Wagner-Angriff auf Polen von Belarus aus? Russischer Reservegeneral träumt vom „Suwalki-Korridor“

Nato-Ostflanke verstärken?

Generaloberst Kartapolow macht im russischen TV Andeutungen, wonach Wagner-Truppen in Belarus ein spezielles Ausbildungsziel bekommen könnten.

Suwalken/Moskau – Nach ihrem fehlgeschlagenen Aufstand sind die Söldner der Wagner-Gruppe nun in Belarus und trainieren dort die belarussischen Soldaten. Kreml-Chef Wladimir Putin könnte für sie inzwischen einen neuen Plan haben: Russland durch einen Angriff auf Polen sowie Litauen einen direkten Zugang zur Exklave Kaliningrad verschaffen.

Dieses Gedankenspiel formulierte jedenfalls Generaloberst in Reserve und Abgeordneter Andrei Kartapolow in der TV-Abendsendung des Staatsfernsehens Rossija-1. „Es ist klar, dass Wagner PMC nach Weißrussland gereist ist, um die belarussischen Streitkräfte auszubilden“, sagte Kartapolow laut dem US-Portal Newsweek. Doch sie könnten auch anderweitig eingesetzt werden, hieß es.

Russen-General träumt von Angriff auf Polen und Litauen für Korridor nach Kaliningrad

„Es gibt so etwas wie den Suwałki-Korridor. Sie wissen sehr gut, was das ist. Sollte etwas passieren, brauchen wir diesen Suwałki-Korridor sehr“, betonte Kartapolow. Er ist Generaloberst in Reserve und einer der Stellvertreter des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu. Noch im Mai war er auf einer OVKS-Konferenz in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Kartapolow hat immer wieder mit Sicherheitsfragen Russlands im Rahmen des Bündnisses zu tun. Bei der OVKS, der Organisation des Vertrags über Kollektive Sicherheit, handelt es sich Militärbündnis mehrerer früherer Mitgliedsstaaten der Sowjetunion.

„Ich spreche (....) davon, dass eine Einsatztruppe bereit ist, diesen kleinen Korridor innerhalb weniger Stunden einzunehmen“, so Kartapolow. Für seine Aussagen gibt es allerdings keine Bestätigung aus dem Kreml, und - laut Newsweek - auch keine weiteren Signale aus Russland oder Belarus, dass ein Angriff auf Polen bevorstehe. Aus Polen war allerdings zuletzt zu vernehmen gewesen, dass die Situation durchaus ernst genommen wird.

Kaliningrad, Polen, Belarus und Russland: Was ist der Suwalki-Korridor?

Der Suwalki-Korridor oder die Suwalki-Lücke Die Region Suwalki liegt im Nordosten Polens und grenzt an Litauen. Bei der sogenannten „Suwalki-Lücke“ handelt es sich um einen Korridor auf polnischem und litauischem Gebiet zwischen Belarus und der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad, die von Litauen und Polen umschlossen ist. Im Ernstfall könnte Russland die Baltenstaaten durch dessen Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden - und umgekehrt einen Zugang zu Kaliningrad über Belarus bekommen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs geriet die sonst eher abgeschiedene, dünn besiedelte Region immer wieder in den Fokus der Welt. „Wir leben schon in einer gewissen Spannung hier und sind besorgt über all diese Dinge, die in der Ukraine passieren“, sagte etwa eine Bewohnerin gegenüber dem MDR im letzten Jahr.

+ Die Suwalki-Lücke - auch Suwalki-Korridor genannt - verläuft an der Grenze zwischen Litauen und Polen. © dpa / Grafik: A. Brühl, Redaktion: J. Schneider

Wagner-Gruppe schon in Belarus: Sie trainieren Lukaschenkos Soldaten

Zuletzt hatte es unterschiedliche Meldungen gegeben: Befindet sich die Wagner-Gruppe nach dem Aufstand durch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bereits in Belarus? Erst am vergangenen Donnerstag (13. Juli) hatte das belarussische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass Wagner-Söldner eingetroffen seien.

Der Mitteilung zufolge bilden sie belarussische Soldaten aus. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) ging eine Woche zuvor noch davon aus, dass sich die Wagner-Truppen nicht in Belarus, sondern in Russland und der Ukraine befinden.

Suwalki-Korridor: Polen bereitet seine Region vor und verlegt Truppen

Schon einmal stand die Suwalki-Lücke im Zentrum der Aufmerksamkeit: Als im Juli 2022 ein Konflikt um Warentransporte nach Kaliningrad zu eskalieren drohte. Im September beschwichtigte dann Vaidotas Urbelis, verteidigungspolitischer Direktor im Litauischen Verteidigungsministerium, gegenüber dem MDR: „Klar, es ist ein wichtiger Abschnitt und wir müssen auch schauen, wie wir es im Konfliktfall verteidigen.“ Suwalki sei aber nur einer von vielen Orten, dessen Verteidigungsfähigkeit verstärkt werden müsse.

Aufatmen gab es auch nach dem Nato-Gipfel in Litauen: Die Regierungschefs von Lettland und Estland, Krišjānis Kariņš und Kaja Kallas, sagten am Mittwoch (12. Juli) in Vilnius., dass die Verteidigung von Estland, Lettland und Litauen geografisch oder militärisch nicht mehr nur von der „Suwalki-Lücke“ abhängig sei. Nach dem Nato-Beitritt Schwedens könnten Hilfe und Nachschub auch über die Ostsee bereitgestellt werden.

Andererseits könnte Russlands Interesse an einem Zugang zu Kaliningrad durch Belarus fortbestehen. Wie Newsweek ebenfalls schreibt, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda: „Die faktische Verlegung der russischen Truppen, der Wagner-Gruppe, nach Weißrussland, zusammen mit ihrem Chef Jewgeni Prigoschin, ist im Gange. Das sind für uns sehr negative Signale.“ Er sprach von Plänen, die Nato-Ostflanke im polnischen Grenzgebiet zu verstärken. Auch sein litauischer Kollege, Gitanas Nauseda, rief dazu auf, Wagner-Gruppen in Belarus als Gefahr für die ganze Nato ernst zu nehmen. (dpa/kat)

