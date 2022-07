Ukraine-News: Russlands Militär überlässt verwundete Truppen ihrem Schicksal

Von: Helena Gries, Tobias Utz, Sandra Kathe

Täglich sterben Soldaten im Ukraine-Krieg, auf beiden Seiten. Die Statistik zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Die Gefechte und Angriffe im Ukraine-Krieg toben vor allem im Osten des Landes. Das Militär der Ukraine leistet heftigen Widerstand.

Laut Angaben der ukrainischen Militärführung sollen auf russischer Seite bereits über 36.000 Soldaten gefallen sein. Über 1500 Panzer und 200 Flugzeuge wurden zerstört.

Russland selbst macht nur selten Angaben über eigene Verluste im Krieg.

+++ 14.37 Uhr: Russland musste erhebliche Verluste hinnehmen, nachdem es die Zwillingsstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk eingenommen hatte, wie die Regierung der Region Luhansk bekannt gegeben hatte. Viele Tote und verletzte Truppen habe das Militär ihrem Schicksal überlassen, heißt es. Laut der renommierten US-Denkfabrik „Institute für the Study of War“ (ISW) soll die Kampffähigkeit der russischen Truppen durch die Bindung an die Region gelitten haben. Das soll die russische Armee davon abgehalten haben, in andere Regionen in der Ukraine vorzurücken. Außerdem gehen die Forscher in der Analyse davon aus, dass die russische Offensive in den nächsten Wochen ins Stocken geraten wird.

Update vom Mittwoch, 6. Juli, 06.55 Uhr: Nach Angaben ukrainischer Medien sind mittlerweile 36.200 Soldaten der russischen Armee gefallen, 150 sind im Vergleich zur letzten Statistik hinzugekommen. 18 weitere gepanzerte Militärfahrzeuge seien zerstört worden, wodurch die Gesamtzahl bei 3772 liegt. Panzer wurden fünf zerstört, die Gesamtzahl beträgt 1594, heißt es vonseiten der Ukraine. Berichten der ukrainischen Online-Zeitung Prawda zufolge wurden russische Angriffe im Osten erfolgreich von ukrainischen Streitkräften abgewehrt.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg. © Dmytro Smolyenko / Imago Images

Die russische Armee verlor zudem weitere zwei Artillerie-Systeme, damit insgesamt 806. Bei der Spezial-Ausrüstung gab es einen weiteren Verlust zu verzeichnen, bei Fahrzeugen und Treibstofftanks stieg die Zahl um elf auf 2629 an. Die Daten zeigt eine vom Kyiv Independent via Twitter veröffentlichte Statistik.

News zum Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 36.500

Flugzeuge: 217

Hubschrauber: 187

Panzer: 1599

Panzerkampfwagen: 3790

Artilleriesysteme: 808

Luftabwehrsysteme: 105

Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 248

Autos und andere Fahrzeuge: 2635

Schiffe: 15

Unbemannte Kampfdrohnen: 662

Stand: Mittwoch, 6. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär meldet Abschuss von russischen Raketen

Update von Dienstag, 5. Juli, 18.24 Uhr: Der Luftverteidigung des ukrainischen Militärs soll am Dienstagvormittag der Abschuss mehrerer russischer Raketen gelungen sein. Das berichtet die zuständige Militärführung am Dienstagnachmittag über die sozialen Medien. In einem dazu veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Verteidigungswaffen mehrere Raketen abfangen. Laut Informationen der ukrainischen Militärführung sollen die russischen Angriffe den nahe beieinander gelegenen Städten Mykolajiw und Baschtanka im Süden der Ukraine gegolten haben.

Ein zerstörter russischer Panzer liegt am Rand des Dorfs Biskwitne, östlich von Charkiw. Nach Angaben ukrainischer Medien wurden bisher 1594 russische Panzer im Ukraine-Krieg zerstört. © Aziz Karimov/dpa

Erstmeldung von Dienstag, 5. Juli, 12.48 Uhr: Kiew/Moskau – Der ukrainische Generalstab hat die Statistik zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg aktualisiert. Demnach sind bereits 36.350 Soldaten gefallen. Zudem wurden bereits 1594 Panzer und 217 Militärflugzeuge zerstört – ein Überblick. (tu mit dpa/AFP)