre Flugbahn, nachdem sie von der Luftabwehr beschossen worden war und stürzte auf ein (...) Gebäude im Moskauer Stadtviertel Krasnopresnenskaja“, teilte das Ministerium weiter mit.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, der sich auf Rettungskräfte vor Ort berief, gab es keine Verletzten. „Das Wrack der Drohne fiel in den Bereich des Ausstellungszentrums und verursachte keine nennenswerten Schäden am Gebäude“, teilte Sergej Sobjanin bei Telegram mit.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Rettungsdienste, dass eine der Wände des Gebäudes teilweise eingestürzt sei. Tass berichtete auch, dass der Luftraum über dem internationalen Flughafen Moskau-Wnukowo kurzzeitig geschlossen war und sich Abflüge und Ankünfte verzögerten.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg gemeldet. Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (der Zuwachs jeweils in Klammern). Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen allerdings nicht.

Soldaten: 256.050 (+480 zum Vortag)

256.050 (+480 zum Vortag) Panzer : 4329 (+5)

: 4329 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8398 (+18)

: 8398 (+18) Artilleriesysteme : 5169 (+17)

: 5169 (+17) Flugabwehrsysteme : 486 (+1)

: 486 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7641 (+ 27)

: 7641 (+ 27) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4272 (+24)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 17. August 2023

Ukraine-Krieg: Dänemark und Niederlande sollen F-16 schnell weitergeben können

Die US-Regierung will Dänemark und den Niederlanden eine schnelle Weitergabe von US-Mehrzweckkampfflugzeugen des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Man habe beiden Ländern zugesichert, dass Anträge auf Genehmigung so beschleunigt würden, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei, bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Washington. „Wir wissen es zu schätzen, dass Dänemark und die Niederlande diese Koalition zur Ausbildung ukrainischer Piloten anführen“, hieß es.

Die Ukraine hatte zuvor erklärt, in diesem Jahr nicht mehr mit den lange erbetenen F-16-Jets zu rechnen. „Es ist offensichtlich, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit den F-16 verteidigen können“, sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat im ukrainischen Fernsehen. Ein Fortschritt sei immerhin, dass ukrainische Piloten und Techniker „in nächster Zeit“ mit der Ausbildung auf den Jets beginnen könnten, wurde Ihnat von ukrainischen Medien in der Nacht auf Donnerstag zitiert. (mit Agenturmaterial)

