Ukraine-Krieg: Russland setzt „totale Raketenangriffe“ fort – Mariupol mit Bombenteppichen eingedeckt

Ukraine-Krieg: Russland setzt „totale Raketenangriffe“ fort – Keine Korridore aus Kiew

Von: Tobias Utz, Katja Thorwarth, Nail Akkoyun, Stefan Krieger, Delia Friess, Alina Schröder

Im Ukraine-Krieg ist noch immer kein Ende der Gewalt abzusehen. Bislang sollen durch die russische Armee 143 Kinder getötet worden sein. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Krieg* leistet die Ukraine* weiterhin Widerstand. Wladimir Putin* soll deshalb seine Strategie wechseln. US-Präsident Joe Biden* kritisiert den Präsidenten von Russland* scharf.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* organisiert mit dem türkischen Präsidenten Erdogan* erneut ein Treffen zwischen Russland und der Ukraine.

Die Entwicklungen und Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt* lesen Sie im aktuellen News-Ticker.

+++ 12.06 Uhr: In der ukrainischen Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind ukrainischen Angaben zufolge keine größeren Brände mehr festgestellt worden. Aufnahmen von Satelliten würden derzeit keine derartigen Wärmequellen feststellen, teilte der ukrainische Zivilschutzdienst am Montag mit. Anderslautende Informationen seien falsch.

Vergangene Woche hatte das Parlament unter Berufung auf europäische Satellitendaten über mehrere große Feuer in dem weitgehend von russischen Truppen kontrollierten Sperrgebiet informiert. Auslöser der Feuer sei Beschuss gewesen.

Ukraine-Krieg: Keine Korridore aus Kiew

+++ 11.00 Uhr: Aufgrund der Bedrohung durch russische Truppen können an diesem Montag Angaben aus Kiew zufolge keine Fluchtkorridore zur Evakuierung von Zivilistinnen und Zivilisten eingerichtet werden. Es gebe Geheimdienstinformationen über mögliche „Provokationen“ auf den Routen, sagte die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag (28.03.2022). Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, die Evakuierung von Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten zu sabotieren.

Ukraine-Krieg: 143 Kinder getötet

+++ 10.15 Uhr: Seit Beginn der großangelegten Invasion Russlands in der Ukraine wurden nach Angaben des ukrainischen Ombudsmanns 143 Kinder getötet und 216 verletzt.

Die tatsächlichen Zahlen könnten höher sein, da die Ukraine aufgrund heftiger Kämpfe einige Städte nicht erreichen kann. Sie sind wie viele Informationen im Ukraine-Krieg nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Russland greift Dörfer um Izyum an

+++ 09.00 Uhr: Nach Berichten des The Kyiv Independent gehen schwere Kämpfe in der Nähe von Izyum weiter. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte greift Russland weiterhin die Dörfer Topolske, Kamyanka und Sukha Kamyanka in der Nähe der Stadt Izyum südöstlich von Charkiw an.

Weiter würde Russland versuchen, die Verteidigung in der Nähe von Kiew zu durchbrechen. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte versuchten russische Truppen, von Nordwesten und Osten nach Kiew vorzudringen und nahe gelegene Straßen und Dörfer zu erobern. Russische Streitkräfte werden derzeit von der Ukraine zurückgehalten.

Der Stadtrand von Kiew ist durch die russische Armee zerstört worden. © Rodrigo Abd/dpa

Luftangriffe im Ukraine-Krieg: Explosionen zu hören

+++ 08.00 Uhr: Während des Luftalarms waren in Kiew, Luzk, Charkiw und Schytomyr mächtige Explosionen zu hören. Das berichtet The Kyiv Independent. Demnach könnten die Explosionen bedeuten, dass russische Raketen Ziele getroffen haben. Sie könnten jedoch auch von der ukrainischen Luftverteidigung abgeschossen worden sein.



In fast allen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Derweil bereitet sich Odessa auf russische Angriffe vor.

Ukraine-Krieg: Russland setzt „totale Raketenangriffe“ fort – Mariupol mit Bombenteppichen eingedeckt

+++ 05.50 Uhr: Das russische Militär hat seine Luftangriffe gegen ukrainische Städte auch in der Nacht zum Montag fortgesetzt. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von mehreren schweren Explosionen erschüttert. In Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde ein Treibstoffdepot getroffen. Zuvor war in allen Regionen des Landes Luftalarm ausgelöst worden.

Die ukrainische Führung warf dem russischen Militär eine „unmenschliche Taktik“ vor. Dazu gehörten etwa die „partielle oder totale Blockade von humanitären Korridoren, Blockade der belagerten Städte“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Zudem setze Russland „totale Raketenangriffe“ gegen ukrainische Städte fort. Dazu werde die Hafenstadt Mariupol mit Bombenteppichen eingedeckt.

Update vom Montag, 28.03.2022, 03.15 Uhr: Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die „Befreiung des Donbass“ konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. „Dies bedeutet eine potenzielle oder starke Verschlechterung rund um Mariupol“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch in einer auf dem Telegram-Konto des Präsidenten veröffentlichten Videobotschaft. Die ukrainische Armee ging mancherorts unterdessen zum Gegenangriff über.

Am Sonntag schien sich unter anderem die Kampflinie von der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine zu entfernen, die Bombenangriffe auf die seit Wochen von der russischen Armee belagerte Stadt schienen nachzulassen. Beim rund 80 Kilometer südöstlich gelegenen Cherson starteten ukrainische Soldaten eine Gegenoffensive.



Nahe der Großstadt Charkiv im Osten wurden laut Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft vom Sonntagabend sieben Menschen durch Artilleriebeschuss getötet, zwei davon sollen Kinder sein.



Ein zerstörter Panzer, der wahrscheinlich den russischen/pro-russischen Kräften gehört, liegt inmitten von Trümmern im Norden von Mariupol. © Maximilian Clarke/dpa

Ukraine-Krieg: Russland verbietet Selenskyj-Interview

+++ 22.00 Uhr: In dem von Russland verbotenen Interview mit Wolodymyr Selenskyj hat der ukrainische Präsident dem Kremlchef Wladimir Putin eine Verzögerung der Friedensverhandlungen vorgeworfen. In dem rund anderthalbstündigen Video-Gespräch forderte Selenskyj einmal mehr den Abzug russischer Truppen aus der Ukraine. Erst dann könne es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, die wiederum Grundlage für den von Moskau geforderten Nato-Verzicht der Ukraine seien, so der ukrainische Staatschef. Über einen möglichen neutralen Status der Ukraine könnten letztendlich nur die ukrainischen Bürger per Referendum entscheiden.

Der Chefredakteur des ebenfalls bereits geschlossenen Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, kritisierte auf Telegram, dass die russische Medienaufsicht nicht einmal Gründe für ihr Vorgehen nannte. Selenskyj sei immerhin der legitime Präsident der Ukraine - das habe auch der Kreml stets bekräftigt, schrieb Wenediktow.

+++ 21.00 Uhr: Die Moskauer Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor warnte CNN und der BBC zufolge am Sonntag (27.03.2022) russische Nachrichtensender davor, ein Interview des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit mehreren russischen Journalisten zu verbreiten. Das Videointerview, das auf Selenskyjs Telegram-Kanal gepostet wurde, enthielt laut CNN Fragen von einigen der verbliebenen unabhängigen Journalisten Russlands. Darunter sei nach Angaben des Senders auch Michail Zygar, und Tichon Dzyadko, Journalisten des kürzlich geschlossenen TV-Senders Doschd.

„Russland muss die Wahrheit erfahren“, sagte Selenskyj. „Russische Journalisten des Zygar-YouTube-Kanals, von TV Rain, des Portals Meduza und der Publikationen Kommersant und Novaya Gazeta erhielten Antworten auf alle Fragen.“ Von der russischen Medienaufsichtsbehörde hieß es, dass einige der Sender von der russischen Regierung offiziell als „ausländische Agenten“ eingestuft worden sind. „Die Medien, die die Interviews geführt haben, werden einer genauen Prüfung unterzogen, um das Ausmaß der Verantwortung und die angemessene Reaktion zu bestimmen.“ Russland hatte erst kürzlich durch ein neues Gesetz die Pressefreiheit weiter eingeschränkt.

Ukraine-Krieg: Russland konzentriert sich auf „Befreiung des Donbass“

+++ 20.00 Uhr: Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die „Befreiung des Donbass“ konzentrieren zu wollen, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. „Dies bedeutet eine potenzielle oder starke Verschlechterung rund um Mariupol“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch in einer auf dem Telegram-Konto des Präsidenten veröffentlichten Videobotschaft.

Ukraine-Krieg: Hafenstadt Odessa bereitet sich auf neue Angriffe aus Russland vor

+++ 18.24 Uhr: Während die Ukraine in Charkiw, eine Stadt im Osten des Landes, einige Dörfer zurückerobern konnte, bereitet sich die Hafenstadt Odessa auf weitere Angriffe von Russland vor, wie die Tagesschau berichtet. Die Stadt ist am Schwarzen Meer gelegen und deshalb für Russland strategisch wichtig. Städte nahe Odessa wurden bereits eingenommen.

Die Türkei* hat unterdessen nach Entdeckung einer treibenden Seemine den Schiffsverkehr auf der Meerenge Bosporus zeitweise ausgesetzt, wie die dpa berichtet. Die treibende Seemine sei inzwischen „deaktiviert“. Der Verkehr auf der Meerenge, die Schwarzes Meer und Mittelmeer verbindet, sei am Samstag nach rund vier Stunden wieder aufgenommen worden.

Ob die entdeckte Mine im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine steht, war zunächst unklar. Die Türkei sei mit ukrainischer und russischer Seite deswegen in Kontakt.

Ukraine-Krieg: Russland verlegt wohl neue Truppen an ukrainische Grenze – Dramatische Lage in Tschernihiw

+++ 17.05 Uhr: Die ukrainische Armee soll im Krieg mit Russland weitere Gebiete zurückgewonnen haben. Im Osten Charkiws und im Nordwesten Mariupols habe die Ukraine den Angreifer zurückschlagen können. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Mehrere Dörfer sollen sich wieder unter der Kontrolle von Kiew befinden.

Charkiw war zu Beginn des Ukraine-Kriegs Schauplatz des Konflikts und schließlich von Russland eingenommen. Mariupol gilt weiter als hart umkämpft.

+++ 13.45 Uhr: Ein Sprecher des ukrainischen Innenministeriums hat erklärt, dass Russland derzeit neue Truppen an die Grenze zur Ukraine verlege. Das könne bedeuten, dass es einen neuen Versuch gebe, die Invasion im Land voranzutreiben, so der Sprecher weiter. In den vergangenen Wochen hatten sich die Berichte gemehrt, wonach Russland herbe Verluste im Krieg hinnehmen musste, sowohl was Panzer als auch Soldaten anging.

+++ 12.30 Uhr: Die Lage in der von russischen Truppen belagerten Stadt Tschernihiw (Nordukraine) ist offenbar dramatisch. Die Regionalverwaltung teilte mit, dass lediglich die Gasversorgung aufrecht werden erhalten könne: Strom-, Wasser- und Heizung-Versorgung hingegen nicht. Durch „aktive Kampfhandlungen“ sei wichtige Infrastruktur zerstört worden, erklärte Verwaltungschef Wjatscheslaw Tschaus in einer Mitteilung auf Telegram. Bürgermeister Wladyslaw Atroschenko sagte bereits am Samstag, dass Tschernihiw „komplett verwüstet“ worden sei. Von den ursprünglich rund 280.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sei nur noch die Hälfte übrig. Seine Aussage lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Es liegen noch keine Opferzahlen aus Tschernihiw vor.

+++ 11.15 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums versuchen russische Streitkräfte das ukrainische Militär im Donbass im Osten der Ukraine einzukesseln. Seit dem Strategiewechsel des Kreml liegt der Fokus auf der „Befreiung“ der Regionen Luhansk und Donezk. Der Analyse zufolge rücken die russischen Streitkräfte von Charkiw im Norden und Mariupol im Süden vor.

+++ 08.00 Uhr: Die russische Armee hat offenbar wiederholt Phosphorbomben im Ukraine-Krieg eingesetzt. Christopher Miller, Journalist bei Buzzfeed News, berichtete auf Twitter, dass diese nahe Stadt Avdiivka in der Region Donezk zum Einsatz gekommen seien. Zudem teilte er Fotoaufnahmen von mutmaßlichen Explosionen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Russlands Streitkräfte wohl Phosphorbomben in Irpin, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew, eingesetzt hatten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte die Meldungen.

+++ 07.30 Uhr: Präsident Selenskyj hat den Westen um die Lieferung neuer Kampfflugzeuge gebeten. In einer Videoansprache betonte er, dass nur auf diese Weise die Sicherheit seines Landes gewährleistet werden könne.

+++ 07.00 Uhr: Das russische Militär hat wohl die Macht in der Slawutytsch übernommen. Die Stadt liegt nahe der stillgelegten Atomruine Tschernobyl. Die Militärverwaltung in Kiew teilte auf Telegram mit, dass russische Soldaten die wichtige Infrastruktur besetzt hätten. Bürgermeister Juri Fomitschew sei kurzfristig festgenommen worden, sei mittlerweile jedoch wieder auf freiem Fuß. Bei der russischen Machtübernahme kamen offenbar drei Menschen ums Leben. Auf den Straßen formierte sich ukrainischer Widerstand. An der größte Demonstration nahmen Berichten der Nachrichtenagentur AFP zufolge 5000 Menschen teil.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Nuklearreaktor und Treibstofflager

+++ 06.30 Uhr: Russland hat neben einem nuklearen Forschungsreaktor in Charkiw (s. Update v. 06.15 Uhr) wohl auch ein Treibstofflager in Dubno angegriffen. Der regionale Militärchef Vitali Kowalj erklärte auf Telegram, dass eine Rakete eingeschlagen sei.

+++ 06.15 Uhr: Am späten Samstagabend wurde offenbar ein nuklearer Forschungsreaktor in der Stadt Charkiw durch russische Truppen bombardiert. Laut Angaben des ukrainischen Parlaments ist derzeit unklar, welches Ausmaß der Schaden hat.

Erstmeldung vom Sonntag, 27.03.2022, 05.30 Uhr: Die Zustände in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind seit Wochen dramatisch. Russlands Truppen belagern gemeinsam mit Separatisten das Gebiet. Fluchtkorridore wurden zwar für die Zivilbevölkerung eingerichtet, sind jedoch nicht sicher. Immer wieder kommt dort zu es zu Gefechten. Die Meldungen von Hungertoten in der Stadt häufen sich ebenso wie die, gefallener Soldaten. Der Bürgermeister von Mariupol geht mittlerweile davon aus, dass die russischen Streitkräfte die Stadt „ausradieren“ wollen. Der Nachrichtenagentur Unian berichtete er am Samstag von schweren Gefechten. Es handle sich um Völkermord, „eine andere Bezeichnung kann es dafür nicht geben.“ Russland warf er vor, ohne jede Rücksicht Mariupol anzugreifen. (df/ktho/tu/skr/as/nak mit AFP/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.