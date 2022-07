Ukraine-Krieg: Wie Russland neue Kräfte rekrutieren will

Von: Ares Abasi

Ukrainische Soldaten laden eine von den USA gelieferte Haubitze. © Evgeniy Maloletka/dpa

Russland scheinen die Soldaten auszugehen. Putin sucht in Dörfern nach neuen „Freiwilligen“ und stößt auf Widerstand.

Moskau – Berichten zufolge führt Russland ein verdecktes Mobilisierungsprogramm für den Ukraine-Krieg durch. Dieses Programm hat den Zweck, dass potenzielle Truppen auf ihren Handys kontaktiert werden und die Dörfer die Aufgabe haben, Freiwillige zu finden, berichtet die Nachrichtenseite Newsweek.

Der russischsprachige Telegram-Kanal Mozhem Obyasnit („Wir können es erklären“), der kritisch über Russland und seine Kriegsanstrengungen berichtet, veröffentlichte Berichte einiger seiner Leser:innen über die Taktiken, die die Behörden des Landes angeblich im Ukraine-Konflikt anwenden. Der Sender teilte seinen 134.000 Abonnent:innen mit, dass postalische Aufforderungen an Russ:innen, sich zu melden, ignoriert werden und dass „es scheint, dass Pläne zur Mobilisierung für den Krieg vereitelt werden“.

Ukraine-Krieg: 300.000 Rubel für Freiwillige

Ein Mann namens Alexey aus der Stadt Woronesch sagte, er habe bei einem Anruf eines Einberufungsbüros die Aufforderung abgelehnt, sich für die Armee zu verpflichten. Er sagte, es sei wahrscheinlich, dass seine Telefonnummer vom Arbeitsamt erhalten worden sei, wo er kürzlich gewesen sei.

Ein ungenannter Mann aus Moskau sagte, er sei von einem „Militärkommissar“ kontaktiert worden, der ihm 300.000 Rubel (5.000 Dollar) im Monat angeboten habe, wenn er einem Bataillon beitreten würde. Eine Frau aus Tjumen namens Elena erzählte, dass Anwerber zu ihren beiden Söhnen kamen und versuchten, sie mit der Botschaft zu überreden: „Ihr habt die Chance, eure Schuld gegenüber eurem Heimatland zurückzuzahlen“ und „gutes Geld zu verdienen“. Beide lehnten ab, so Newsweek.

Ukraine-Krieg: Das Alter der russischen Soldaten spielt keine Rolle

Ein Mann namens Andrej aus der Region Lipezk sagte, dass die Verwaltung in jedem Dorf mindestens einen „Freiwilligen“ brauche, so Mozhem Obyasnit. Andrej sagte, dass „das Alter keine Rolle spielt“ und dass er von einem 40-Jährigen wusste, der sich bereit erklärte, sich zu melden, „aber die Verwaltung hatte nicht so viel Glück“, denn bevor er dies tun konnte, „betrank er sich, stürzte von seinem Fahrrad und brach sich das Bein“.

Obwohl Wladimir Putin bisher von der Ankündigung einer umfassenden Mobilisierung abgesehen hat, gibt es eine Reihe von Berichten über einen Ansturm auf das russische Militär, das seit Beginn des Krieges am 24. Februar große Verluste erlitten hat. (Ares Abasi)