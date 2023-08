Ukraine-Krieg: Mehrere Menschen sterben nach russischem Angriff

Ukraine-Krieg: Kiew kündigt „mächtige Akteure“ auf Waffenmarkt an

Von: Franziska Schwarz, Stefan Krieger

Teilen

Kiew will den Waffenmarkt vorantreiben. Über dem Schwarzen Meer kommt es zu einem Zwischenfall mit einer Drohne der US-Amerikaner. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 29. August, 6.30 Uhr: Laut dem ukrainischen Verteidigungsminister ist keine neue Mobilmachung nötig: Oleksej Resnikow sagte der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraina, die ukrainischen Verluste seien um ein Vielfaches niedriger als die der russischen Besatzer. Zahlen nannte er nicht.

Resnikow erklärte nach widersprüchlichen Angaben aus Kiew, wonach weitere Mobilmachungen geplant seien, dass es bereits festgelegte Richtgrößen für die Einberufung zum Kriegsdienst gebe, die erst erfüllt werden müssten. Es sei deshalb nicht nötig, neue Kontingente festzulegen.

Die genaue Anzahl der bisher Einberufenen ist nicht bekannt. Es geht um Hunderttausende. Wegen der Verluste an der Front müssen immer wieder neue Rekruten ausgebildet und in den Kampf geschickt werden.

Aufnahme vom 25. August: ukrainische Soldaten in der Ausbildung in Norwegen © Jonathan Nackstrand/AFP

Ukraine-Krieg: Ukraine kündigt „mächtige Akteure“ auf Waffenmarkt an

Update vom 28. August, 21.48 Uhr: Der Ukraine sei es gelungen, die inländische Waffenproduktion erheblich zu steigern, sagte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am 28. August. „Ende dieses Monats oder Anfang September wird es gute Nachrichten über die Ankunft mächtiger Akteure auf dem ukrainischen Waffenmarkt geben“, sagte Reznikow laut Ukrineform auf einer Pressekonferenz.

„Darüber hinaus bereiten wir gemeinsam mit dem Außenministerium ein Forum der Verteidigungsindustrie vor“, fügte er hinzu und erklärte, dass die Veranstaltung voraussichtlich Ende September unter Beteiligung von rund 50 Rüstungsunternehmen stattfinden wird.

„Wir erhöhen den Produktionsumfang auf ein Maximum. Die Ukraine kann das. Die Finanzierung steht. Unsere Verteidigungsindustrie wird gute Ergebnisse bringen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner am Montag (28. August) in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Putin nimmt nicht am G20-Gipfel in Delhi teil

Update vom 28. August, 19.15 Uhr: Putin nimmt offenbar nicht persönlich am G20-Gipfel in Delhi teil. Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen hat Putin dem indischen Premierminister Modi in einem Telefonat mitgeteilt, dass er von Außenminister Lawrow vertreten werde. Er selbst könne an dem Treffen am 9. und 10. September leider nicht teilnehmen.

Der Kremlchef war bereits nicht zum Brics-Gipfel in Südafrika gereist, da er mit Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine gesucht wird.

Update vom 28. August, 17.00 Uhr: Die Region rund um die inzwischen gänzlich zerstörte Kleinstadt Bachmut rückt im Ukraine-Krieg wieder in den Fokus. Wie Maksym Zhorin, stellvertretender Kommandeur der 3. Sturmbrigade, erklärte auf Telegram, es sei essenziell, Russland in diesem Bereich weiter zurückzuhalten. „Eine der wichtigsten Aufgaben im Bachmut-Sektor besteht darin, die Dynamik des Vormarsches aufrechtzuerhalten, um den Feind daran zu hindern, Maßnahmen zum Aufbau eines eigenen Verteidigungssystems zu ergreifen“, erklärte Zhorin.

Ukraine-Krieg: Mehrere Menschen sterben nach russischem Angriff

Update vom 28. August, 15.05 Uhr: Durch russischen Raketenbeschuss einer Speiseölfabrik in der zentralukrainischen Region Poltawa sind mindestens drei Mitarbeiter getötet worden. Fünf Menschen wurden ukrainischen Behörden zufolge verletzt. Zugetragen haben soll sich der Angriff allerdings schon in der vergangenen Nacht. Dies schrieb der Leiter des Präsidentenamtes, Andrij Jermak, auf Telegram.

Darüber hinaus beschoss Russlands Armee am Montagvormittag die Ortschaft Sadowe nahe der südukrainischen Stadt Cherson. Dabei wurden laut der regionalen Militärverwaltung eine 63-jährige Frau getötet und ein 58-jähriger Mann verletzt.

Ukraine-Krieg: Selenskyj will härter gegen Korruption vorgehen

Update vom 28. August, 13.33 Uhr: Wolodymyr Selenskyj will für die Dauer des Ukraine-Kriegs Korruption mit Landesverrat gleichsetzen. In einem am Sonntag (27. August) veröffentlichten Interview sagte der ukrainische Präsident, er wolle dem Parlament einen solchen Gesetzesvorschlag vorlegen.

Die ukrainische Gesetzgebung sieht in besonders schweren Fällen von Korruption bislang bis zu zwölf Jahre Haft vor. Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft. Eine bessere Korruptionsbekämpfung ist auch wichtig für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Moskau meldet Abschuss von Drohnen über Krim

Update vom 28. August, 12.45 Uhr: Russland nutzt die Krim im Ukraine-Krieg als Versorgungsbasis für sein Militär. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die Halbinsel zuletzt verstärkt und dort sogar einen Kommandotrupp abgesetzt. Ziel ist es, die Nachschubrouten der russischen Besatzer zu unterbrechen.

Nun hat das russische Militär nach eigenen Angaben zwei Drohnen und einen Marschflugkörper über der Krim abgeschossen. Dem russischen Militärblog Rybar zufolge handelt es sich bei den Drohnen um Aufklärungsdrohnen des Typs Tekever aus portugiesischer Produktion. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Update vom 28. August, 12.13 Uhr: Die Truppen aus Kiew melden einen Erfolg ihrer Gegenoffensive: Die Ukraine durchbricht die russische Verteidigungslinie offenbar an einer Schlüsselstelle.

Ukraine-Krieg: Russland meldet ukrainische Verluste in der Gegenoffensive

Update vom 28. August, 11.12 Uhr: Zahlen zu Verlusten im Ukraine-Krieg sind mit Vorsicht zu genießen. Beide Seiten veröffentlichen üblicherweise nur welche zum Gegner. Die Angaben unterscheiden sich meist stark voneinander. Nun hat das russische Verteidigungsministerium aktuelle Zahlen vorgelegt.

Demnach haben die ukrainischen Streitkräfte jetzt binnen einer Woche bis zu 4855 Soldaten verloren, die meisten von ihnen in der Region Donezk. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Groß waren den Angaben zufolge auch die ukrainischen Verluste in den Regionen Cherson, Kupjansk, Lyman und Cherson.

Ein Sprecher des Ministeriums teilte demnach am 4. August mit, dass die Ukraine im Zuge ihrer Gegenoffensive bislang mehr als 43.000 Soldaten verloren habe. „Verloren“ kann sich sowohl darauf beziehen, dass sie getötet wurden, oder darauf, dass sie verletzt und somit kampfunfähig wurden.

Ukraine-Krieg: Ukraine meldet Rückeroberung des Ortes Robotyne an der Südfront

Update vom 28. August, 10.31 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die umkämpfte Ortschaft Robotyne im Südosten des Landes zurückerobert. „Robotyne ist befreit worden“, zitiert das Militär die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Erklärung. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Die Armee versuche im Zuge ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen weiter im Süden vorzustoßen. Das ukrainische Militär hatte bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass seine Streitkräfte in Robotyne die Nationalflagge gehisst hätten, das Dorf aber immer noch unter russischem Beschuss stehe.

Ukraine-Krieg: Ukraine veröffentlicht akuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Update vom 28. August, 10.04 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden fast weitere 500 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Soldaten: 261.310 (+490 zum Vortag)

261.310 (+490 zum Vortag) Panzer : 4400 (+4)

: 4400 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8562 (+8)

: 8562 (+8) Artilleriesysteme : 5425 (+22)

: 5425 (+22) Luftabwehrsysteme : 499 (+1)

: 499 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 730 (+2)

: 730 (+2) Fahrzeuge und Tanklaster : 7866 (+12)

: 7866 (+12) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4383 (+5)

: 4383 (+5) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 28. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine-Krieg: Selenskyj bringt politische Lösung für Krim-Konflikt ins Spiel

Update vom 28. August, 9.35 Uhr: Gibt es Bewegung im Krim-Konflikt? Wolodymyr Selenskyj hat eine mögliche politische Lösung für die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel angedeutet. „Wenn wir an den Verwaltungsgrenzen der Krim sind, denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen“, sagte der ukrainische Präsident in einem Interview am Sonntag (27. August). Derzeit versuchen ukrainische Soldaten bis an die Küste zur Krim vorzustoßen.

In der Vergangenheit hatte Kiew mehrfach seine Entschlossenheit betont, die Krim militärisch zurückzuerobern. Laut Selenskyj wäre eine politische Lösung allerdings besser, da sie mit weniger Opfern verbunden wäre. Zugleich betonte Selenskyj in dem Interview, dass er den Krieg nicht auf russisches Gebiet verlagern wolle. Ziel sei die Befreiung der eigenen Gebiete.

Update vom 28. August, 8.34 Uhr: Drohnenangriffe auf russisches Territorium häufen sich in letzter Zeit. Besondere Aufmerksamkeit erhielten dabei Drohnenangriffe auf Moskau. Im Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff (siehe vorheriges Update) berichtete Sky News, ukrainische Geheimdienstquellen hätten vergangene Woche mitgeteilt, die Ukraine habe bereits Drohnen eingesetzt, um russische Flugzeuge zu zerstören.

News zum Ukraine-Krieg: Russland meldet neuen Drohnenangriff auf Moskau

Update vom 28. August, 5.45 Uhr: Die russische Luftabwehr hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag (28. August) erneut einen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine Richtung Moskau fliegende Drohne sei in der Nähe von Ljuberzy südöstlich der Hauptstadt zerstört worden, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Telegram-Kanal mit. Es gebe keine Schäden oder Verletzte, schrieb Sobjanin weiter. Rettungskräfte seien vor Ort. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, es habe sich um einen weiteren Versuch Kiews gehandelt, einen „Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug“ auf dem Territorium Russlands zu verüben. Zuvor war in der Nacht der Flugbetrieb an den Flughäfen der russischen Hauptstadt vorübergehend ausgesetzt worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Luftverkehrsdienste berichtete, ohne jedoch Gründe für die Störung des Luftverkehrs zu nennen.

Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet steigt wegen US-Drohne über Schwarzem Meer auf

Erstmeldung: Kiew – Wegen einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer hat das russische Militär nach eigenen Angaben einen Kampfjet aufsteigen lassen. Luftüberwachungssysteme hätten ein Ziel erkannt, das sich auf den russischen Luftraum zubewegt habe, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Daraufhin sei ein Jagdflugzeug vom Typ Su-30 entsandt worden, um das Flugobjekt zu identifizieren und eine Verletzung der Grenze zu verhindern. Der russischen Militärführung zufolge drehte die Drohne vom Typ MQ-9A „Reaper“ daraufhin ab, auch der Kampfjet kehrte zurück.

Aus Washington gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Die USA hatten nach früheren Vorfällen über dem Schwarzen Meer betont, ihre Aufklärungsdrohnen befänden sich rechtmäßig im internationalen Luftraum. In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt Moskau das Schwarze Meer unter anderem für den Beschuss ukrainischer Gebiete durch russische Kriegsschiffe.

Hohe Verluste Russlands: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 27. August) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 550 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Selenskyj will Korruption wie Verrat bestrafen

Der ukrainische Präsident kündigte einen Gesetzesentwurf an, um den Tatbestand der Korruption für die Dauer des Krieges mit Landesverrat gleichsetzen lassen. „Ob der Gesetzesgeber diesen Vorschlag unterstützen wird, weiß ich nicht - aber ich werde es auf jeden Fall vorschlagen“, sagte Selenskyj in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Journalistin Natalija Mossejtschuk.

Eine erfolgreiche Bekämpfung von Korruption und Schattenwirtschaft läge zugleich auch in der Hand der Bürger und Unternehmen, mahnte er. „Wir müssen ehrlich sein, wir müssen Steuern zahlen“, sagte er.

Die ukrainische Gesetzgebung sieht für Korruption bisher unterschiedliche Strafen vor, von Geldstrafen bis zu vier Jahren Haft. In besonders schweren Fällen können es bis zu zwölf Jahre sein. Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft.

Eine bessere Korruptionsbekämpfung ist auch wichtig für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Die Europäische Kommission fordert zudem, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird. (Mit Agenturmaterial)