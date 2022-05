Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst mit neuer Prognose – Russlands Plan für Annexion sickert durch

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz

Im Ukraine-Krieg bereitet Russland offenbar die Annexion der Donbass-Region vor. Derweil sorgt ein russisches Flugzeug für einen Eklat: der News-Ticker am Dienstag.

+++ 11.15 Uhr: Russland ist laut Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts für den Tod von 220 Kindern verantwortlich. Mehr als 406 seien zudem bislang im Ukraine-Krieg verletzt worden, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. „Die Zahlen dürften noch höher sein, da sie die Kinderopfer in Gebieten, in denen die Feindseligkeiten noch andauern, sowie in vorübergehend besetzten oder kürzlich befreiten Gebieten nicht berücksichtigen.“, heißt es im Bericht

+++ 10.45 Uhr: Die humanitäre Lage in der seit Wochen belagerten Hafenstadt Mariupol ist laut Angaben von „Ärzte ohne Grenzen“ eine „totale Katastrophe“. Das erklärte die Notfallkoordinatorin der Organisation in der Ukraine, Anja Wolz, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wir machen uns, glaube ich, keine Vorstellung davon, was wir dort noch sehen werden. Butscha, Irpin und Hostomel sind nur die Spitze des Eisbergs“, so Wolz. Es gebe derzeit kaum Wege Medikamente nach Mariupol zu bringen. Zudem fehle medizinischen Personal vor Ort, um Verletzte zu versorgen.

Ukraine-Krieg: Sorge um russische Mobilisierung in Ukraine wächst

+++ 10.15 Uhr: In der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Mehrere ukrainische Medien griffen am Dienstag einen Bericht des US-Senders CNN zu Spekulationen auf, dass Kremlchef Wladimir Putin bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen könnte. Derartige Pläne könnte Putin am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland publik machen. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Belege dafür gibt es nicht. Bislang spricht Russland offiziell nur von einer „Spezial-Operation“ in der Ukraine.

Der Kreml reagierte auf die jüngsten Gerüchte zunächst nicht. In den ersten Wochen nach dem Angriff auf das Nachbarland am 24. Februar hatte Moskau entsprechende Sorgen der eigenen Bevölkerung kommentiert und betont, dass eine Generalmobilmachung nicht geplant sei. Selbst für den Fall einer solchen Anordnung wäre das Ausmaß allerdings völlig unklar: Russlands Gesetzgebung sieht etwa auch die Möglichkeit einer Teilmobilmachung vor, von der dann nur einzelne Regionen des Riesenlandes betroffen wären.

Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst mit neuer Prognose

+++ 10.00 Uhr: Der britische Geheimdienst sieht Russlands Armee im Ukraine-Krieg deutlich geschwächt. Laut dem neuesten Lagebericht des Verteidigungsministeriums wird die laufende Invasion in der Ukraine nachhaltige Auswirkungen auf die Streitkräfte haben. Das Verteidigungsbudget Russlands habe sich zwischen den Jahren 2005 und 2018 zwar verdoppelt. „Die Modernisierung der materiellen Ausrüstung“ habe Russland allerdings nicht in die Lage versetzt, „die Ukraine zu dominieren“. Sowohl in der strategischen als auch in der operativen Ausführung habe das russische Militär versagt, so der britische Geheimdienst.

Ein ukrainischer Panzer auf einer Straße nahe Sviatohirsk im Donbass. (Archivfoto) © Yasuyoshi Chiba/AFP

Ukraine-Krieg: Papst will Audienz bei Putin

+++ 09.30 Uhr: Papst Franziskus hat Wladimir Putin um eine Audienz gebeten. Er wolle den russischen Präsidenten in Moskau treffen, wie er der italienischen Zeitung Corriere della Sera sagte. Er befürchte allerdings, „dass Putin diese Begegnung im Moment weder machen kann noch will“, so der Papst weiter. Ein Besuch in Kiew stehe hingegen nicht an. „Ich spüre, dass ich nicht gehen sollte. Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen“, so Franziskus im Interview. Allerdings sei er nur ein Priester, der lediglich tue, was ein Priester tun könne – „wenn Putin nur die Tür öffnete“.

+++ 09.15 Uhr: Im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen kommt es zu einem Eklat: Eurofighter der deutschen Luftwaffe drängen ein russisches Militärflugzeug ab.

Ukraine-Krieg: Russlands Plan für Annexion im Donbass sickert durch

Erstmeldung vom Dienstag, 3. Mai, 08.45 Uhr: Washington D.C. – Wenn es nach den Vermutungen der USA geht, dann wird Russland im Ukraine-Konflikt schon bald versuchen, sich die beiden selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Osten des Landes einzuverleiben. Dabei könnte es auf eine Strategie zurückgreifen, die stark an die Annexion der Krim 2014 erinnert: manipulierte Referenden über einen Anschluss der beiden Separatisten-Regionen. Das teilte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter, am Montag (3. April) mit.

Der Diplomat nannte weitere Details zu den russischen Plänen:

Gezinkte Volksbefragungen über Donbass-Annexion sollen schon Mitte Mai durchgeführt werden.

Russland plant ähnliches Vorgehen in der südukrainischen Region Cherson, die es bereits militärisch kontrolliert. Moskau will vor Ort die Nutzung des Rubels als Währung durchsetzen.

Gefälschte Referenden würden „nicht als legitim angesehen“ – so wie bereits die Volksabstimmung zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014.

Im Ukraine-Krieg plant Russland, mithilfe eines manipulierten Referendums die Region Donezk zu annektieren. Dazu gehört auch die zerstörte Stadt Mariupol. © Alexei Alexandrov/AP/dpa

Mit seinen Vorhersagen lag der US-Geheimdienst schon zuvor richtig: Die USA hatten bereits Wochen vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eindringlich vor der Gefahr eines Einmarschs der russischen Streitkräfte im Nachbarland gewarnt. Washington war damit bei westlichen Verbündeten auf Skepsis gestoßen.

Auch deshalb stufte OSZE-Botschafter Carpenter die Informationen über die neuerlichen russischen Annexionspläne als „sehr glaubwürdig“ ein. „Leider hatten wir beim Offenlegen der nächsten Schritte (von Russland) mehr Recht als Unrecht.“

Ukraine-Krieg: US-Außenministerium äußert sich zu Geschehen

Carpenter war derweil nicht der einzige amerikanische Diplomat, der sich am Montag zu aktuellen Vorgängen im Ukraine-Krieg äußerte. Auch ein Vertreter des amerikanischen Verteidigungsministeriums Pentagon kommentierte jüngste Entwicklungen:

Vergangene Woche hat der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow den Donbass besucht. Er hielt sich dort „mehrere Tage“ lang auf, ist inzwischen aber vermutlich zurück in Russland.

Berichte, wonach Gerassimow durch einen ukrainischen Angriff verletzt wurde, sind wohl falsch.

Zwar hat die ukrainische Armee eine russische Kommandozentrale in der Stadt Isjum südlich von Charkiw bombardiert – der hatte Gerassimow wohl einen Besuch abgestattet. Zum Zeitpunkt des ukrainischen Angriffs war er aber anscheinend nicht mehr vor Ort.

Russland macht im Donbass nur „minimale“ Fortschritte. Russische Soldaten nehmen einzelne Dörfer ein – verlieren die Kontrolle dann aber wieder an die ukrainische Armee.

(jf/tu mit dpa/AFP)