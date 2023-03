Ukraine-News: Zahl der Toten nach russischem Raketentreffer wächst weiter an

Ukraine-Krieg: Militärsprecher nennt Details zur aktuellen Lage in Bachmut

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger, Christian Stör

Kampfjets für die Ukraine? Von der EU werden Forderungen laut. Russlands Ex-Präsident droht mit Beschuss der angekündigten deutschen Panzerfabrik. Der News-Ticker.

Update vom 4. März, 19.41 Uhr: Ein ukrainischer Militärsprecher hat Berichte über einen Truppen-Rückzug aus der umkämpften Stadt Bachmut erneut dementiert. Den russischen Streitkräften sei es am Samstagabend noch nicht gelungen, Kontrolle über die Stadt in der Region Donezk zu erhalten. Das erklärte Serhii Cherevatyi vom östlichen Truppenverband der ukrainischen Streitkräfte gegenüber CNN. Bei den gemeldeten Abzügen aus der Stadt habe es sich demnach nur um routinemäßige Truppen-Rotationen gehandelt. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

„Die Kämpfe in Bachmut finden eher am Stadtrand statt, da die Stadt von ukrainischen Verteidigungskräften kontrolliert wird: den Streitkräften der Ukraine, dem Grenzschutz und der Nationalgarde“, erklärte Cherevatyi. Russische Truppen und Wagner-Söldner versuchen bereits seit Monaten die Stadt einzukesseln. Beobachter rechnen deshalb mit einem baldigen Abzug der ukrainischen Truppen, um größere Verluste zu vermeiden.

Die Stadt Bachmut ist derzeit besonders schwer umkämpft. (Archivfoto) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Medwedew droht Rheinmetall mit Beschuss von Panzerfabrik

Update vom 4. März, 16.20 Uhr: Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew droht mit Beschuss, sollte Rheinmetall wie angekündigt eine Panzerfabrik in der Ukraine errichten. Der Plan sei wohl eine Art „primitives Trolling“ gegenüber der ukrainischen Regierung, schrieb Medwedew auf seinem Telegram-Kanal. „Wenn die [...] entscheiden, dort tatsächlich zu bauen (obwohl sie eigentlich pragmatische Leute sind), dann warten wir sehnlich. Das Ereignis wird mit gebührendem Salut aus ‚Kalibr‘ und anderen pyrotechnischen Anlagen begangen“, drohte er.

Kalibr sind Marschflugkörper, die in erster Linie von Schiffen aus verschossen werden. Die russische Schwarzmeerflotte hat sie in den vergangenen Monaten intensiv für den Beschuss ukrainischer Energieanlagen genutzt.

News im Ukraine-Krieg: Kampfjets für Kiew? Forderungen werden lauter

Update vom 4. März, 14.25 Uhr: EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola dringt auf eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte. „Die Mitgliedstaaten sollten ernsthaft erwägen, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken“, sagte Metsola am Rande eines Besuchs in der westukrainischen Großstadt Lwiw. Sie werde weiterhin dazu auffordern, alles an Ausrüstung bereitzustellen, was die Ukraine für einen Sieg benötige.

News zum Ukraine-Krieg: Druck in Bachmut wächst

Update vom 4. März, 12.25 Uhr: Die Situation der ukrainischen Verteidiger in der umkämpften Stadt Bachmut wird nach Einschätzung britischer Geheimdienste immer prekärer. Die ukrainischen Streitkräfte stünden angesichts der anhaltenden schweren Kämpfe dort unter erheblichem Druck, hieß es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Bachmut habe sich zum ukrainischen Vorposten entwickelt, der von drei Seiten durch russische Angriffe gefährdet sei. Russische Streitkräfte und Kämpfer der Söldnertruppe Wagner sollen den Briten zufolge weitere nördliche Vororte der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die ukrainische Armee setze in Bachmut nun Elite-Einheiten ein, hieß es in dem Bericht. In den 36 Stunden zuvor seien zwei Brücken zerstört worden, darunter eine für Transporte und Nachschub wichtige Verbindungsbrücke, die von Bachmut aus in die Stadt Tschasiw Jar führte. Die Transportwege unter ukrainischer Kontrolle würden immer rarer.

News im Ukraine-Krieg: Schoigu besucht russische Truppen

Update vom 4. März, 10.30 Uhr: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat offiziellen Angaben zufolge die Front im ostukrainischen Kriegsgebiet inspiziert. Schoigu habe sich an einem vorgeschobenen Kommandopunkt im Donbass-Gebiet den Lagebericht angehört und Soldatinnen und Soldaten ausgezeichnet, teilte das Ministerium am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. „Die Auszeichnungen sind verdient und erarbeitet, ihr kämpft ordentlich. Vor uns liegt eine Menge Arbeit“, sagte Schoigu während der Zeremonie.

Update vom 4. März, 08.30 Uhr: Die russische Staats- und Militärführung wird sich nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eines Tages für den Angriffskrieg gegen die Ukraine verantworten müssen. Zentrales Thema der internationalen Konferenz „United for Justice“ (Vereint für Gerechtigkeit) in Lwiw sei „die Verantwortung Russlands und seiner Führung - die persönliche Verantwortung - für Aggression und Terror gegen unser Land und unser Volk“ gewesen, betonte Selenskyj am Freitag in seiner allabendlichen Videoansprache. „Und wenn sie zur Rechenschaft gezogen werden, wird die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden.“

News zum Ukraine-Krieg: „Schlachthaus auf beiden Seiten“ in Bachmut

Update vom 4. März, 06.00 Uhr: Die russischen Truppen setzen ihre Angriffe auf die ostukrainische Stadt Bachmut weiter fort. „Der Feind ist weiterhin bemüht, die Stadt einzukreisen“, teilte der ukrainische Generalstab am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit. Eine Serie von Angriffen an verschiedenen Schwerpunkten rund um Bachmut sei von den ukrainischen Verteidigern abgewehrt worden. Laut dem ukrainischen Internet-Kanal Espreso TV berichtete der Kommandeur einer ukrainischen Armee-Einheit in Bachmut, dass Teile einiger Einheiten angewiesen worden seien, in sicherere Stellungen zu wechseln. Er beschrieb die Situation als ein „Schlachthaus auf beiden Seiten“. Der Anführer einer ukrainischen Drohneneinheit sagt in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video, seine Einheit sei zum sofortigen Rückzug aufgefordert worden.

Update vom 3. März, 18.55 Uhr: Die Lage in Bachmut wird für die ukrainischen Verteidiger immer verzweifelter. Die russische Armee schickt ständig neue Soldaten in den Kampf. In Bachmut harren derzeit noch 5000 Zivilisten aus, darunter auch etwa 40 Kinder. „Sie schicken Angriffswelle auf Angriffswelle,“ so der renommierte Kiewer Militärexperte Oleg Schdanow.

News im Ukraine-Krieg: Explosionen in Cherson – mehrere Zivilpersonen unter den Opfern

Update vom 3. März, 17.00 Uhr: Bei einem Luftangriff auf zwei Dörfer in der südukrainischen Region Cherson sind nach Angaben der regionalen Behörden am Mittag eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt worden. „Die Besatzer haben das Gebiet Cherson angegriffen“, schrieb die regionale Militärverwaltung auf Telegram. Am Nachmittag berichtete der ukrainische Rundfunksender Suspilne, dass seine Korrespondenten erneut mehrere Explosionen in Cherson gehört hätten.

Update vom 3. März, 15.40 Uhr: Entgegen den Behauptungen des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin finden nach Angaben des ukrainischen Militärs in und um die Stadt Bachmut noch immer „intensive Kämpfe“ statt. Die russische Armee würde dabei neben den Wagner-Söldnern auch ihre erfahrensten Einheiten einsetzen. „Die russischen Besatzer haben die am besten ausgebildeten Einheiten der PMC Wagner und andere reguläre Einheiten der russischen Armee geschickt, um die Stadt zu erobern. In und um die Stadt finden intensive Kämpfe statt“, schrieben die ukrainischen Landstreitkräfte in einem Facebook-Post.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte sprengen Eisenbahnbrücke in Bachmut

Update vom 3. März, 13.55 Uhr: In Bachmut haben ukrainische Streitkräfte eine Eisenbahnbrücke gesprengt. Dies zeigt ein von CNN geolokalisiertes Video, welches derzeit in den sozialen Medien kursiert. Darüber hinaus bestätigte die 46. ukrainische Brigade die Sprengung. Mit einem möglichen Rückzug aus der umkämpften Stadt (siehe Update von 11.50 Uhr) habe das allerdings nichts zu tun – die Brücke sei inzwischen schlichtweg unbrauchbar und bereits im vergangenen August stark beschädigt worden.

„Die Brücke, die jetzt als Beweis für unseren Abzug angeführt wird, wurde schon vor langer Zeit gesprengt. Diejenigen, die in Bachmut sind, wissen das. Jetzt war es nur ein Kontrollschuss. Verbreiten Sie keine Panik“, sagte ein Soldat. „Und ja, man kann den Fluss dort auch ohne Brücke überqueren.“

News im Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe will Bachmut „praktisch umzingelt“ haben

Update vom 3. März, 11.50 Uhr: Die russische Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die ostukrainische Stadt Bachmut so gut wie umstellt. „Die paramilitärischen Wagner-Einheiten haben Bachmut praktisch umzingelt“, teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin per Video über seinen Pressedienst mit. „Nur eine Straße“ sei noch unter ukrainischer Kontrolle. Prigoschin appellierte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Stadt aufzugeben.

„Wo wir früher gegen eine professionelle Armee gekämpft haben, sehen wir jetzt zunehmend alte Leute und Kinder“, sagte Prigoschin in dem Video, das vom Dach eines Gebäudes gefilmt wurde. „Sie kämpfen, aber ihre Lebenserwartung in Bachmut ist jetzt sehr kurz, ein oder zwei Tage (...) Geben Sie Ihnen eine Chance, die Stadt zu verlassen“, appellierte er an Selenskyj.

Ukraine-News: Borrell sieht einen „kleinen Fortschritt“

Update vom 3. März, 11.35 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht einen „kleinen Fortschritt“ in der Diplomatie mit Moskau. „Wenigstens ist er dieses Mal geblieben und hat zugehört“, sagte Borrell am Freitag in Neu-Delhi über den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Westliche Staaten hatten am Donnerstag bei einem Treffen der G20-Außenminister in Indien in Anwesenheit von Lawrow Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine kritisiert.

Anders als bei einem Treffen der G20-Außenminister im vergangenen Jahr in Bali blieb Lawrow dabei im Raum. „Das ist ein kleiner Fortschritt, aber ein wichtiger“, sagte Borrell. „Ich denke, es ist besser als nichts.“ Beim Treffen in Bali hatte Lawrow noch die Sitzung aus Protest verlassen, als Kritik an Russland geäußert wurde.

Ukraine-News: Weitere Leiche entdeckt

Update vom 3. März, 10.40 Uhr: Rettungskräfte haben eine weitere Leiche unter den Trümmern eines Wohnblocks geborgen, der in der Nacht zum 2. März 2023 von einer russischen Rakete getroffen wurde. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf fünf. Dies teilte die Hauptabteilung der nationalen Polizei der Ukraine in der Region Saporischschja in einem Kommentar an Journalisten mit.



„Um 08:00 Uhr morgens wurden unter den Trümmern des Hauses fünf Leichen von Opfern gefunden. Zehn Personen gelten als vermisst und acht als verletzt“, so die Polizei laut Internetportal ukrinform.net.

Ukraine-News: Zahl der Toten nach russischem Raketentreffer wächst weiter an

Update vom 3. März, 10.15 Uhr: Nach einem russischen Raketentreffer auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Stadt Saporischschja sind bis Freitagmorgen zwei weitere Tote geborgen worden. Das teilte der ukrainische Zivilschutz mit. Damit stieg die Zahl der Toten nach dem Angriff vom Donnerstag auf mindestens vier. Acht Menschen in dem mehrstöckigen Gebäude wurden verletzt. Weiterhin wurden mehrere Bewohner vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Videoansprache vom Donnerstag Vergeltung an.

Im Gebiet Donezk wurden nach Angaben örtlicher Behörden vom Freitagmorgen zwei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet. Zur militärischen Lage teilte der ukrainische Generalstab mit, es gebe weiter schwere Gefechte besonders im Donbass im Osten des Landes. Im Lauf der vergangenen 24 Stunden seien 85 russische Angriffe abgewehrt worden. Diese Militärangaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Als Ort der Gefechte wurden weiterhin die Frontabschnitte Kupjansk, Liman, Bachmut, Awdijiwka und Wuhledar genannt.

Ukraine-News: Heftige Kämpfe um Bachmut

Erstmeldung: Kiew – Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin empört auf einen angeblichen Vorstoß ukrainischer Nationalisten über die Grenze hinweg auf russisches Gebiet reagiert und für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Bundeskanzler Olaf Scholz will in Washington mit US-Präsident Joe Biden über die Lage in der Ukraine sprechen.

Ukraine-News: Selenskyj will reagieren

„Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren“, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache am Donnerstag. „Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.“ Bei dem russischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohngebäude in der südukrainischen Stadt von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen verletzt. Zehn Bewohner wurden nach offiziellen Angaben noch vermisst.

Kiew verteidigt Bachmut: Weitere russische Angriffe abgewehrt

Die Verteidiger der ostukrainischen Stadt Bachmut wehrten am Donnerstag nach Angaben der Militärführung in Kiew mehrere russische Angriffe ab. Russische Artillerie habe eine Reihe von kleineren Ortschaften rund um Bachmut beschossen, teilte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. Russische Truppen bedrängen die Stadt von drei Seiten und bemühen sich seit Wochen, sie einzukreisen. An den Frontabschnitten im Süden bei Cherson und Saporischschja sorgten wiederholte russische Artillerieüberfälle für Unruhe.

Ukrainischer Verteidigungsminister sieht Chance auf Sieg dieses Jahr

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sieht die Möglichkeit, dass der russische Angriffskrieg dieses Jahr noch mit einem Sieg seines Landes enden könnte. „Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden“, sagte Resnikow der „Bild“-Zeitung. Als Ziel gab er „die Befreiung aller unserer zeitweilig besetzten Gebiete bis zu unseren international anerkannten Grenzen von 1991“ aus.

Moskau empört über Angriff ukrainischer Nationalisten

Nach dem vermuteten Vorstoß einer ukrainischen Nationalisten-Gruppe in der russischen Region Brjansk nahmen russische Behörden am Donnerstag die Ermittlungen auf. Dabei fuhr ein Wagen mit Ermittlern auf eine Mine, vier Insassen wurden schwer verletzt. Zuvor waren nach russischen Angaben ein Autofahrer getötet und ein Kind durch Beschuss ukrainischer Sabotagetrupps verletzt worden.

Ex-Kremlchef warnt Nato vor Flugzeug-Lieferungen an Kiew

Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew warnte die Nato davor, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Die Übergabe von Nato-Kampfflugzeugen und deren Wartung in Polen kämen einem direkten Kriegseintritt des westlichen Militärbündnisses gegen Russland gleich, schrieb Medwedew am Donnerstag auf Telegram. „Und jeder, der über die Lieferung (Reparatur) solcher Ausrüstungen oder Zerstörungsmittel sowie über ausländische Söldner und Militärausbilder entscheidet, müsste als legitimes militärisches Ziel betrachtet werden.“

Ukraine-News: Moskau wirft Westen Sabotage des Getreideabkommens vor

Das russische Außenministerium warf dem Westen Sabotage des im Vorjahr geschlossenen Getreideabkommens mit der Ukraine vor. Moskau werde daran gehindert, seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Ministeriums. „Wir müssen feststellen, dass das von UN-Generalsekretär (Antonio) Guterres vorgeschlagene und am 22. Juli 2022 in Istanbul unterzeichnete Paket von Abmachungen nicht funktioniert.“

Als einer der Gründe für die Verstimmung wurde die anhaltende Blockade der Ammoniak-Pipeline zwischen Togliatti in Russland und der ukrainischen Hafenstadt Odessa durch Kiew genannt. Auch der vereinbarte Export russischer Düngemittel werde in den Häfen in Lettland, Litauen, Estland und den Niederlanden blockiert. Mit dem Abkommen wurden Verfahren für den sicheren Export von Getreide aus der Ukraine festgelegt, während Russland im Gegenzug Düngemittel ausfuhren durfte. Das zeitlich begrenzte Abkommen sollte in diesem Monat um weitere vier Monate verlängert werden. (Redaktion mit Agenturen)