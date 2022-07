Ukraine-Krieg: Putins Vorgänger nennt Westen „politisch impotent“

Von: Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele

Teilen

Russland bombardiert mehrere Regionen der Ukraine. Derweil wirft der frühere Kreml-Chef dem Westen „politische Impotenz“ vor: der News-Ticker am Dienstag, 19. Juli.

Spionage: Selenskyj entlässt im Ukraine-Krieg 28 Geheimdienstmitarbeiter.

Selenskyj entlässt im Ukraine-Krieg 28 Geheimdienstmitarbeiter. Statement zu Sanktionen: Wladimir Putin überrascht mit Prognose

Wladimir Putin überrascht mit Prognose Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 12.15 Uhr: Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew hat dem Westen politische Impotenz vorgeworfen und sich mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine erneut siegessicher gezeigt. „Russland erreicht alle gesetzten Ziele. Und es wird Frieden geben. Zu unseren Bedingungen“, schrieb der Vizechef des russischen Sicherheitsrates am Dienstag auf Telegram. Es werde keine Einigung geben zu den Bedingungen der „politisch Impotenten“ in der EU und in den USA, meinte er.

Medwedew (l.) und Putin (r.)) bei einer Kranzniederlegung im Jahr 2019. (Archivfoto) © Pavel Golovkin / AP / dpa

+++ 12.05 Uhr: Die Ukraine gibt die Leichen von 45 gefallenen Soldaten zurück. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete hat die Ukraine 45 Leichen ukrainischer Soldaten zurückgegeben, die im Kampf gefallen sind.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 10.45 Uhr: Russland unterstützt wahrscheinlich Kriegsanstrengungen mit ethnischen Minderheiten und „entfacht Widerstand in ethnischen Enklaven“. Das vermutet das US-Thinktank „Institute for the Study of War“. Dem ISW zufolge versuche Russland wahrscheinlich, „ethnische Russen vor einer hohen Mobilisierung zu schützen“, was zu Widerstand führen könnte. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte sollen Nikopol in der Nacht zum 19. Juli bis zu 40 Mal beschossen haben. Das vermeldete laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Reznichenko. Demnach habe der russische Beschuss zwei Industriebetriebe in Brand gesetzt sowie Wohngebäude und Stromleitungen beschädigt. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Dies ist nicht auf unabhängige Wiese prüfbar.

Ukraine-Krieg: Selenskyj stellt 28 Geheimdienstmitarbeiter frei

Update vom Dienstag, 19. Juli, 07.25 Uhr: Nach der Freistellung von Geheimdienstchef Iwan Bakanow hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Entlassungen in der Behörde angekündigt. Die Führung in Kiew ist offensichtlich mit der Arbeit der eigenen Aufklärung unzufrieden und spricht von Verrat.

Selenskyj hat die Entlassung von 28 Mitarbeitern des ukrainischen Geheimdienstes SBU angekündigt. Es gehe um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen, „aber die Begründungen sind ähnlich: unbefriedigende Arbeitsergebnisse“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend. Er stellte eine Revision der gesamten Arbeit des Geheimdienstes in Aussicht.

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe in Ost-Ukraine abgewehrt – Kein Landgewinn für Russland

+++ 19.25 Uhr: In der Ost-Ukraine haben die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Militärs ihre Angriffe auf die Stadt Awdijiwka nahe der Großstadt Donezk wieder aufgenommen. Die Angriffe seien aber abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montag (18. Juli) in einem Lagebericht mit. Awdijiwka liegt im Gebiet Donezk nur wenige Kilometer nördlich der gleichnamigen Großstadt. Die Donezker Separatisten behaupteten hingegen, das Dorf Kamjanka erobert zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht.

Den neuen Angriffen war ein Befehl des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu vorausgegangen. Der hatte gefordert, die Angriffe in der Ukraine zu verstärken, um den Beschuss der Infrastruktur im von Russland besetzten Donbass zu verringern. Donezk war zuletzt das Ziel ukrainischer Artillerieangriffe. Es ist erklärtes Ziel Moskaus, die Region wie zuvor das benachbarte Gebiet Luhansk komplett unter russische Kontrolle zu bringen.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gibt es zudem weiter harte Kämpfe entlang der Verteidigungslinie im nördlichen Teil des Gebiets Donezk. Die russischen Truppen sollen auch hier keine Geländegewinne erzielt haben. Eine Meldung über eine Eroberung von Siwersk durch die Russen wurde von russischen Korrespondenten und vom Chef der Militärverwaltung der Stadt gegenüber dem Freien Radio dementiert.

Ukraine-Krieg: Außenminister Kuleba begrüßt Sanktionen gegen Russland

+++ 16.45 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat neue Sanktionen der EU-Staaten gegen Russland begrüßt. Allerdings forderte er auch weitere Maßnahmen, wie eine beschleunigte Preisobergrenze für russisches Öl. Das erklärte Kuleba auf einer Videokonferenz mit den Außenministerinnen und -Außenministern der EU.

+++ 16.00 Uhr: Der Gasversorger Uniper berichtet, dass man vom russischen Staatskonzern Gazprom ein Schreiben erhalten habe, wonach geminderte Gaslieferungen mit „höherer Gewalt“ begründet wurden. Uniper teilte mit, dass dies nicht akzeptabel sei. Mit Verweisen auf „höhere Gewalt“, beispielsweise Naturkatastrophen, können Lieferanten versuchen, sich vor juristischen Klagewellen zu schützen. Es wird auf diese Weise versucht, nicht haftbar gemacht zu werden.

Ukraine-Krieg: Putin überrascht mit Statement zu Sanktionen

+++ 15.00 Uhr: Wladimir Putin hat die Sanktionen westlicher Staaten als große Herausforderung für Russland bezeichnet, sich aber kämpferisch gegeben. Der russischen Nachrichtenagentur Interfax sagte, dass man nicht aufgeben werde. „Während wir die kolossale Menge an Schwierigkeiten anerkennen, die vor uns stehen, werden wir intensiv und kompetent nach neuen Lösungen suchen“, erklärte der russische Präsident. Es sei schließlich nicht möglich, Russland durch einen „riesigen Zaun“ vom Rest der Welt zu isolieren, so Putin.

+++ 14.15 Uhr: Russische Raketen haben offenbar eine Schule und mehrere Getreidespeicher nahe Dnipro getroffen. Das erklärte der zuständige Regionalgouverneur, Walentyn Reznichenko, laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Die Schule wurde dabei wohl schwer beschädigt, die Getreidespeicher zerstört. Darin waren laut Bericht 5000 Tonnen gelagert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: EU schnürt neues Hilfspaket

+++ 13.45 Uhr: Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro.

+++ 13.15 Uhr: Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Chef des Inlandgeheimdienstes suspendiert hat, ist nun die Nachfolge geklärt. Iwan Bakanows bisheriger Stellvertreter, Wassyl Maljuk, soll die Behörde interimsweise führen. Das geht aus einem präsidialen Erlass hervor. Der 39-Jährige hat seine juristische Ausbildung an der Geheimdienstakademie erhalten und danach in den Korruptionsbekämpfungsstrukturen der Behörde gearbeitet.

Ukraine-Krieg: Mindestens 353 getötete Kinder

+++ 11.00 Uhr: Russlands Krieg hat seit dem 24. Februar mindestens 353 Kinder getötet und 666 verwundet. Das melden ukrainische Staatsanwälte nach einer Meldung des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Die Zahlen dürften noch höher sein, da sie die Opfer in den von Russland besetzten Gebieten und in Gebieten, in denen die Feindseligkeiten noch andauern, nicht berücksichtigten.

Ukraine-Krieg: Verräter in ukrainischen Sicherheitsbehörden – Geheimdienstchef abgesetzt

Update vom Montag, 18. Juli, 06.30 Uhr: Aus Ärger über Verrat im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Chefs von Geheimdienst und Generalstaatsanwaltschaft abgesetzt. Aus diesen Behörden seien mehr als 60 Mitarbeiter in den russisch besetzten Gebieten geblieben und kollaborierten mit dem Feind, sagte Selenskyj am Sonntagabend in Kiew. Das Präsidialamt veröffentlichte Erlasse, mit denen der Leiter des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, und Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa ihrer Ämter enthoben wurden.

Ukraine-Krieg: Kämpfe in der Ukraine werden wieder heftiger

+++ 22.12 Uhr: Bei einem russischen Bombenangriff auf die Orte Soledar und Yahidne sind drei erwachsene Zivilpersonen im Alter von 38 bis 64 sowie drei drei- bis neunjährige Kinder verletzt worden. Das teilte das Büro des Staatsanwalts in der ukrainischen Region Donezk mit, die wegen des Beschusses Untersuchungen eingeleitet hat. Den russischen Militärs, die den Angriff ausgeführt haben, werde ein Verstoß gegen Kriegsgesetze vorgeworfen.

In dem Facebook-Beitrag der Donezker Staatsanwaltschaft vom Sonntagabend hieß es außerdem, dass die russischen Angriffe auf die Region nach wie vor anhielten. Man werde weitere mögliche Kriegsverbrechen dokumentieren und verfolgen.

Ukraine-Krieg: Mehrere „starke Explosionen“ in Mykolajiw

Update vom Sonntag, 17. Juli, 06.30 Uhr: Der Bürgermeister der Hafenstadt Mykolajiw hat von mehreren „starken Explosionen“ in der vergangenen Nacht berichtet. „Der Luftalarm geht weiter! Ich bitte alle, die Sicherheitsvorschriften nicht zu ignorieren! Ich werde Ihnen später mehr Informationen geben“, schrieb Alexander Senkewitsch in den frühen Morgenstunden auf Telegram.

Mykolajiw wird schon seit Tagen beschossen – unter anderem wurden ein Hotel und zwei Universitäten stark beschädigt. Dabei wurden nach offiziellen Angaben in der vergangenen Woche mindestens ein Dutzend Menschen verletzt.

Ukraine-Krieg: Luftalarm in der gesamten Ukraine – Selenskyj warnt Bevölkerung

Update vom Samstag, 16. Juli, 6.30 Uhr: Wolodymyr Selenskyj sieht auch die russische Gesellschaft angesichts des Kriegs gegen sein Land für Jahrzehnte geschädigt. Die Ukraine werde sich „Menschlichkeit und Zivilisation“ bewahren, sagte er in der Nacht zum Samstag (16. Juli) in seiner Video-Ansprache.

Zerstörte Bildungseinrichtungen würden wieder aufgebaut, versprach er. „Aber die russische Gesellschaft mit so vielen Mördern und Henkern wird für Generationen verkrüppelt bleiben – und zwar aus eigener Schuld.“ Angesichts neuer Angriffe auf mehrere Regionen am Abend appellierte Selenskyj einmal mehr an seine Landsleute, Luftalarm nicht zu ignorieren.

Update vom Freitag, 15. Juli, 19.23 Uhr: Wie die Kiew Independent am frühen Abend via Twitter berichtet, sind amerikanische Raketensysteme vom Typ M270 in der Ukraine angekommen. Diese würden nun zusammen mit den Himars auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen. Die Mehrfachraketenwerfer können Ziele in 80 Kilometer Entfernung treffen.

Ukraine-Krieg: Die russischen Truppen geraten durch US-Waffen unter Druck

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Kiew – Aus vollen Rohren feuern die ukrainischen Soldaten schon seit Tagen mit den Mehrfachraketenwerfern vom Typ Himars, die sie aus den USA bekommen haben. In den Gebieten im Osten und im Süden ihres Landes, die jetzt unter russischer Kontrolle sind, sprengen sie Waffen- und Munitionsdepots sowie Treibstofflager in die Luft. Auf Videos zeigen sie stolz, wie Ziele in den Gebieten Luhansk, Donezk und Cherson in Flammen aufgehen. Bilder, die nach bald fünf Monaten Ukraine-Krieg die Kampfmoral heben sollen.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt die vom Westen gelieferten schweren Waffen als effektiv. Und er fordert mehr davon - und auch Raketen mit höherer Reichweite: statt 70 bis zu 300 Kilometer. Selenskyj kündigt immer wieder eine Offensive an, um verlorene Gebiete zurückzuholen und den russischen Vormarsch zu stoppen. Aber ungeachtet der punktuell erfolgreichen Schläge gegen die Logistik, die als Schwachpunkt der russischen Streitkräfte gilt, sehen selbst ukrainische Experten keinen Durchbruch.

Ukraine-News: Kampfaktivität der russischen Einheiten „drastisch“ gesenkt

Die Zerstörung von Munitions- und Treibstoffdepots in der Nähe der Front wirkt nach Einschätzung des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow vor allem kurzfristig. „Das senkt die Kampfaktivität der russischen Einheiten sehr drastisch“, sagt er im ukrainischen Fernsehen. „Das macht uns die Verteidigung leichter. Und wir erhalten die Möglichkeit, an einzelnen Abschnitten zu Gegenangriffen überzugehen. Wie sehr auch Russland sich abmüht: Wir zwingen ihnen den Charakter der Kriegsführung auf.“

Auch kremlkritische russische Medien berichten, dass Moskau kaum Zeit gehabt habe, die jüngste Eroberung des Gebiets Luhansk zu feiern. Russland habe zwar einen Vorteil durch seine Artillerie und Munitionsvorräte. Aber das US-System Himars mit seinen durch GPS punktgenau platzierten Raketen versetze den russischen Einheiten empfindliche Schläge, heißt es in einer Analyse des Portals Meduza. (marv/nak/tvd/ska mit AFP/dpa)