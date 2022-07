Ukraine-Krieg: Nächster russischer Großangriff erwartet

Von: Nail Akkoyun

Im Osten der Ukraine liefert sich Russland heftige Gefechte mit ukrainischen Truppen. Bald könnte Slowjansk fallen. Der News-Ticker am Mittwoch, 6. Juli.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Mittwoch, 6. Juli, 16.15 Uhr: Nach Einschätzung der Militärverwaltung von Slowjansk, wird die Stadt Ziel einer großen russischen Offensive werden. „Wahrscheinlich werden sie angreifen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Einschläge häufiger geworden sind“, sagte Verwaltungsleiter Vadym Liakh einer CNN-Reporterin. „Ich denke, dass der Feind, sobald er in der Lage ist, Angriffsoperationen durchzuführen, mit der Zerstörung der Infrastruktur und der Stadt selbst beginnen wird.“

Aktuell werde Moskaus Armee noch am Fluss Siwerskyj Donez aufgehalten. Weiter sagte Liakh, dass in der Nähe von Slowjansk und Kramatorsk zahlreiche Befestigungen errichtet worden seien, die es den ukrainischen Truppen ermöglichten, „den Feind vier Monate lang zurückzuhalten“. Problematisch sei nun, aber dass „die Zivilbevölkerung leider immer häufiger unter Beschuss gerät“.

Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Slowjansk betrachten die Auswirkungen eines russischen Raketenangriffs vom 3. Juli. © Michal Burza/Imago

Ukraine-Krieg: Russland dringt in der Oblast Donezk weiter vor

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die Situation in der Oblast Donezk spitzt sich immer weiter zu. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, haben ukrainische Beamte die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Region nun aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren und sich in Sicherheit zu begeben.

„Russland hat die gesamte Region Donezk in einen Krisenherd verwandelt, in dem es für die Zivilbevölkerung gefährlich ist, sich aufzuhalten“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, nach einem Raketenangriff auf die Stadt Torezk am Mittwoch (6. Juli). „Ich rufe alle auf, zu evakuieren. Eine Evakuierung rettet Leben“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Evakuierungen in Donezk bereits in Arbeit

Aktuell kontrolliert die Ukraine CNN-Angaben zufolge noch immer etwa 45 Prozent der Region Donezk, nach der Einnahme von Lyssytschansk in der benachbarten Region Luhansk drängen die russischen Streitkräfte nun aber immer weiter vor in Richtung Kramatorsk und Slowjansk. Daher sehen sich immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen, ihre Wohnorte zu verlassen.

„Diejenigen, die gesehen haben, was in Sewerodonezk oder Lyssytschansk passiert ist, haben die Stadt schon vor langer Zeit verlassen. Jetzt sind etwa 23.000 Einwohner von Slowjansk [von rund 100.000] in der Stadt geblieben“, sagte Vadym Liakh, Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung von Slowjansk. „Die Zahl der Menschen, die die Stadt verlassen wollen, ist gestiegen. Wir arbeiten an der Evakuierung in zwei Richtungen: nach Lwiw, Dnipro oder Riwne.“ (nak)